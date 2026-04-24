Michael Jackson: el día que “el rey del pop” le ofreció a Xuxa un contrato para que se convirtiese en la madre de sus hijos

A principio de los 90, el cantante invitó a la conductora brasileña a su casa para conocerla y acercarle un contrato que pretendía que fuera la madre de sus futuros hijos

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Hay figuras que no necesitan corona, título ni trono para reinar. A comienzos de los 90, dos de esas potencias del espectáculo se cruzaron en una escena que tuvo algo de fábula: Michael Jackson, el “rey del pop”, y Xuxa, la “reina de los bajitos”.

Para entonces, ella ya era un fenómeno en Brasil y gran parte de Latinoamérica: conducía programas de televisión, grababa discos y construía un vínculo masivo con el público infantil. Él, desde Estados Unidos, hacía historia en la industria musical: ya en 1982 había lanzado Thriller, su sexto álbum, que incluía temas como “Billie Jean”, “Beat It” y “Thriller”.

En 1990 Michael Jackson ya era una estrella reconocida a nivel mundial, y había revolucionado la industria musical con su disco Thriller (Foto: Instagram @Michaeljackson)

Se movían en universos distintos, en países distintos. No era obvio ni que sus caminos fueran a cruzarse ni que él supiera sobre ella. Pero la conocía. Y había, además, un punto de contacto inesperado: la centralidad de los niños en sus carreras y en su vida personal.

Alrededor de ese vínculo gira una anécdota que Xuxa contó años después en distintas entrevistas: a principios de los 90, el cantante la invitó a pasar un día entero en su mansión y, al final de la visita, le hizo una propuesta tan insólita como directa: tener hijos juntos.

Xuxa en la tapa de la revista Manchete, 1990

“Ella es genial”

Ese encuentro no fue el primero entre las estrellas. Antes, según contó la brasileña en varios medios locales, se habían visto en España. En aquel momento, ella se había acercado como una fan más. El contacto breve, estimó más tarde la conductora, marcó a MJ más de lo que ella hubiera imaginado.

Xuxa, en su programa, mostró la foto que se sacó con Michael Jackson

Le contó a la revista Caras Brasil: “Conocí a Michael Jackson cuando fui a verlo a un concierto en España, porque estaba presentando el programa allí [Xuxa Park, en la cadena Telecinco], y él me estaba esperando. Nos sacamos una foto, le dije que me gustaba, y él me dijo que yo también le gustaba. Pensé: ‘No puedo gustarle, no me conoce’”.

Xuxa en la 18 gala de los premios Emmy en el hotel Sheraton de Nueva York, 1990 (Getty Images)

Que Michael la conocía quedó en evidencia en el documental de 2023, Xuxa: O Documentário, producido por Globoplay. Allí, el productor estadounidense Thomas W. Lynch, responsable del desembarco de Xuxa en Estados Unidos, contó: “En ese entonces, estaba conversando con Michael Jackson, nos conocíamos por haber trabajado en proyectos juntos. Le pregunté: ‘¿Conocés a una persona llamada...?’ Y me equivoqué con su nombre como cien veces".

El productor intentó reproducir en Estados Unidos, en 1993, el programa infantil de la reina de los bajitos, pero no tuvo el éxito esperado: solo se proyectó una temporada, aunque la repitieron hasta 1996.

Michael Jackson en España, 1990 (Getty Images)

Lynch continuó: “Él se rio y dijo: ‘Xuxa. Sí, ella es genial’. Si Michael dice que sos genial, debés ser bueno, como mínimo, ¿cierto? Entonces, empecé a investigar sobre ella, a seguirla, y descubrí que era un estruendo en América del Sur y que tenía un estilo de entretenimiento muy único, que me parecía muy espontáneo".

“Me emocioné hasta las lágrimas”

El encuentro no tiene fecha cierta. Xuxa no la recuerda. Fue en Neverland, el famoso rancho de Michael Jackson cerca de Santa Bárbara, California. La reina de los bajitos llegó hasta allí junto a su representante que, casualmente, era argentino.

El primer contacto con el rey del pop resultó inolvidable: “Fue muy cariñoso, me besó en la mano“, asegura Xuxa. También la impactó que él conociese sus preferencias. “No comés carne, así que te preparé ensalada”, le dijo.

Vista aérea de la mansión de Michael Jackson, Neverlando (Getty Images)

Después, fueron al cine privado que el cantante tenía en su mansión. Él fue a buscar pochoclos, y una vez más, la sorprendió: “Las tuyas no tienen sal, ¿verdad?“. Más tarde la llevó a ver los animales, también conocía su amor por ellos: boas, elefantes, cocodrilos, todo un zoológico.

“¿Cómo sabía todo eso? Me emocioné hasta las lágrimas“, remarcó ella, y agregó: “Él dijo: ‘Estoy tan feliz porque los niños de América del Sur, de América Latina, están en buenas manos’. Ahí sí que lloré de verdad, parecía una escena de un dibujo animado”.

Pero la velada, que hasta entonces había sido encantadora, terminó con otro tipo de sorpresa que dejó a la brasileña y a su representante boquiabiertos.

En los 90 Xuxa ya era una celebridad reconocida en toda Latinoamérica Gentileza Karina Rivero

Una propuesta indecente

“Cuando llegó la hora de irnos, su representante vino y me dijo: ‘Estamos muy interesados ​​en que consideres una propuesta. Podemos enviarte un contrato para que hagas un estudio, porque estamos buscando a alguien para que sea la madre de los hijos de Michael. Nos gustaría que firmaras un contrato‘”, relató.

La anécdota, repetida en varias entrevistas, incluyendo el documental de Globoplay, tiene matices cada vez que la recuerda. Por ejemplo, en otra ocasión dijo: “El representante de Michael nos dijo que su idea era unir América del Sur y América del Norte a través de los chicos, a través de ese amor. Entonces me ofreció un contrato que demarcara esa una unión, en la que yo tendría que llevar en mi vientre los hijos de él. ¡Es lo único que faltaba en mi historia!“.

Michael Jackson le propuso a Xuxa tener hijos juntos

Hay otra versión, que ella misma describió a la revista Caras Brasil: “Creo, ya que no vi el contrato, que era para casarme, pero también para que yo tuviera a sus hijos, por así decirlo. Entonces dije que no. ¿Acaso iba a tener un hijo para dárselo a otros? Creo que buscaban a una persona sana, rubia, de ojos claros y a la que le gustaran los niños. Me sentí un poco mal por eso, no me halagó, me quedé bastante sorprendida".

Siguiendo esa versión, en el documental la estrella brasileña comentó que, después de la interacción, ella y su representante entraron al auto y se quedaron unos minutos en silencio. Ella preguntó: “¿Es cierto lo que acaba de pasar?“. Su agente le respondió: ”Sí, el hombre quiere que firmes un contrato para que tengas hijos con él. ¿Qué respondemos?“. Xuxa fue contundente: ”La gente no tiene respuesta para ese tipo de propuesta. No existe una respuesta para eso“. En otro momento, sumó: “Yo soñaba con ser madre, pero ser madre, no ser alguien que solo los lleve en el vientre”.

Sobre el después de eso, aclaró: “No pasó nada. Él estaba buscando una persona… después se casó con la hija de Elvis Presley [Lisa Marie] y enseguida encontró aquella enfermera para gestar a sus hijos”.

Michael Jackson en el show de entretiempo del Super Bowl, 1993 (Getty Images)

El anhelo de ser padre

El deseo de paternidad de Michael Jackson se hacía cada vez más fuerte. En 1994, tras el episodio con Xuxa, el cantante se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. El matrimonio duró poco más de dos años y no tuvieron hijos. La relación terminó en 1996, cuando MJ enfrentaba denuncias por presunto abuso infantil.

Michael Jackson y su expesposa, Lisa Marie Presley, hija de Elvis Bebeto Matthews - AP

En paralelo, y desde finales de los 80, Jackson se atendía por su vitiligo en la clínica del dermatólogo Arnold Klein. Allí conoció a la enfermera a la que Xuxa hizo referencia, Debbie Rowe. Tuvieron una relación de amistad que se extendió durante años y que derivó en un vínculo de confianza. Tanto fue así, que Michael le confesó su anhelo de ser padre. Ella le respondió con una propuesta: le ofreció su vientre.

En septiembre de 1996, el cantante anunció que estaba esperando su primer hijo, a quien bautizaría como Michael Joseph Jackson Jr. La pareja preparó, así, una boda apresurada. En 1998 nació su segunda hija, Paris. El matrimonio terminó en 1999. MJ se quedó con la custodia completa y Rowe recibió, a cambio, un cheque por US$10 millones.

Más tarde, en 2002, volvió a ser padre (de Prince Michael Jackson) a través de subrogación de vientre. Nunca se supo quién es su madre.

Debbie Rowe, Michael Jackson y sus dos hijos

Madre antes de los 35

Aunque Xuxa tuvo dos romances muy comentados, con la estrella de fútbol Pelé, primero, y con el corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, después, su primera y única hija, Sasha, nació en 1998, fruto su relación con el actor Luciano Szafir. Según la revista local Veja, el nacimiento se convirtió en el más documentado de la historia de Brasil.

Ayrton Senna y Xuxa Archivo LN

Fue un noviazgo de muchas idas y vueltas. Ella no quería enamorarse y, además, no se sentía cómoda con la diferencia de edad: la conductora le llevaba seis años. Discutían mucho. Pero en un momento, le habló de su deseo de convertirse en madre.

Luciano Szafir, ex de Xuxa, atravesó difíciles momento de salud tras su contagio de coronavirus, y ahora quiere que su experiencia sirva para generar conciencia

“Cuando le confesé mis ganas de ser mamá, me dijo que primero teníamos que casarnos. Le respondí que no, y empecé a investigar la posibilidad de quedar embarazada por inseminación artificial. Quería ser madre antes de los 35. Él aceptó el trato de no casarnos e inmediatamente quedé embarazada. Cuando me lo confirmaron, yo en mi felicidad lo miré a Luciano y le pregunté: ¿Y ahora te voy a tener que tener para toda mi vida…?”, detalló.