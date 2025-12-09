Murió John Anson, marido de la princesa Laetitia D’Arenberg: la historia de amor que los unió por más de 35 años

El empresario británico John Patrick Anson, pareja de la princesa Laetitia D’Arenberg durante más de 35 años, falleció este domingo en Montevideo; “Le debo mi vida, le debo mucho”, decía ella

El empresario británico John Patrick Anson, quien fuera pareja de Laetitia D’Arenberg por más de 35 años, falleció este domingo en Montevideo. En un sentido mensaje, D’Arenberg participó “con profundo dolor” del fallecimiento de su “amado John”, como siempre se refería a él. No habrá velatorio.

Aunque era británico, Anson pasó gran parte de su vida adulta en Uruguay junto a Laetitia Instagram

Empresaria, filántropa y aristócrata, D’Arenberg conoció a Anson en uno de los momentos más difíciles de su vida, en pleno tratamiento por un cáncer de piel. “Había vuelto de haber hecho toda la quimio. Estaba hecha un palo, pesaba 36 kilos, quería descansar, pero mi madre me pidió que la acompañase a un evento por la regata Whitbread y accedí”, contó en 2016 a Revista Domingo de El País. Fue en ese evento en que conoció a John, quien se convirtió en su compañero de vida.

Anson y Laetitia se conocieron en un momento difícil de la vida de ella, durante un tratamiento médico, y él la apoyó mucho

“Es un divino, un inglés al que le debo mi vida, le debo mucho, porque él nunca trató de cortarme las alas. Siempre me entendió. Y ayudó a que yo me diera cuenta de que me había equivocado”, dijo entonces. Antes, D’Arenberg había estado casada con el archiduque Leopold Franz Erzherzog, príncipe de Toscana, con quien tuvo dos hijos, Sigismund y Guntram. Se divorciaron tras 16 años de matrimonio.

Según declaraba D’Arenberg, el secreto de su relación con John radicaba en el respeto y en lo mucho que compartían, desde libros a películas: “Pensamos igual en muchas cosas”.

Laetitia D’Arenberg nació en Francia y es miembro de la Casa de Arenberg, una de las familias nobles más antiguas de Europa. Aunque su origen es europeo, Laetitia está profundamente ligada a Uruguay, donde vive desde hace décadas

En 2013, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la filántropa aseguró que John fue quien le hizo aceptar que la vida no es lo que ella imaginaba. “Me abrió los ojos y me dio las fuerzas para poder seguir adelante. Siempre fui una gran soñadora, una romántica, vivía en la estratósfera y confiaba en la gente como si todos fueran buenos. Pero cuando la vida me golpeó fuerte y creí que entonces me daría por vencida, que ya no podría volver a levantarme, él estuvo ahí para ayudarme a entender que no podía entregarme, que me debía a mí misma y a mi familia”, resaltó.

Laetitia declaró que John fue “su compañero de ruta

En febrero, por el Día de los Enamorados, D’Arenberg le dedicó un tierno mensaje a John: “Sigo creyendo en un vínculo donde dos almas se encuentran para ser un mismo corazón. Gracias mi adorado John Anson por compartir la vida desde hace tantos años. Por haberle dado sentido a un compromiso que sigue vivo y latente”.

