A pocos días de que empiece marzo, surge la duda sobre cuándo hay Luna llena en el tercer mes del año, que es cuando se puede ver el satélite natural en su totalidad en el cielo. Para ello, solo hace falta revisar el calendario lunar para determinar la fecha y el horario en que se podrá observar.

¿Cuándo es la Luna llena de marzo, conocida como la "Luna de Gusano"? iStock

Este astro pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Varias personas tienen en cuenta el plenilunio que se da una vez al mes porque se considera que puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo hay Luna llena en marzo 2026

De acuerdo al sitio Date and Time, la próxima Luna llena de 2026 se dará el martes 3 de marzo. Por lo tanto, el tercer mes del año contará en sus primeros días con la posibilidad de observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 19.34, horario en que saldrá. Este se podrá ver hasta las 7.44 de la mañana siguiente.

La Luna llena de marzo es conocida como la “Luna de Gusano”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque hace referencia a la aparición en la superficie de las primeras lombrices de la temporada después del deshielo.

El martes 3 de marzo hay un eclipse lunar total, que coincide con la Luna llena (Foto: Freepik)

En tanto, el plenilunio coincide con un evento astronómico que se puede ver en la Argentina. Se trata de un eclipse lunar total, que se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de Sangre”. Este se puede ver a simple vista y no es necesario usar ninguna protección especial.

Todos los eclipses de 2026

Los fanáticos de la astronomía toman en cuenta qué fenómenos ocurren año a año para poder observarlos y maravillarse con el espectáculo natural. Uno de los más anticipados es el eclipse, que es cuando la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

En el mes de febrero, se dio uno de estos eventos astronómicos que se pudo ver en el sur de la Argentina. Se trató de un eclipse solar anular, que es el resultado de cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “Anillo de Fuego” brillante alrededor del borde lunar. Sin embargo, no falta mucho tiempo para experimentar uno de estos fenómenos, aunque en este caso se trata del eclipse lunar total del martes 3 de marzo.

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver: