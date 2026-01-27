¿Lo tiro o lo como?: la guía definitiva para conservar quesos, huevos y chocolate como un experto

Para eliminar mitos y no desperdiciar la comida, consejos claves para saber cómo saber cuándo o no descartamos un alimento de la heladera
- 5 minutos de lectura'
Una escena habitual parado frente a la heladera con la puerta en la mano y la clásica disyuntiva: ¿ese pedazo de queso cremoso sigue apto para comer?, los expertos consultados cuenta sus secretos sobre la vida útil de tres alimentos clave: quesos, chocolate y huevos.
El ABC de la Conservación de Quesos
¿El queso está “feo”? No siempre significa que se haya echado a perder. Elena “Betty” Coste @betty.coste, especialista en quesos, análisis sensorial, doctora en Tecnología de Alimentos e ingeniera zootecnista, nos ayuda a distinguir lo apto de lo que debemos descartar.
Cómo detectar si el queso está malo:
· Descarte inmediato: una apariencia desprolija, la superficie o corteza no uniforme, incompleta o con orificios, y nunca debe estar rajada. Si se detecta un olor desagradable, excesivamente a moho, significa que algo anda muy mal.
· Mohos en heladera (aptos para consumo): los mohos que crecen en la superficie del queso dentro de la heladera (los más comunes son de color blanco o verde) no suelen ser tóxicos. Es conveniente retirarlos tan pronto como aparecen y envolver el queso de nuevo.
El secreto para guardarlos correctamente
· Envoltorio y Ubicación: lo ideal es conservar los quesos en la heladera, preferentemente en el cajón inferior protegidos por un envoltorio.
· Quesos duros y semiduros (sin moho): para conservar bien este tipo de quesos, deben estar protegidas las caras del corte para prevenir la desecación y la contaminación. Lo ideal es envolverlos en papel film.
· Quesos con mohos (tipo azul o Camembert): enteros o en trozos, estos quesos siempre deben conservarse envueltos en papel aluminio.
· Quesos frescos (mozzarella, cremas): Llos quesos de alta humedad y/o frescos (fundidos, blancos, mozzarellas artesanales y de crema) deben conservarse en el envase que los contiene y siempre a 4ºC. La parte alta de la heladera es un buen lugar.
Huevos: la prueba de flotabilidad y el misterio del huevo duro
Los huevos, tanto crudos como cocidos, suelen generar dudas sobre su almacenamiento y consumo. Tomás Gil, ingeniero en alimentos y creador de la cuenta Curiosidad Alimentaria @curiosidadalimentaria, nos da las claves:
¿Cómo saber si un huevo crudo está fresco?
La prueba de flotabilidad es sencilla y muy efectiva:
- Ponga un vaso con agua.
- Coloque un huevo dentro.
- Si el huevo se va al fondo, está fresco.
- Si el huevo flota, quiere decir que está envejecido.
Otros indicios de falta de frescura son una clara muy líquida (perdió densidad) o si percibimos un olor muy fuerte y pútrido, también la presencia de manchas negras al romperlo. En todos esos casos, se recomienda no consumirlo.
¿Cuánto duran los huevos duros?
Muchas veces cocinamos huevos duros para tenerlos a mano. Para conservarlos correctamente, Tomás Gil aconseja:
- Enfriado rápido: una vez cocido, hay que enfriarlo rápidamente para evitar el halo verde alrededor de la yema (indicador de sobrecocción).
- No pelar: ¡La cáscara es una barrera física contra cualquier tipo de contaminante!
- Almacenamiento: en la heladera, si es en un recipiente hermético, pueden durar entre 5 y 7 días. Sin embargo, la mejor práctica para evitar desperdicio, es siempre cocinar lo que se va a consumir.
Chocolate: ¿alacena o heladera? El debate resuelto
El chocolate, ese placer dulce que a menudo buscamos para sacarnos las ganas, pero...en qué estado lo encontramos?. ¿Cuál es el mejor lugar para guardarlo? Contrariamente a lo que muchos creen, conservarlo en la heladera no es la mejor opción.
Diego Armanini, maestro chocolatier de @rusticochocolate, nos detalla:
- El mejor lugar: donde esté fresco (ideal entre 16–20 °C), seco, sin luz ni humedad, y siempre cerrado herméticamente.
- El cacao en polvo: debe guardarse en frasco o lata hermética, lejos del calor y olores fuertes.
¿Cómo diferenciar si un chocolate o cacao está malo o viejo?
Saber distinguir un chocolate en buen estado de uno vencido o rancio es crucial para disfrutar de su sabor y textura. El maestro chocolatier nos explica los indicadores clave:
Señales de que el chocolate o cacao NO es apto para el consumo
Si se detectan cualquiera de estas características en el chocolate o el cacao en polvo, lo mejor es descartarlo:
- Presencia de hongos.
- Olor rancio.
- Sabor agrio.
- Textura húmeda.
- En el caso del cacao en polvo, la presencia de insectos.
Señales de envejecimiento (pero aún apto para consumo)
Existen defectos estéticos comunes que no significan que el chocolate esté vencido o sea peligroso para la salud.
Manchas blancas: si el chocolate presenta manchas o velos blancos, se trata de un defecto estético conocido como fat bloom o sugar bloom. Este ocurre cuando la grasa (manteca de cacao) o el azúcar migran a la superficie debido a cambios bruscos de temperatura o almacenamiento inadecuado. Aunque su apariencia no es ideal, el chocolate sigue siendo apto para el consumo y se puede comer o utilizar para fundir y retemplar.
Cacao en Polvo: si el cacao en polvo tiene grumos secos, pero huele bien, sigue siendo apto para utilizar.
Vida útil aproximada
Diego Armanini nos brinda un estimado de la vida útil:
- Chocolate negro: 12–15 meses
- Chocolate con leche/blanco: 9–12 meses
- Cacao en polvo: 18 meses
Repasar o conocer estos conceptos son un gran aliado al momento de saber si perdimos la inversión o si solo es un deterioro aparente.
