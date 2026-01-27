LA NACION
¿Lo tiro o lo como?: la guía definitiva para conservar quesos, huevos y chocolate como un experto

Para eliminar mitos y no desperdiciar la comida, consejos claves para saber cómo saber cuándo o no descartamos un alimento de la heladera

Carolina Balverde

Una escena habitual parado frente a la heladera con la puerta en la mano y la clásica disyuntiva: ¿ese pedazo de queso cremoso sigue apto para comer?, los expertos consultados cuenta sus secretos sobre la vida útil de tres alimentos clave: quesos, chocolate y huevos.

El ABC de la Conservación de Quesos

Claves para saber si un alimento se puede comer o ya es hora de descartarlo
¿El queso está “feo”? No siempre significa que se haya echado a perder. Elena “Betty” Coste @betty.coste, especialista en quesos, análisis sensorial, doctora en Tecnología de Alimentos e ingeniera zootecnista, nos ayuda a distinguir lo apto de lo que debemos descartar.

Cómo detectar si el queso está malo:

· Descarte inmediato: una apariencia desprolija, la superficie o corteza no uniforme, incompleta o con orificios, y nunca debe estar rajada. Si se detecta un olor desagradable, excesivamente a moho, significa que algo anda muy mal.

· Mohos en heladera (aptos para consumo): los mohos que crecen en la superficie del queso dentro de la heladera (los más comunes son de color blanco o verde) no suelen ser tóxicos. Es conveniente retirarlos tan pronto como aparecen y envolver el queso de nuevo.

El secreto para guardarlos correctamente

· Envoltorio y Ubicación: lo ideal es conservar los quesos en la heladera, preferentemente en el cajón inferior protegidos por un envoltorio.

· Quesos duros y semiduros (sin moho): para conservar bien este tipo de quesos, deben estar protegidas las caras del corte para prevenir la desecación y la contaminación. Lo ideal es envolverlos en papel film.

· Quesos con mohos (tipo azul o Camembert): enteros o en trozos, estos quesos siempre deben conservarse envueltos en papel aluminio.

· Quesos frescos (mozzarella, cremas): Llos quesos de alta humedad y/o frescos (fundidos, blancos, mozzarellas artesanales y de crema) deben conservarse en el envase que los contiene y siempre a 4ºC. La parte alta de la heladera es un buen lugar.

Huevos: la prueba de flotabilidad y el misterio del huevo duro

Claves para saber si un alimento se puede comer o ya es hora de descartarlo
Los huevos, tanto crudos como cocidos, suelen generar dudas sobre su almacenamiento y consumo. Tomás Gil, ingeniero en alimentos y creador de la cuenta Curiosidad Alimentaria @curiosidadalimentaria, nos da las claves:

¿Cómo saber si un huevo crudo está fresco?

La prueba de flotabilidad es sencilla y muy efectiva:

Prueba de flotabilidad para determinar el estado de los huevos frescos
  • Ponga un vaso con agua.
  • Coloque un huevo dentro.
  • Si el huevo se va al fondo, está fresco.
  • Si el huevo flota, quiere decir que está envejecido.

Otros indicios de falta de frescura son una clara muy líquida (perdió densidad) o si percibimos un olor muy fuerte y pútrido, también la presencia de manchas negras al romperlo. En todos esos casos, se recomienda no consumirlo.

¿Cuánto duran los huevos duros?

Muchas veces cocinamos huevos duros para tenerlos a mano. Para conservarlos correctamente, Tomás Gil aconseja:

  • Enfriado rápido: una vez cocido, hay que enfriarlo rápidamente para evitar el halo verde alrededor de la yema (indicador de sobrecocción).
  • No pelar: ¡La cáscara es una barrera física contra cualquier tipo de contaminante!
  • Almacenamiento: en la heladera, si es en un recipiente hermético, pueden durar entre 5 y 7 días. Sin embargo, la mejor práctica para evitar desperdicio, es siempre cocinar lo que se va a consumir.

Chocolate: ¿alacena o heladera? El debate resuelto

Claves para saber si un alimento se puede comer o ya es hora de descartarlo
El chocolate, ese placer dulce que a menudo buscamos para sacarnos las ganas, pero...en qué estado lo encontramos?. ¿Cuál es el mejor lugar para guardarlo? Contrariamente a lo que muchos creen, conservarlo en la heladera no es la mejor opción.

Diego Armanini, maestro chocolatier de @rusticochocolate, nos detalla:

  • El mejor lugar: donde esté fresco (ideal entre 16–20 °C), seco, sin luz ni humedad, y siempre cerrado herméticamente.
  • El cacao en polvo: debe guardarse en frasco o lata hermética, lejos del calor y olores fuertes.

¿Cómo diferenciar si un chocolate o cacao está malo o viejo?

Saber distinguir un chocolate en buen estado de uno vencido o rancio es crucial para disfrutar de su sabor y textura. El maestro chocolatier nos explica los indicadores clave:

Señales de que el chocolate o cacao NO es apto para el consumo

Si se detectan cualquiera de estas características en el chocolate o el cacao en polvo, lo mejor es descartarlo:

  • Presencia de hongos.
  • Olor rancio.
  • Sabor agrio.
  • Textura húmeda.
  • En el caso del cacao en polvo, la presencia de insectos.

Señales de envejecimiento (pero aún apto para consumo)

Existen defectos estéticos comunes que no significan que el chocolate esté vencido o sea peligroso para la salud.

Manchas blancas: si el chocolate presenta manchas o velos blancos, se trata de un defecto estético conocido como fat bloom o sugar bloom. Este ocurre cuando la grasa (manteca de cacao) o el azúcar migran a la superficie debido a cambios bruscos de temperatura o almacenamiento inadecuado. Aunque su apariencia no es ideal, el chocolate sigue siendo apto para el consumo y se puede comer o utilizar para fundir y retemplar.

Entre sus ingredientes, el batido de avena se hace con cacao en polvo
Cacao en Polvo: si el cacao en polvo tiene grumos secos, pero huele bien, sigue siendo apto para utilizar.

Vida útil aproximada

Diego Armanini nos brinda un estimado de la vida útil:

  • Chocolate negro: 12–15 meses
  • Chocolate con leche/blanco: 9–12 meses
  • Cacao en polvo: 18 meses

Repasar o conocer estos conceptos son un gran aliado al momento de saber si perdimos la inversión o si solo es un deterioro aparente.

Por Carolina Balverde
