Mel Robbins, experta en desarrollo personal: “Si no es amor, al menos es una lección”
La estadounidense propuso una perspectiva optimista ante el cierre de ciclos personales; enterate qué herramientas sugiere para mejorar
- 2 minutos de lectura'
Mel Robbins, experta en desarrollo personal y con más de 12 millones de seguidores en Instagram, compartió un reel donde ahondó sobre el sentimiento que generan los cierres de ciclos personales y brindó una perspectiva optimista de cómo afrontar ese duelo amoroso.
La autora del libro The Let Them Theory sugiere que las conclusiones y los cierres no deben interpretarse como derrotas, sino como etapas necesarias que despejan el camino hacia nuevas oportunidades.
“Cuando algo termina, termina porque se suponía que debía terminar. ¿De acuerdo? Viene algo mejor. Así que, cuando te sientas listo, cambiá tu historia de angustia, desamor, inseguridad y drama por la lección que aprendiste. Porque recordá... si no es amor, es una lección”, dijo Robbins.
La experta motiva a las personas a transformar sus sentimientos de dolor e inseguridad en una narrativa centrada en el aprendizaje y el crecimiento. Al adoptar esta mentalidad, cualquier experiencia que carezca de afecto genuino se convierte automáticamente en una lección valiosa para el futuro. De este modo, el mensaje refuerza la idea de que lo destinado a una persona llegará en el momento adecuado.
Otras noticias de Frases célebres
Frase histórica. Séneca: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho”
Reflexión. Confucio, filósofo chino: “Aquel que espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”
Para reflexionar. Søren Kierkegaard, filósofo danés: “La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”
- 1
Efemérides del 3 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 2
Chau roedores: cinco trucos naturales para alejarlos de tu casa de forma definitiva, sin veneno
- 3
Los nueve frutos secos que recomiendan los cardiólogos para cuidar el corazón después de los 50
- 4
Cuál es el pájaro que anuncia el amanecer con su canto y es señal de buena suerte