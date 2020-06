Métodos anticonceptivos: una guía completa con todas las alternativas

Los métodos anticonceptivos son la solución definitiva para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual Crédito: GETTY

Además del preservativo, hay muchos métodos anticonceptivos y alternativas con grandes porcentajes de efectividad para que las personas se protejan de las enfermedades de transmisión sexual , las cuales en muchas ocasiones no tienen cura y pueden resultar letales.

Si de métodos anticonceptivos se trata, hay dos elementos que son fundamentales para que su función se cumpla y el bienestar general de la sociedad en materia de salud llegue a buen puerto: la educación, y el marco legal que controle y acompañe todas las medidas relacionadas.

Es indispensable tener en cuenta que los métodos anticonceptivos tienen como primera finalidad evitar enfermedades y, en un segundo lugar, prevenir embarazos no deseados o planificados.

En la Argentina, la utilización de métodos anticonceptivos es considerada un derecho al cual todos los ciudadanos deberían tener acceso, así como a la atención médica y el asesoramiento profesional respecto de cuáles son los ideales para cada persona y cómo deben usarse.

El preservativo masculino, uno de los métodos anticonceptivos más eficaces

También conocido como profiláctico y condón , es una funda que se coloca en el pene cuando se encuentra erecto. El material con el que está elaborado generalmente es látex.

La forma de colocación es bastante simple: se debe apretar la punta y desenrollar el preservativo hasta la base del pene. En cuanto a los beneficios de elegir el preservativo como método anticonceptivo, estos son los principales:

Es fácil de conseguir, no requiere de una receta médica y se otorga gratuitamente en hospitales públicos.

No afecta en absoluto al organismo, exceptuando a aquellas personas que son alérgicas al látex.

El hombre lo puede utilizar durante el embarazo y la lactancia de la mujer sin complicaciones.

Pero el beneficio más significativo de los preservativos es que es el único de los métodos anticonceptivos que previene las enfermedades de transmisión sexual .

Según la Fundación Huésped , hay muchos mitos en torno al preservativo que son falsos . Por ejemplo:

Que utilizar doble preservativo durante la relación sexual aumenta la protección.

O que su uso disminuye la sensibilidad, y es una responsabilidad exclusiva de los varones.

Los preservativos juegan un rol fundamental dentro de la currícula de la educación sexual por su gran efectividad y por la necesidad de que la sociedad esté concientizada al respecto.

Anillo vaginal, uno de los más eficaces dentro de los métodos anticonceptivos femeninos

El "anillo", como también se lo conoce, es un anillo flexible que se introduce dentro de la vagina impidiendo la ovulación a través de un mecanismo de liberación constante de hormonas.

La forma de colocación es muy similar a un tampón, presionando el anillo y soltandolo para que quede correctamente depositado. Su eficacia es alta , y su duración es de tres semanas. Pero luego debe retirarse al finalizar la menstruación para que continúe haciendo efecto.

Si bien no interfiere en la relación sexual, puede ocasionar algunos efectos secundarios como:

Irritación.

Dolor.

Aumento de la secreción vaginal.

Incomodidad durante el coito.

Es por ello que se recomienda que aquellas mujeres que elijan esta opción dentro de los métodos anticonceptivos realicen sus controles médicos periódicamente para controlar que todo vaya bien.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de baja eficacia?

Los siguientes métodos anticonceptivos no son los más recomendados clínicamente . Solo contribuyen a eliminar en porcentaje el riesgo de un embarazo no planificado, pero no previenen infecciones y enfermedades de transmisión sexual como el sida:

Diafragma : disco de goma que cubre el cuello del útero impidiendo el ingreso del semen. Uno de los mitos sobre el diafragma es que puede introducirse en el cuerpo y migrar hacia otros órganos.

: disco de goma que cubre el cuello del útero impidiendo el ingreso del semen. Uno de los mitos sobre el diafragma es que puede introducirse en el cuerpo y migrar hacia otros órganos. Coito interrumpido : muchas personas consideran que si practican su eyaculación fuera de la vagina de la mujer, ya cuentan con una protección sexual y un método anticonceptivo eficaz. La realidad es que esto no es cierto, además de que esta medida tampoco previene la transmisión de enfermedades .

: muchas personas consideran que si practican su eyaculación fuera de la vagina de la mujer, ya cuentan con una protección sexual y un método anticonceptivo eficaz. La realidad es que esto no es cierto, además de que esta medida . Espermicidas : existen algunos productos en formulación de geles o espumas que se colocan dentro de la vagina con el fin de impedir el movimiento de los espermatozoides. Suelen ser elegidos para instancias como la "previa" a la relación sexual, pero su efectividad en cuanto a la anticoncepción es muy baja .

Las enfermedades de transmisión sexual más comunes y la importancia de los métodos anticonceptivos

Conocidas como las ITS , las infecciones de transmisión sexual constituyen un severo riesgo para la vida de las personas, especialmente de los jóvenes.

Existen más de 20 tipos distintos de enfermedades de esta clase, pero las más populares son:

VIH (sida).

Clamidia.

Herpes genital.

Gonorrea.

Sífilis.

La mayoría de estas enfermedades afectan tanto a hombres como mujeres, y el único método anticonceptivo que puede prevenirlas es el preservativo masculino (de látex).

Se debe tener en cuenta que si una mujer embarazada contrae alguna de estas enfermedades puede transmitir severas complicaciones para la salud del bebé.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 30 virus y bacterias que pueden causar estas enfermedades, y en muchas ocasiones el uso de antibióticos recetados por médicos especialistas puede combatirlos.

Enfermedades como Hepatitis B, VIH, y herpes, son infecciones que no tienen cura (sus síntomas pueden atenuarse con tratamientos), pero podrían ser letales .

El uso de métodos anticonceptivos va más allá de evitar un embarazo no deseado: en ocasiones, puede ser una decisión de vida o muerte.