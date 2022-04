Meghan Markle reveló cuándo volverán a ir a Europa con el príncipe Harry

Meghan Markle abandonará su refugio en California para aventurarse finalmente hacia Europa. Sin embargo, no es a Reino Unido hacia donde se dirige, sino a Países Bajos. La duquesa de Sussex acompañará al príncipe Harry en los próximos Juegos Invictus que se celebrarán en La Haya del 16 al 22 de abril. Así lo confirmó un portavoz al diario británico Mirror.

Será la primera vez que pise suelo europeo desde que ella y el duque de Sussex abandonaron sus deberes reales en marzo de 2020. No se sabe si estarán acompañados por alguno de sus dos hijos, Archie, de casi tres años, y Lilibet, de diez meses.

El príncipe Harry y Megan Markle dividen su agenda en Estados Unidos entre eventos filantrópicos y acciones con ONGs

Para los duques de Sussex este es un evento muy querido debido a que fue una de las primeras veces en las que se los vio juntos en 2017. Desde entonces, Meghan asistió a todos Juegos Invictus junto a Harry.

La visita se produce después de que los duques de Sussex enfrentaran grandes críticas en el Reino Unido por no asistir al servicio conmemorativo del príncipe Felipe el mes pasado y por no visitar a la reina, de 95 años, que enfrenta cada vez mayores problemas de salud y de movilidad.

Harry volvió a Reino Unido dos veces desde marzo de 2020. Primero para asistir al funeral de su abuelo en abril de 2021 y segundo para descubrir una estatua de su madre, la princesa Diana, en julio de ese mismo año.

De acuerdo con dos expertos en realeza consultados por la revista Newsweek, Harry debería pasar por Londres dado lo cerca que va a estar antes o después de su visita a Países Bajos. “La reina cumple 96 años el 21 de abril, tendría sentido si Harry, ya sea yendo o viniendo de los juegos, la viera”, apuntó el comentarista en realeza Richard Fitzwilliams. Ian Lloyd, autor de The Queen: 70 Chapters in the Life of Elizabeth II, agregó: “Debería ir. Sería muy vergonzoso si no lo hiciera”.

El asunto no es tan sencillo. Harry mantiene una disputa legal con el Ministerio del Interior británico por la seguridad que ya no le quieren brindar, ni siquiera, pagándola de su bolsillo. Así que este tema podría ser un obstáculo para una visita familiar.

Una declaración en los documentos judiciales presentados en relación con el caso decía: “Reino Unido siempre será el hogar del Príncipe Harry y un país en el que quiere que su esposa e hijos estén seguros. Con la falta de protección policial, existe un riesgo personal demasiado grande”.

Los especialistas especulan sobre si los Sussex visitarán a la reina durante su paso por Europa AFP

Considerando esta declaración, Lloyd y Fitzwilliams piensan que un regreso público al Reino Unido sería contradictorio. Lloyd le dijo a Newsweek: “Si se ve que entra y sale del país sin seguridad o con seguridad estadounidense, entonces la seguridad británica dirá: ‘Parece que te las estás arreglando bastante bien de todos modos’”.

La producción del documental de Netflix

La presencia de Harry y Meghan en los juegos coincide con un desarrollo importante en sus vidas profesionales: su productora Archewell estará presente para documentar los eventos y las experiencias de los competidores de su primera serie dirigida por Harry y titulada Heart of Invictus. La serie se produce en asociación con The Invictus Games Foundation y es la primera producción importante de los Sussex como parte de su acuerdo multimillonario con el gigante del streaming firmado en 2020.

Harry dijo sobre la serie en un comunicado: “Como la primera serie de Archewell Productions con Netflix, en asociación con Invictus Games Foundation, no podría estar más emocionado por el viaje por delante ni más orgulloso de la comunidad Invictus”.