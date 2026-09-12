Mucho más que cebiche: los sabores peruanos que conquistaron la mesa argentina

Cada segundo domingo de septiembre, Perú celebra el Día de la Cocina y Gastronomía Peruana. En 2026, la fecha cae el 13 y encuentra a esta cocina cada vez más integrada a la escena gastronómica argentina. Lo que durante años estuvo ligado principalmente a restaurantes de colectividad hoy aparece en formatos muy distintos: desde cebicherías y barras nikkei hasta propuestas de autor y de fusión.

“El cebiche sigue siendo nuestro gran embajador, pero hoy la gastronomía peruana es mucho más amplia. Conviven las cebicherías, la cocina nikkei, la cocina de autor y diferentes propuestas de fusión”, explica Julio César Peña, chef ejecutivo de cocina de Tigre Morado. La frase resume un cambio visible: la gastronomía peruana dejó de identificarse con un solo plato y empezó a mostrar la diversidad de su recetario, sus técnicas y sus influencias.

Tigre Morado Palermo.

Del ají amarillo a la leche de tigre: sabores que ya son familiares

El cambio también se advierte en el paladar argentino. Ingredientes como el ají amarillo, el cilantro, el ají panca, la lima peruana, la quinua y la leche de tigre, antes menos habituales, ganaron protagonismo. “El público argentino fue perdiendo el miedo a sabores como el picante, el cilantro, el pescado fresco y las preparaciones con acidez. Hoy forman parte de sus elecciones gastronómicas y de sus salidas habituales”, señala Peña.

El mapa de la comida peruana en la Argentina también se amplió más allá del cebiche. Platos como la causa de pollo, los anticuchos, los tiraditos, los arroces chaufa y el suspiro limeño encontraron su lugar entre los comensales locales. El lomo saltado es, para el chef, uno de los ejemplos más claros de ese encuentro: “Combina perfectamente con el gusto argentino por la carne: es un plato jugoso, lleno de texturas y con ese toque ahumado que aporta el salteado y el flameado”.

El lomo saltado: un plato jugoso, lleno de texturas y con ese toque ahumado que aporta el salteado y el flameado.

Una cocina atravesada por la historia y el mestizaje

Para Peña, la vigencia internacional de la gastronomía peruana se explica por una combinación de biodiversidad, historia y mestizaje. La riqueza del mar y de los productos andinos se cruza con influencias españolas, japonesas y chinas, en una cocina que continúa transformándose sin perder sus raíces.

“Todo eso puede convivir en un solo plato. Por eso creo que la gastronomía peruana no pasa de moda. No es solamente comida: es cultura viva. Cada plato cuenta una historia, representa un territorio y refleja la mezcla de culturas que construyeron al Perú”, afirma.

Tortillas de mar: un clásico de la gastronomía peruana en Tigre Morado.

Qué probar esta primavera

Esa mezcla también aparece en la carta de Tigre Morado. Para la primavera, Peña recomienda preparaciones como el Cebiche Ají Ají, las Tortillas de Mar, el Lomo Saltado y el Risotto de Quinua, acompañadas por clásicos como la Chicha Morada y el Pisco Sour. A la hora del postre, el suspiro limeño conserva su lugar como uno de los sabores más representativos de esa tradición.

Ácida, picante, fresca, ahumada o dulce: la cocina peruana encontró distintas puertas de entrada al gusto argentino. Su expansión ya no se explica solamente por el cebiche ni por su vínculo con una colectividad, sino por la amplitud de una gastronomía capaz de dialogar con el paladar local sin dejar atrás la identidad y las historias que le dieron origen.

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