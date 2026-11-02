Mucho más que una oferta de Cyber: seis meses de beneficios y contenidos

Es una de las fechas de compra más esperadas del año. Cada noviembre trae consigo carritos a medio armar, pestañas abiertas y comparaciones de precios hasta altas horas. El CyberMonday arranca el 2 de noviembre y es el momento ideal para resolver esas compras pendientes. Pero entre tanta oferta que dura apenas unos días, es importante analizar bien en qué invertir. Y hay dos propuestas que pueden ayudarte a seguir ahorrando mucho más allá de la fecha: la suscripción a LA NACION y la de Club LA NACION, con un precio especial para esta ocasión.

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Con más de 450 marcas en todo el país en compra online y presencial, Club LA NACION acompaña los planes de toda la semana. La app y la web reúnen herramientas y beneficios pensados para ahorrar en el día a día.

Cerca mío: desde la app y la web, esta función muestra los beneficios disponibles en el lugar donde cada uno está.

Beneficios flash: propuestas puntuales por tiempo limitado, para quienes les gusta aprovechar una buena oportunidad cuando aparece. Por ejemplo, la última incorporación es Mercado Libre, que desde el 2 al 6 de noviembre se suma a beneficios flash, con 10% de descuento en productos seleccionados, acumulable con promociones del Cyber y por forma de pago.

Marcas para cada momento del día: Carrefour, para llenar la heladera sin que la cuenta pese tanto, con hasta un 15% de descuento todos los lunes comprando presencial y también online. YPF, donde de sábados a lunes cada carga de combustible Infinia vía la app YPF es una oportunidad de ahorro del 10%. Freddo, para resolver en minutos el helado de la tarde o el postre de la comida familiar con un 20% todos los días. Cinemark, con 2x1 en entradas todos los días para ir al cine con la mejor compañía. Y Möoi, donde la chef Jessica Lekerman deleita con su cocina y Club suma su 15% diario.

Más propuestas durante el Cyber: y desde el 2 de noviembre algunas marcas combinarán sus beneficios de Club con las promos del evento. Entre ellas, Arredo, Wanama Kids, Samsonite, Puma, Coderhouse, Arcor en Casa, Bonvivir y Selma.

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Un guiño para quien no quiere elegir

Una suscripción para informarse, otra para ahorrar, y las dos a un click de distancia Shutterstock

Si la duda es cuál de las dos suscripciones conviene, el dato que ordena la decisión es que Club LA NACION incluye el acceso digital a LA NACION. Quien se suma al plan Digital LN + Club LN también accede sin límites a los contenidos de lanacion.com, ambas aplicaciones, newsletters, juegos y mucho más.

¿Estás listo para aprovechar la mejor promoción del año?

El Cyber es una buena excusa para decidir. Una oferta que se termina en días puede ser tentadora, pero una que acompaña medio año de lectura, salidas y compras es imbatible.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.