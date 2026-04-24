La afirmación del médico austríaco Sigmund Freud, “No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre”, resuena hoy con una vigencia renovada en la psicología moderna. Este postulado subraya que, durante los primeros años de vida, el niño experimenta una vulnerabilidad que requiere de figuras de referencia capaces de brindar contención, estabilidad y confianza para explorar el entorno.

Lejos de reducirse a una mera salvaguarda física, el psicoanálisis clásico sostiene que esta protección constituye una experiencia emocional profunda, vital para construir una base psíquica sólida. Como indica el medio The Daily Galaxy, esta necesidad fue catalogada por Freud como incluso superior al hambre. Para el autor, el niño llega al mundo en un estado de indefensión —concepto que el psicoanálisis identifica como Hilflosigkeit— y requiere de una presencia confiable que haga que el mundo exterior sea percibido como manejable en lugar de amenazante.

La frase de Sigmund Freud sobre la protección paterna continúa vigente en pleno siglo XXI IA

Esta estructura protectora permite que el menor desarrolle lo que se conoce como confianza básica, una herramienta fundamental para regular emociones y construir autoestima. En palabras de Freud, cuando esta necesidad no se cubre, el individuo puede experimentar una sensación de desamparo frente a la realidad que, más adelante, se manifiesta en forma de miedos, inseguridades o dificultades para establecer vínculos estables.

Desde una perspectiva lacaniana, la figura paterna cumple una función simbólica: introduce la Ley, separa al niño de la fusión con la madre y facilita la entrada al orden social. Esta diferenciación es clave para la estructuración de la identidad. Sin embargo, este proceso no implica una idealización, sino el establecimiento de límites claros que ayudan a organizar la experiencia. La protección, bajo este paradigma, es una condición necesaria para que el niño pueda, eventualmente, alcanzar su autonomía.

La figura paterna es fundamental en la infancia de los niños Freepik

La trayectoria de Sigmund Freud, el hombre detrás de estas teorías, es tan compleja como sus hallazgos. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, el neurólogo austríaco graduado en la Universidad de Viena transformó la comprensión de la mente humana. Según informa el medio Britannica, su carrera se consolidó tras estudiar en 1885 con el neurólogo Jean-Martin Charcot en París. Allí, la observación de pacientes con histeria le permitió intuir que los síntomas físicos, tales como parálisis o alucinaciones, no siempre respondían a causas fisiológicas, sino a traumas mentales ocultos.

Al regresar a Viena, Freud colaboró con Josef Breuer en el tratamiento de casos paradigmáticos como el de Anna O., impulsando el método catártico o “cura por la palabra”. Con el tiempo, Freud perfeccionó su técnica al reemplazar la hipnosis por la asociación libre, lo que permitía que sus pacientes expresaran ideas sin restricciones para acceder al inconsciente. Esta metodología fue fundamental para su famosa metáfora del iceberg: mientras la conciencia es apenas la punta visible, la inmensa masa sumergida representa los impulsos y deseos reprimidos que dirigen nuestra conducta de formas que, a menudo, no comprendemos.

Breuer y Freud fueron quienes sentaron las bases del futuro psicoanálisis Freepik

Su legado, que incluye conceptos hoy cotidianos como los mecanismos de defensa, el narcisismo y la represión, no estuvo exento de críticas. Durante 1938, ante el avance del nazismo, Freud se vio forzado a exiliarse en Londres, ciudad donde falleció en 1939. A pesar de los debates académicos, su visión sobre la infancia perdura y la premisa sobre la protección paterna continúa hoy en día como un marco de referencia esencial para comprender las fortalezas y fragilidades de la personalidad adulta.