Revelan de qué hablará Meghan Markle en su nuevo podcast de Spotify que se llamará Arquetipos

Meghan Markle lanzará un nuevo podcast a principios del verano del hemisferio norte. El lanzamiento es fruto del contrato millonario que los duques de Sussex firmaron con Spotify en diciembre de 2020. Allí, la exactriz de Hollywood y ahora duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry entrevistará a especialistas sobre una temática que cobra cada vez más importancia en la sociedad global.

De esta forma, el podcast que se llamará Archetypes (Arquetipos, en español) y que conducirá la duquesa, abordará el tema de los estereotipos femeninos que les impiden a las mujeres avanzar en la igualdad con los hombres. Para referirse a tales cuestiones, Markle conversará con historiadoras y expertas en el campo.

El título del podcast ya ha generado controversia

La nueva e inédita producción de Markle “investiga las etiquetas que intentan frenar a las mujeres”. “Ella hablará con historiadores y expertos para descubrir el origen de estos estereotipos y tendrá conversaciones sin censura con mujeres que saben muy bien cómo estos encasillamientos dan forma a nuestra narrativa”, según se explica en un adelanto del lanzamiento de la exintegrante del elenco de Suits.

En estas primeras informaciones, que se dieron a conocer a través de Archewell Audio, se exponen clips de personas que usan términos despectivos como “menos inteligente” y “más débil”, entre muchos otros, e incluye fragmentos de entrevistas con mujeres.

En palabras de la propia Meghan Markle: “Así es como hablamos de las mujeres: las palabras que crían a nuestras niñas y cómo los medios nos reflejan a las mujeres. Pero, ¿de dónde vienen estos estereotipos? ¿Y cómo siguen apareciendo y definiendo nuestras vidas?”.

Meghan Markle se lanza al universo de los podcasts

La madre de Archie y de Lilibet, frutos de su relación con el príncipe Harry, todavía debe anunciar la lista de invitados y la fecha exacta del lanzamiento del primer episodio de la serie de podcasts. Sin embargo, la elección del título Arquetipos ya está causando controversia. Los internautas afirmaron que la idea podría haber surgido del libro de la escritora norteamericana Caroline Myss llamado Archetypes: Who are you (en español, Arquetipos, quién sos).

En la publicación, la autora “se adentra en el mundo de los arquetipos, que en el contexto del libro, se describen como patrones universales de comportamiento que, una vez descubiertos, te ayudan a comprenderte mejor a vos mismo y a tu lugar en el mundo”.

Meghan Markle hablará de la mujer en su nuevo podcast. Fuente: Archivo

“Supongo que Meghan leyó este libro y copió toda su idea de podcast”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que la acusaron de haberse inspirado en la obra de Myss, por lo que desacreditan el éxito de la duquesa de sumergirse en el universo de los contenidos.

Pero a pesar de las críticas, los seguidores de Meghan expresaron su entusiasmo por escuchar las ideas que tendrá su serie de podcasts de Spotify con respecto a los estereotipos que existen en todo el mundo sobre las mujeres. También la aplaudieron por el arduo trabajo que llevó a cabo en el programa, especialmente porque involucra entrevistas con historiadores y una gran y profunda investigación para discutir un tema serio y delicado.