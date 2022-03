Los looks de Kate Middleton en el Caribe que cuestan más de 38 mil dólares

La visita de ocho días del príncipe William y Kate Middleton al Caribe estuvo marcada por los sensacionales looks de la duquesa de Cambridge. Un verdadero desfile de moda de verano con no solo vestidos de gala, sino también más informales, junto a una serie de outfits de traje y pantalón. No hubo solo estrenos, sino que también Kate sumó piezas de su guardarropas personal y looks vintage de firmas de lujo. En total, su valija sumó más de 38.000 dólares, que aquí extraemos como si fuera el resumen de la tarjeta de crédito.

1. Llegada a Belice. La duquesa de Cambridge se bajó del avión con un traje de pollera y chaqueta en azul Klein. El look era de la diseñadora Jenny Packham y tiene un precio de 3066 dólares. La esposa de William llevaba también zapatos a juego de Emmy London, que cuestan 418 dólares.

Así llegó a Belice, con un conjunto de 3066 dólares

2. Visita a la ciudad de Hopkins. Con escote cuadrado, mangas abullonadas y floreado, el vestido que usó en esta ocasión fue uno de los más lindos del viaje. Firmado por Tory Burch, su precio es de 665 dólares. Lo combinó con unos enormes aros azules de Sézane que salen 55 dólares. Las sandalias y el bolso eran de su vestidor personal así que no cuentan, aunque luego Kate se cambió los zapatos por unas alpargatas de Stella McCartney de 439 dólares.

De azul, fresco y veraniego, el look de Kate se llevó todas las miradas

3. Paseo por las Ruinas Mayas Caracol. La visita al histórico lugar requería de un look bien informal y así fue cómo lució la duquesa. Se puso una remera básica de John Lewis de 45 dólares; una sobrecamisa de Scotch & Soda de 119 dólares; pantalones cargo de G-Star Raw de 92 dólares; y unas zapatillas Superga de 75 dólares que luego se cambió por unas botas de montaña Palladium de 105 dólares.

Kate peló a un look acorde para recorrer Belice

4. Recepción en Belice. Para ser recibida por las autoridades del país, Kate brilló con un vestido rosa de lentejuelas de The Vampire’s Wife, que cuesta 3300 dólares. El sobre fue un regalo que le hizo un diseñador local, Xe’il Belice.

De lentejuelas rosas y pelo suelto, con un vestido de The Vampire’s Wife, que cuesta 3300 dólares.

5. Aterrizaje en Jamaica. La esposa de William llegó a Jamaica con una chaqueta vintage de Yves Saint Laurent, unos pantalones blancos de Alexander McQueen de 877 dólares, tacos blancos de Aquazzurra de 804 dólares y unos aros nuevos de Anthropologie que salen 60 dólares.

La chaqueta vintage de Yves Saint Laurent

6. Más tarde, en un pequeño evento de recepción, la duquesa deslumbró con un diseño amarillo de Roksanda de 1446 dólares y repitió los zapatos de Aquazurra.

Espectacular en amarillo

7.Durante la bienvenida en Kingston. Aquí Kate asombró a los asistentes con un colorido vestido sin mangas de una marca vintage llamada Wilson Hilton de 490 dólares. En los pies, eligió ponerse unos zapatos bajos de Russell&Bromley de 259 dólares.

Vintage con zapatos de taco bajo

8. Reunión con el primer ministro de Jamaica. Siempre con el pelo suelto, Kate eligió un look formal de traje y pantalón blancos de Alexander McQueen de 2586 dólares junto con una elegante blusa naranja de Ridley, cuyo precio es de 331 dólares. Una cartera de mano naranja completaba el look. Era de Willow Halston y cuesta 303 dólares.

El toque de color para levantar cualquier total white

9. Cena de gala con el gobernador de Jamaica. Se trata de uno de los outfits más caros que la duquesa llevó durante su gira por el Caribe: 4997 dólares en un diseño de vestido verde con detalles de tul y de pedrería firmado por Jenny Packham.

Tules y piedrería para la segunda gala

10. Desfile militar. Con el sello de Alexander McQueen, la duquesa se destacó con un vestido de encaje blanco de 1988 dólares, que combinó con un sobre de Anya Hindmarch de 499 dólares y zapatos blancos de Emmy London de 610 dólares.

Espectacular con una creación de la casa Alexander McQueen

11.Despedida de Jamaica. Para decirle adiós al segundo país de su visita, Kate eligió un vestido verde midi repetido al igual que los aros. Los zapatos, a tono, sí eran nuevos. ¿El diseñador? Gianvito Rossi. ¿El precio?610 dólares.

De verde

12. Aterrizaje en Bahamas. En homenaje a sus anfitriones, la duquesa eligió un vestido turquesa debido a que este es uno de los colores principales de la bandera. Se trató de un diseño de Emilia Wickstead con un precio de 1833 dólares.

De turquesa en honor a la bandera de sus anfitriones

13. Visita a una escuela en Nassau. En verde menta y algo más informal, el vestido de Self Portrait con escote en V y suelto en la falda sale 489 dólares. Los zapatos son repetidos y los aros dorados de Nadia Irena de 63 dólares.

Uno de los diseños más lindos que llevó durante la gira

14. Gala en Bahamas. Para esta ocasión, Kate eligió el vestido más caro de toda la gira. Se trata de un diseño inspirado en la lencería de Phillipa Lepley que tiene un precio estimado de 8544 dólares. Lo llevó con un sobre a juego de 298 dólares de Lulu Guinness.

El vestido de aires lenceros que fue el más caro de toda la gira

15. Día de regatas. Para las regatas de Nassau, Kate se puso unos bermudas que combinó con una remera de Gill de 66 dólares y una chaqueta de Triboard by Decathlon de 30 dólares. Sin dudas, el look más barato de todos.

En shorts y rompevientos para un día de regatas

16. Visita a la iglesia evangélica Daystar en Ábaco. En este caso, se trata de una nueva marca que la duquesa ha elegido para un vestido camisero rosa de Rixo de 354 dólares que enseguida se agotó en la web de la firma.

Este vestido de la marca Rixo se agotó en la tienda online después de que Kate lo llevara

17. Despedida. Para volver a Inglaterra, la duquesa de Cambridge dio su última gira por la pasarela caribeña con un vestido estampado de estilo retro de Alessandra Rich de 2100 dólares que llevó con un sobre de Ferragamo de 793 dólares.