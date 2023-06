Mostró cuánto pagó por un bolsón con alimentos a punto de vencer en Noruega y nadie lo puede creer

escuchar

A menudo, los argentinos que emigran suelen mostrar cómo va su viaje y qué peculiaridades encuentran en su camino. En distintos puntos del mundo, estas personas recurren a las redes sociales para mostrar un poco su nueva rutina y cómo se las ingenian para sobrevivir, en ciertas situaciones, con muy poco dinero.

En el caso de Agustín Colabo, un argentino que decidió emigrar a Noruega, contó como con 4 dólares se llevó dos bolsas de comida para poder cenar. Para entender un poco más, explicó que, a final del día, los supermercados suelen “rematar” el excedente que no se vendió. Toda la escena la mostró en su TikTok.

Un argentino en Noruega pagó 4 dólares por dos bolsones de comida en un supermercado

Con el título “Rescatando comida en Noruega”, este hombre explicó cuál es el método que se emplea y aseguró que, al principio, el contenido de la bolsa es sorpresa, ya que no se especifica qué alimentos hay en ella. “Básicamente ustedes pagan 4 dólares y les dan la comida que están por tirar o próxima a vencerse”, explicó Colabo, quien aseguró que por 1500 pesos argentinos se llevó dos bolsas gigantes de alimento.

Al llegar a su departamento, ubicado en el centro del país nórdico, Agustín subió las bolsas a una mesa y comenzó a mostrar qué había dentro de ellas. Con detalle de cada ítem, el tiktoker sacó en primer lugar medio kilo de uvas, envasadas en una caja de plástico. En continuado, dos racimos de bananas, brócoli -el cual, según su testimonio, lo iba a utilizar con fideos- y una bolsa de pan.

Por último, aclaró que por 4 dólares se puede vivir en Noruega, lo que trajo un sinfín de comentarios de los followers, quienes se hicieron eco de la cantidad de dinero que gastó por esos productos: “Si en todo el mundo aplicaran ese método, cuánta comida no se desperdiciaría”; “También lo hago en Alemania los sábados porque no abren los domingos. Todo en buen estado y no me avergüenza hacerlo”; “Congelá las bananas y sale licuado, te duran mil años Agus. O podés hacer budín o pancakes, sustituyen al huevo en repostería”; “Me encanta porque no se desperdicia la comida” y “Cada vez que veo estos videos me dan ganas de irme a Noruega”, fueron las respuestas más destacadas.

Anteriormente, este usuario explicó en su cuenta de TikTok cuánto sale emigrar a Noruega y qué opciones en el día a día existen en el día a día para subsistir. “Necesitás 700 dólares para pagar la Visa siendo argentino”, arrancó. Y agregó: Hay gente que me llegó a preguntar si pagaba la VISA y ya estaba todo incluido, pero no. A mí me salió 1200 dólares”.

El argentino que emigró a Noruega contó sus tips para sobrevivir en el país nórdico

Al especificar que llegó a ese país con 3800 dólares, Colabo expresó que era una suma necesaria para afrontar los gastos: “Creo que es un monto bastante razonable. Estamos hablando de que me estoy yendo a un país del primer mundo. Creo que cualquier argentino que se lo proponga puede juntar esa plata en un año o menos”.

