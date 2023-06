El divertido ida y vuelta entre Ángel Di María y Rodrigo De Paul: “Vení para acá, viejito”

escuchar

Este jueves, la selección argentina juega frente a Australia su tercer partido amistoso después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022; de la convocatoria, forman parte la mayoría de los futbolistas que alcanzaron la gloria en Doha, entre los cuales se encuentran Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi. En las últimas horas, los cuatro jugadores protagonizaron un divertido intercambio en su cuenta de Instagram, lo cual da cuenta del buen clima que se vive en los entrenamientos de La Scaloneta.

En primera medida, Otamendi chicaneó a Fideo por su postura en una foto, donde se los ve a ambos en el gimnasio. Sin embargo, en la imagen, el defensor está de pie, mientras que “Angelito” muestra estar un tanto más relajado, con los brazos detrás de su cuerpo y un pie sobre el asiento.

Pícaro, el zaguero central de La Albiceleste compartió la foto en sus historias y le dijo a Di María: “Mucho gym amigo, no?”. Siempre en tono de broma, el jugador formado en Rosario Central respondió: “Te estoy haciendo el aguante pá”, con emojis de risas y obediencia.

Dispuesto a disfrutar cada momento que le queda con la selección argentina (Di María ya anunció que la Copa América 2024 será su último torneo con el equipo nacional), el ex Juventus siguió el intercambio con sus compañeros de equipo en las redes sociales, y no dudó, incluso, en reírse de sí mismo. En las siguientes fotos que compartió, Angelito sostiene una pelota y se ríe con Giovani Lo Celso, De Paul, el propio Otamendi y Paredes.

Ángel Di María y Nicolás Otamendi Instagram

Ángel Di María Instagram Ángel Di María

En otra de las imágenes, De Paul lo “amenaza” con un poste de entrenamiento. Además, subió otra foto mientras se escapa corriendo de Paredes y De Paul. Por eso, el volante del PSG bromeó con la imagen y su edad: “Vení para acá, viejito”, le escribieron tanto Leandro como “El motorcito”, junto a emojis de risas. “A correr” y “cómo los quiero” fueron las respuestas del exfutbolista del Real Madrid. A la vez, publicó una imagen suya desde el suelo mientras lo observa De Paul, sobre la que comentó: “Qué patada me diste”.

Di María, por ahora, sin equipo

Semanas atrás, el futbolista de 35 años se despidió de Juventus, donde jugó a lo largo de un año. “Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, escribió en relación a su salida.

Consciente de la importancia de permanecer en la élite para ser parte de la selección argentina, Di María busca seguir en Europa, por lo menos, por un año más. Uno de los equipos que lo tendría en la mira sería Benfica, donde juega Otamendi. Además, el conjunto portugués fue el primer club europeo en el que jugó Fideo. De hecho, muchos hinchas del conjunto portugués demandaron su regreso, según se desprende de los comentarios que recibe el deportista en sus publicaciones de Instagram.

