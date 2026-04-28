Mundial 2026. McDonald’s presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la Selección Argentina

Con Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández como protagonistas, la marca lanza una edición especial con tres propuestas exclusivas.

Escuchar Nota

Falta cada vez menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y McDonald’s se sumó a la previa con tres nuevas hamburguesas exclusivas desarrolladas junto a figuras clave de la Selección Argentina: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. La campaña lanzamiento se volvió viral rápidamente y desde LA NACION, fuimos a probarlas para contarte lo mejor de cada una.

3 jugadores de toda la cancha

La idea es simple y efectiva: llevar al terreno de los sabores algo del ADN de cada jugador. Así, la McAllister apuesta por una combinación más clásica, con salsa Mequinesse, bacon, lechuga, tomate y cheddar blanco. La McÁlvarez, en cambio, sube la intensidad con cheddar fundido, pepino, cebolla crispy y salsa Ranch. Y la McFernández se vuelve la alternativa, con personalidad propia: pollo crispy, también con bacon, salsa Ranch, lechuga, tomate y queso cheddar. Tres perfiles distintos que invitan a probar cuál juega mejor.

Ya están disponibles en todos los locales del país y también a través de la app, con precios promocionales y opciones de personalización.

El lanzamiento suma además unas Papas Bravas con salsa picante y bacon, pensadas para compartir (o no) con amigos, debate y un ranking improvisado de favoritos. Ideales para sumar a la picada en la previa del partido.

Este lanzamiento representa una de nuestras grandes apuestas del año, conectando con un momento cultural único como la Copa Mundial de Fútbol y acercando a nuestros clientes una experiencia diferente, de la mano de referentes que despiertan pasión en millones de argentinos” — Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina

Como en todo su menú, McDonald’s mantiene el foco en la calidad, con ingredientes de proveedores locales que siguen estándares exigentes de seguridad y trazabilidad.

Pero más allá de eso, la apuesta va por otro lado: meterse en la conversación cotidiana con propuestas que conectan con algo tan argentino como el fútbol. En esa línea, el lanzamiento busca ir un paso más allá de la hamburguesa en sí y convertirse en una experiencia para sumarse a la previa mundialista.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.