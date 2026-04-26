Efemérides del 26 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo es Día Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras efemérides asociadas a la fecha
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Las efemérides del 26 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra el Día de la Propiedad Intelectual en todo el mundo.
Es una fecha que impulsa la importancia de la protección de distintas obras y creaciones en el mundo, y que busca promover el desarrollo de la creatividad, el arte, la ciencia y la innovación. La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico que protege bienes económicos, culturales, intelectuales, artísticos, tecnológicos, científicos, entre otros, de la explotación o plagio.
Dichos elementos tangibles o intangibles son reconocidos por la mayor parte de las legislaciones de los países del mundo y se registran en una patente. Gracias a la propiedad intelectual, distintos países pueden destacarse, desarrollarse y ganar reconocimiento por las creaciones de sus ciudadanos.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) decretó esta jornada en el año 2000 junto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este organismo, fundado en 1967 por la misma ONU, trabaja por el amparo de las obras creadas por el ser humano. Cuenta con 188 Estados miembros y dirige 26 tratados internacionales.
Efemérides del 26 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1798 – Nace el pintor francés Eugenio Delacroix.
- 1607 – El colonizador John Smith desembarca en Virginia. Gracias a este hecho, se constituye la primera colonia inglesa permanente en el territorio actual de Estados Unidos.
- 1828 – Rusia le declara la guerra a Turquía por una supuesta violación del tratado de Ackermann.
- 1900 – Nace Charles Richter, creador de la escala de impacto de los terremotos.
- 1900 – Nace Roberto Arlt, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Entre sus principales obras se destacan Los lanzallamas, Aguafuertes porteñas y Los siete locos.
- 1905 – Se funda el Club Argentino de Ajedrez.
- 1937 – Durante la Guerra Civil Española, la aviación alemana, por orden de Francisco Franco, bombardea el pueblo vasco de Guernica. Pocas semanas después, Picasso comenzó a pintar su mural Guernica.
- 1949 – Nace Carlos Bianchi, exentrenador y futbolista argentino. Fue reconocido por su trayectoria al entrenar a los equipos de Vélez Sarsfield y Boca Juniors.
- 1970 – Nace Melania Trump, exmodelo de origen esloveno, esposa de Donald Trump. Fue primera dama de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.
- 1982 - Se edita el disco Tug of War, cuarto de la carrera solista de Paul McCartney
- 1986 – Se producen un accidente en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania.
- 1989 - Se emite en Japón el primer episodio de la serie de animé Dragon Ball Z.
- 2008 – Quedan liberados los 26 tripulantes del pesquero español “Playa de Bakio”, secuestrados por piratas en aguas de Somalia.
- 2017 – Muere Jonathan Demme, director de cine estadounidense conocido por sus películas El silencio de los inocentes, Filadelfia y La boda de Raquel.
- 2018 – Un jurado declara culpable al cómico estdounidense Bill Cosby en tres cargos de violación sexual.
- Se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
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