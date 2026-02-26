Las efemérides del 26 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que cumple 70 años el escritor francés Michel Houellebecq.

Considerado una de las principales figuras de la literatura contemporánea, Houellebecq nació el 26 de febrero de 1956 en la isla de Reunión ―uno de los territorios de ultramar pertenecientes a Francia, frente a las costas de Madagascar―. Luego de un período de formación, en el que alternó estudios de programación, agronomía y el influjo constante de la literatura, en 1994 publicó su primera novela, Ampliación del Campo de Batalla. El desarrollo del libro atrajo la atención sobre su figura y lo erigió como un comentarista del cambio de milenio en la sociedad globalizada y de los tiempos por venir. Esto se debe a que dicha obra literaria estaba escrita en primera persona desde la perspectiva de un individuo cínico que esboza una teoría sobre la extensión de la competencia asociada a la posición social al campo de los sexos, al tiempo que se muestra profundamente conmovido por el destino de su propia vida.

El conocido escritor francés Michel Houellebecq cumple 70 años este 26 de febrero Santiago Filipuzzi / archivo - LA NACION

A partir de ese momento, sus libros abordan temas de actualidad, asociados con el presente y el futuro de la especie humana. Entre sus escritos más conocidos están Las Partículas Elementales (1998) Plataforma (2001), El Mapa y el Territorio (2007), Sumisión (2015) y Serotonina (2019), por nombrar algunos volúmenes de una obra que recorre la narrativa, el ensayo y la poesía.

Su visión cruda sobre aspectos como el feminismo y la migración de países musulmanes a Europa le valieron críticas de diferentes sectores que se sintieron ofendidos por sus libros y lo mantienen en el centro de la polémica con cada nueva publicación.

Efemérides del 26 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

802 – Nace el poeta y escritor francés Victor Hugo.

1829 – Nace el empresario germano-estadounidense Levi Strauss.

1846 – Nace el empresario y explorador estadounidense William Frederick Cody, más conocido como “Buffalo Bill”.

1876 – Nace el político y militar argentino Agustín Pedro Justo. Fue presidente del país entre 1932 y 1938.

1928 – Nace el músico y cantante estadounidense Fats Domino.

1932 – Nace el músico y cantante estadounidense Johnny Cash.

1948 – Nace la actriz argentina Cristina Banegas.

1956 – Nace el escritor y poeta francés Michel Houellebecq.

1963 – Nace el actor argentino Fabián Gianola.

1968 – Nace el exfutbolista argentino Hernán Díaz.

1969 – Fallece el psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers.

1973 – En México, se emite el primer capítulo de El Chavo del 8.

