Carla Rebecchi. Su nueva vida en Bélgica, tras su renuncia a Las Leonas

La pandemia fue el puntapié inicial para repensar su presente. Si bien a comienzos de 2020 Carla Rebecchi (36) continuaba a full con los entrenamientos para los Juegos Olímpicos, su hija Vera (3) era quien en verdad ocupaba gran parte de sus pensamientos. “Hasta que decidí dar un paso al costado y renunciar a los Juegos. Creo que todo empezó cuando las Olimpíadas se postergaron un año más; eso para mí fue un golpe muy duro porque yo ya me había mentalizado que ese iba a ser mi último torneo antes de retirarme. Ya estaba transitando la cuarentena con Vera –fruto de su matrimonio con Jorge Lombi (49) – y pasaba mucho tiempo con ella. Ya no quería dejarla más, me costaba separarme”, recuerda la ex Leona, quien hoy admite no haberse arrepentido de la difícil decisión. “Estoy tranquila porque era algo que yo sentía que tenía que hacer, y contra eso no podía ir”, dice.

Lejos de dejar el hockey, aceptó una propuesta para ir a jugar a Bélgica y con su marido y la pequeña armó las valijas y juntos cruzaron el océano.

–¿Cómo fue todo ese proceso?

–Nos vinimos en septiembre del año pasado. En ese momento me había pedido una licencia en la selección. Pensá que en Argentina todavía no se podía entrenar porque estaba todo cerrado por la pandemia. Mi plan original era entrenar en Bélgica de septiembre a diciembre e integrarme al equipo después de la licencia, pero, al final, decidí no volver. Nos instalamos en Amberes y enseguida me sumé al Royal Antwerp Hockey Club. La mudanza también nos cerraba porque a Jorge le habían propuesto trabajar como entrenador del córner corto del seleccionado masculino y femenino de España. Así que ganas no faltaban para aceptar el desafío de vivir afuera por un tiempo.

–¿Cómo es la vida allá?

–Estamos muy contentos. Al principio fue un cambio importante porque no era algo que habíamos planificado, pero enseguida nos adaptamos al idioma y al clima y hoy lo estamos disfrutando un montón. Aprendimos a manejarnos mucho en bicicleta; de hecho, a Vera la llevamos en bici al jardín. De verdad es muy linda la vida acá pero así y todo no se deja de sentir el desarraigo: extrañamos a los amigos y la familia.

–¿Cuáles son tus próximos proyectos?

–La idea es quedarnos al menos hasta el año que viene; Jorge seguirá trabajando entre España y Bélgica y yo en el equipo local. También nos gustaría agrandar la familia.

