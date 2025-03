Meghan Markle dio rienda libre a su pasión argentina: mates, asado y vino en su nueva docuserie de Netflix

Con bombos y platillos, aunque sin generar mayor expectativa en el público, los duques de Sussex acaban de estrenar “Con amor, Meghan”, su tercer docuserie para Netflix. Tras sus proyectos iniciales -“Harry y Meghan” y “Polo”- en esta ocasión, la protagonista absoluta es la duquesa.

Meghan, quien antes de casarse con el príncipe Harry fuera parte de la serie “Suits”, vuelve a escena y esta vez en una versión Martha Stewart, compartiendo recetas de cocina, y tips de decoración. La ex actriz retoma así su faceta de gurú de estilo que supo generar con su sitio “The Tig” (que cerró en 2017 cuando se hizo pública su relación).

El estreno de la docuserie de ocho capítulos generó intriga por un único motivo: muchos se preguntaron qué intimidades de la Familia Real sacaría a relucir esta vez. La duquesa (quien para la ocasión volvió a abrir sus redes sociales) apeló a la cocina y a la vida de hogar en California para llevar adelante su nuevo proyecto. Cuidadosamente editado por Archewell, la productora de la pareja, cada frase o comentario tiene una intención precisa.

Cada capítulo cuenta con un invitado. “Esta es una receta para juntarse y compartir en familia”, comenta espontáneamente el chef Roy Choi al preparar pollo frito al estilo coreano. Un comentario que la duquesa de Sussex, alejada de la Familia Real desde 2020, sin contacto con su padre, deja pasar. Aunque en cambio, detalla que preparará esta receta en casa, “porque a mi esposo le encanta”.

Entre quienes son parte del show también está su amiga, la actriz Mindy Kaling. Meghan cuenta que se conocieron recientemente a través de su podcast “Archetypes” (uno de los proyectos que los Sussex tuvieron tras su retirada de la Gran Bretaña) y que continuaron la relación vía emails. Ante las cámaras, las actrices comparten sus experiencias como madres, donde Meghan revela cómo fue el primer cumpleaños de su hijo Archie, en pandemia y con los duques ya solos y lejos de la realeza en su mansión de California. “Fueron muchos, pero muchos globos los que inflamos”.

También fue con Mindy que Meghan vivió un momento incómodo en la conversación. La actriz de la exitosa serie “The Office” se refirió a su anfitriona como “Meghan Markle”. Sin dejar lo que estaba cocinando, la duquesa la corrigió: “Soy Sussex ahora”.

“Es muy gracioso porque sigues diciéndome ‘Markle’ pero sabes que soy Sussex ahora. Tienes hijos y piensas, ahora comparto mi nombre con mis chicos. Y eso se siente tan... no sabía cuán significativo iba a ser para mí, pero signfica tanto. Este es nuestro nombre familiar”.

A lo largo de estos ocho capítulos (”la primera temporada”) se puede vislumbrar cómo es la vida de Meghan y Harry lejos de la Familia Real en una mansión Californiana (aunque en realidad dónde filmaron no es la suya) con jardines inmensos, árboles frutales y hasta colmenas, de donde obtienen miel casera.

Meghan saca a relucir su vida pasada, su raíces como plebeya de Los Ángeles, mencionando su escuela, a sus profesores e incluso sus locales de donas favoritos. Marca diferencias con su experiencia británica como, desde cómo le dicen a las “mariquitas” o “Vaquitas de San Antonio ( “ladybug” en los Estados Unidos o “Ladybird” en Gran Bretaña). En “Con amor, Meghan”, la nuera del rey Carlos III de Inglaterra se muestra accesible, recogiendo sus verduras de la huerta, y comentando cómo abrir la puerta de una heladera aun cuando tiene las manos ocupadas no es problema porque “como toda madre he aprendido a hacer muchas cosas utilizando mis caderas”.

Su amiga argentina

Uno de los capítulos -que en Argentina no pasará desapercibido- es el dedicado a su amiga Delfina Blaquier, esposa del polista Nacho Figueras. “Hoy voy a tomar mate, porque la amiga que viene es argentina”, explica Meghan mientras pone todo en marcha para agasajarla con un picnic. “Vamos a hacer unos tés para que Delfi pueda llevarse a casa”, explica ante las cámaras.

”Delfi es de Argentina, nos conocimos por nuestros maridos, ellos juegan al polo juntos. Ella está casada con Nacho Figueras, tienen cuatro hijos increíbles y todos los hombres juegan al polo”, la presenta. “Cuando la vean, pensarán ‘Cómo es posible?’. Es mucho más bella por dentro de lo que es por fuera. Y ella es guapísima, así que imagina lo hermoso que es su corazón”.

“Cuando nos conocimos, nos unió el amor por la naturaleza, salir al aire libre. Juntas hacemos senderismo, cuando viene a la ciudad, y a veces dejamos que nuestros esposos vengan”, se ríe Meghan mientras comparte un video de las parejas en un divertido momento juntos. Y otro bailando con Delfina en medio del campo .

“Pensé, ya que vendrá, Delfi siempre quiso aprender a preparar foccacia, yo aprendí a hacerla hace poco, así que le voy a enseñar. Tendremos un picnic y haremos una pasta primavera, una tabla de charcutería y un rico té”, enumeró la duquesa ahora devenida en gurú del estilo de vida.

Desde que se separaron de la Familia Real en 2020, la pareja argentina se convirtió en pilar y del círculo íntimo de los duques de Sussex. “Está casada con un amigo polista de mi esposo”, comentó Meghan. Los Figueras no solo suelen mostrarse junto a ellos en distintos encuentros, también fueron parte especial de “Polo”, la docuserie que el príncipe Harry lanzó el diciembre de 2024.

“Sos muy alta”, exclama Meghan descalza al verla entrar en “su” cocina ficticia. “Sí, soy muy alta. ¿Querés que me quite los zapatos?”, coincide Delfina, ex modelo y atleta, hija de Delfina Frers. “Solo si te sientes cómoda”, responde la anfitriona.

Al instante, la complicidad entre ellas se hace notar. No solo porque Meghan le preparó unos presentes (tés para ella y sus hijos, además de unas galletitas para perros caseras, “para Nina”, la mascota familiar) sino también por la facilidad con que las amigas naturalmente combinan el inglés y el castellano al conversar.

Y es que el pasado de Meghan Markle en Argentina vuelve a salir a la luz. La duquesa comenta cómo, a pesar de que ”viví solo dos o tres meses en Argentina trabajando para la embajada americana”, sus recuerdos siguen intactos.

“Fue muy gracioso. Cuando nos conocimos recuerdo que me preguntaste, ‘¿Hablás español-argentino?’ -le recordó la duquesa a su amiga-. Es tan bonito, porque suena musical. ‘¿De dónde sos?, ¿cuándo llegaste?” -dice Meghan en perfecto castellano-. Es tan bonito”. Así, al recibir a Delfina en el jardín, mantienen un diálogo bilingüe. Meghan preparó unas toallitas con aroma fresco, para combatir el calor.

-“Che, me va a quedar todo el make up pegado” , se ríe Blaquier olvidando las cámaras.

“Cuando empezaste a hablar en español, reconocí el acento argentino y no lo pude creer porque no sabía que habías vivido ahí”, comenta Delfina.

“Cuando viví en Argentina la razón por la que me encantó tanto es porque me recordaba a California en muchos aspectos. Con las montañas y esa alegría de vivir y de estar al aire libre. Estuve allí unos pocos meses, de pasante en la embajada americana, pero me encantó”, recordó Meghan. El idea y vuelta entre ellas va más allá a la hora de preparar juntas foccacia en la cocina.

-“¿Qué más recordás de la Argentina?”, pregunta Delfina mientras preparan una focaccia.

-“¡La comida! El vino increíble, los cortes de carne... En la parrilla, nunca intentes competir con un argentino. Es una vergüenza siquiera intentarlo”.

La jornada continúa y las cámaras siguen filmando. “No habíamos cocinado juntas antes. En realidad, quizá hace dos años cuando los chicos jugaron al polo juntos e hicimos un asado en casa. Mucha carne”, detalla la duquesa mientras Delfina se sirve -y le sirve- una copa de vino. “¿Quéres un poquito?”.

-“¡Salud!”.

"Esto me trae buenos recuerdos de mis tiempos en Argentina"

"Hasta que haga ruidito"

Ya afuera, luego de testear la charcutería, la foccacia y la pasta llega el momento del relax. “Nos tomarenos un mate, ella es de argentina, es un clásico”, dice la duquesa. Sentadas al aire libre, es Delfina Blaquier quien le indica cómo se debe cebar. “Te dejo los honores a vos, porque esta era una de mis cosas favoritas de cuando viví en Argentina. Un buen mate”, dice la duquesa.

“Recuerdo que cuando conocí el mate -que es un té tradicional de Sudamérica- me dijeron que si no eras local y no lo habías probado, iba a saber como cordel. No se equivocaron -ríe- pero luego pude desarrollar un gusto por él”.

A la hora de explicar qué le gustó del mate, señaló: “Es el ritual que conlleva, la cultura que lo rodea”.

En este ida y vuelta en la ficticia intimidad, la argentina confiesa su alegría. “Disfruté de esta mañana porque te vi siendo solo vos, y eso me encanta”, dice Delfina. “Me gusta cuando haces todo lo que te gusta. Estoy obsesionada con ver feliz a mi bella amiga Meghan. Me hace feliz. Gracias”

“A vos, amiguita”, cierra Meghan mientras intenta que sus perros (Pula y su amado beagle Guy, a quien le dedicaron la serie) no saqueen su picnic.

Sobre el final, irrumpe en escena el príncipe Harry. Lo hace en cada capítulo de “Con amor, Meghan”, justo al momento del brindis.

“Quiero hacer un brindis con ustedes, me siento como en un nuevo capítulo y estoy feliz de poder compartir todo lo que he aprendido de cada uno de ustedes. Gracias por su amor y su apoyo. Allá vamos, es mi nuevo negocio. Todo esto es parte de esa creatividad que tanto extrañaba. Así que gracias por quererme tanto y celebrar conmigo”, exclama la duquesa, copa en mano.

