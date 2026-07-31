Mónica Marí, encargada de una estación de servicio: “Muchos conductores creen que el combustible más caro es mejor, pero no siempre es así”

Cargar combustible parece una tarea sencilla y rutinaria para la mayoría de los conductores. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano hay varias cosas a tener en cuenta. Sobre eso, Mónica Marí, responsable de la estación de servicio Elefante Azul y Autonetoil Sant Antoni, en Ibiza, compartió cuáles son los errores más habituales que observa entre los clientes y desmintió algunos de los mitos más extendidos sobre la nafta.

Según explicó, gran parte de su trabajo consiste en orientar a los usuarios. Muchas personas llegan con dudas sobre el funcionamiento de los sistemas de autopago o sobre qué programa elegir en el túnel de lavado. “Mucha gente no sabe cómo funcionan algunos sistemas de pago o de lavado. Hay clientes que necesitan ayuda para utilizar los terminales de autopago o para elegir correctamente los programas de lavado. Tenemos distintas mangueras, tratamientos específicos y sistemas que requieren una explicación. Al final dedicamos mucho tiempo a orientar a los usuarios”, señaló, según un artículo de Auto Bild.

Según explicó, el precio del combustible no siempre determina su calidad (Foto: Freepik)

Marí también destacó cómo evolucionó el negocio en los últimos años. Explicó que las estaciones de servicio dejaron de ser un lugar destinado únicamente a cargar combustible para convertirse en espacios con múltiples prestaciones. “Antes eran básicamente un lugar para cargar combustible. Ahora ofrecen muchos más servicios. En nuestro caso tenemos tienda inteligente, recogida y entrega de paquetes, túnel de lavado, pistas de lavado manual, lavandería, aspiradores e incluso zonas de servicio para camionetas y rurales. El cliente busca cada vez más comodidad”, afirmó.

Respecto de los errores más frecuentes, indicó que las equivocaciones suelen producirse tanto al momento de pagar como al seleccionar el surtidor o el tipo de combustible. “Muchos se equivocan al realizar el pago o seleccionan un combustible distinto del que necesitan. También ocurre que algunos clientes utilizan una máquina diferente a la correspondiente a su surtidor y piensan que el sistema no funciona”, señaló.

Qué dijo sobre la creencia de que la nafta más cara es mejor

Uno de los mitos que más se repite, según Marí, es el que sostiene que los combustibles premium siempre ofrecen un mejor rendimiento. En ese sentido, aclaró que pagar más no implica necesariamente obtener un producto de mayor calidad. “Mucha gente cree que porque un combustible sea más caro es automáticamente mejor, pero no siempre es así. El combustible ya viene aditivado y nosotros además agregamos aditivos específicos en cada descarga. Que una gasolina sea más barata no significa que sea peor”, aseguró.

La especialista sostuvo que los combustibles low cost no son necesariamente de menor calidad (Foto: Freepik) SERGEJ91

En la misma línea, desmintió que las estaciones de servicio de bajo costo comercialicen combustibles de menor calidad. “Es un mito muy extendido. La idea de que una estación low cost vende un combustible inferior no se corresponde con la realidad que nosotros vemos en el sector. El combustible recibe sus tratamientos y aditivos igual que en muchas otras estaciones”, sostuvo.

Por último, advirtió que muchos conductores pagan de más por un combustible que su vehículo no necesita. “Hay usuarios que buscan gasolina 98 convencidos de que el auto funcionará mucho mejor, cuando en muchos vehículos la gasolina 95 cumple perfectamente su función. Siempre recomendamos seguir las especificaciones del fabricante”, concluyó.