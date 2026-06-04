Mel Robbins, experta en desarrollo personal: “Si no es amor, al menos es una lección”

Mel Robbins, experta en desarrollo personal y con más de 12 millones de seguidores en Instagram, compartió un reel donde ahondó sobre el sentimiento que generan los cierres de ciclos personales y brindó una perspectiva optimista de cómo afrontar ese duelo amoroso.

La autora del libro The Let Them Theory sugiere que las conclusiones y los cierres no deben interpretarse como derrotas, sino como etapas necesarias que despejan el camino hacia nuevas oportunidades.

La experta motiva a las personas a transformar sus sentimientos de dolor e inseguridad en una narrativa centrada en el aprendizaje (Fuente: Instagram)

“Cuando algo termina, termina porque se suponía que debía terminar. ¿De acuerdo? Viene algo mejor. Así que, cuando te sientas listo, cambiá tu historia de angustia, desamor, inseguridad y drama por la lección que aprendiste. Porque recordá... si no es amor, es una lección”, dijo Robbins.

La experta motiva a las personas a transformar sus sentimientos de dolor e inseguridad en una narrativa centrada en el aprendizaje y el crecimiento. Al adoptar esta mentalidad, cualquier experiencia que carezca de afecto genuino se convierte automáticamente en una lección valiosa para el futuro. De este modo, el mensaje refuerza la idea de que lo destinado a una persona llegará en el momento adecuado.