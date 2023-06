Es azafata y reveló lo más desagradable que hacen los pasajeros en el avión: “Es algo horroroso”

escuchar

En las redes sociales es frecuente que los secretos de algún trabajo en particular se viralicen: desde la entomóloga que reveló los trucos para asegurarse de que la habitación de hotel siempre esté impecable, hasta las anécdotas protagonizadas por mozos en diversos restaurantes, todos sorprenden por las particularidades y rarezas que los envuelven. En esta ocasión, fue el turno de una azafata argentina que habló sobre una situación repetitiva y, según sus palabras, “horrorosa” que enfrentó en gran cantidad de vuelos comerciales y la cual tiene relación con la higiene.

Identificada en Instagram como @barbiebac, la joven cuenta con 259 mil seguidores con los que comparte anécdotas, pormenores, trucos y otra serie de detalles acerca de su labor. Si bien es oriunda de Buenos Aires, en la actualidad vive en Turín, Italia, donde busca conseguir la ciudadanía.

Una azafata reveló cuál fue el escenario más “horroroso” que enfrentó en los vuelos

Ahora, la joven reveló qué es lo más inquietante que observó en los viajes durante sus años de trabajo. “Yo como azafata vi un montón de veces algo horroroso: que las mamás o los papás cambian el pañal del bebé en la mesita del asiento”, introdujo en su revelación.

Tras la inesperada declaración, hizo hincapié en lo que siente al respecto y fue contundente: “Déjenme decirles que no, ¡no lo hagan! En esa mesa se come, se toma y los pasajeros, muchas veces, que no lo recomiendo, se duermen sobre la mesa apoyando la cara”.

Acto seguido, enumeró los pasos que tienen que llevar a cabo aquellas personas que se encuentran en un escenario de este tipo. “Si tienen la necesidad de cambiar el pañal tienen que ir al baño, que tienen cambiadores para bebés. Cuando vayan van a ver sobre la pared que está enfrente de ustedes una tabla, que tiene una manija. Deben tirarla para abajo y se hace una mesa”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que este sector está sumamente preparado para resguardar la higiene de cada pasajero: “Es un cambiador seguro y grande para apoyar al bebé”. Por último, realizó un pedido destinado a padres y madres que, según sus palabras, en ocasiones no respetan estas normativas en los vuelos.

Barbie cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok Instagram @barbiebac

“Cuando cambian el pañal del bebé, no se tira después en el inodoro… se tira en el tacho de basura que está adentro el baño. Jamás se lo den a una azafata en la mano, eso es un asco”, concluyó.

En general, las personas que visualizaron el clip de la creadora de contenido consideraron que estaba en lo cierto. La mayoría hizo comentarios a su favor.

“Debe ser esa gente que cambia al bebé en el comedor donde cena, almuerza y desayuna la familia. La verdad que uno queda perplejo ante la falta de cultura”; “Cómo es posible que exista gente con tan poco criterio y falta de consideración hacia los demás”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Algunos de los comentarios en la publicación de la influencer Instagram

Otros, además, aprovecharon para compartir sus propias experiencias: “Llegué de un vuelo desde Italia por Aerolíneas Argentinas. El baño llegó desastrosamente sucio. La gente no apretaba el botón y llegué a la conclusión de que era porque no sabían donde estaba” y “Soy azafata de Buque Bus y la verdad que uno ve cada cosas de no creer. Gracias por tus sugerencias”.

En tan solo 24 horas, el posteo alcanzó más de 4000 “Me Gusta” y acumula cientos de mensajes por parte de los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos por los dichos de Barbie.

