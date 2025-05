“Nadie me pidió permiso”: la hija de Carlitos Menem Junior se mete de lleno en la interna familiar por la serie de Menem

Antonella Carla Menem Pinetta, la primera nieta del expresidente Carlos Saúl Menem, habla sobre la medida de la Justicia que frenó el estreno de la serie Síganme

A más de cuatro años de la muerte del expresidente Carlos Menem, el juicio sucesorio se convirtió en el escenario de una feroz disputa familiar. La pelea por el reparto de bienes, el manejo de la imagen pública del exmandatario y las decisiones tomadas sin el consenso de todos los herederos habrían reavivado antiguos rencores.

Esta semana, el conflicto sumó un nuevo capítulo: la Justicia ordenó la suspensión del estreno de Síganme, la serie biográfica producida por Amazon Prime Video. La medida fue dictada luego de que Carlos Nair Menem denunciara no haber sido consultado sobre el uso del nombre e imagen de su padre.

Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma

La serie, de seis episodios, aún no tenía fecha oficial de lanzamiento, pero versiones extraoficiales indicaban que su estreno estaba previsto para el comienzo del segundo semestre del año. Con esta resolución, el futuro del proyecto queda atado a los tiempos judiciales y a una medida cautelar con alcance internacional.

Leo Sbaraglia en el papel del ex presidente Carlos Saúl Menem

En ese contexto, Antonella Carla Menem Pinetta, nieta del expresidente e hija de Carlos Menem Junior, habló con LA NACION. Denunció irregularidades, se refirió a la tensa relación que mantiene con su tía Zulemita Menem y compartió el delicado momento personal que atraviesa.

Antonella junto a su abuelo, Carlos Saúl Menem

Consultada sobre la reciente suspensión de la serie, Antonella Menem fue contundente: “Me parece perfecto que el juez haya ordenado frenar la serie. De hecho, yo misma lo pedí en el expediente de la sucesión, a través de mi abogado, porque ninguno de los herederos dio su consentimiento para que se hiciera. Yo no solo reclamo el derecho a la imagen de mi abuelo, sino también el de mi papá. A mí nadie me pidió permiso, y aunque mi abuelo haya firmado algo en vida, mi papá no pudo hacerlo. Ese derecho me corresponde a mí, porque soy su única heredera. Como mi abuelo ya falleció, ahora es el juez quien debe intervenir y decidir qué es justo para todos”.

La resolución del juez en lo civil Carlos Goggi, en el marco de una causa por la sucesión de los bienes de Menem, ordena la suspensión a nivel mundial del estreno y de cualquier tipo de difusión de la miniserie (incluida toda forma de publicidad o promoción en medios), “hasta tanto se encuentren esclarecidas las cuestiones atinentes a los derechos que de ella se derivan, con información fehaciente”.

En una entrevista publicada por este medio en 2023, Antonella contó que su relación con Zulemita es prácticamente nula y que está atravesada por conflictos que vienen de hace muchos años. En esa ocasión, también relató que desde muy pequeña se sintió excluida por gran parte de la familia Menem, y que fue su abuelo Carlos quien la reconoció y la hizo sentir parte.

Consultada sobre si había podido hablar con Zulemita sobre el tema, Antonella fue categórica: “No me hablo con ella, me odia”. La distancia entre ambas no es nueva. En una entrevista previa con este diario, en 2023, Antonella había calificado el vínculo con su tía como “prácticamente inexistente” y marcado por enfrentamientos de larga data. En aquel momento también recordó haber sentido el rechazo de la familia desde muy chica y señaló que su abuelo fue el único que le dio un lugar. “El resto de la familia siempre me hizo sentir culpable simplemente por haber nacido”, recordó al hablar de su infancia y adolescencia.

A lo largo de la conversación, también se refirió a su relación con Carlos Nair Menem, con quien había tenido un acercamiento en los últimos años, pero con quien hoy mantiene distancia:

-¿Estás en contacto con Carlitos Nair Menem?

-No me estoy viendo con Carlitos, no porque nos hayamos peleado ni nada… sino porque me vine a vivir a Córdoba, me alejé de todo. Estoy pasando por unos problemas psicológicos, por decirlo de alguna manera. Estoy con depresión y ansiedad y decidí venirme para acá.

Con Leonardo Sbaraglia en el papel de Carlos Saúl Menem y Griselda Siciliani interpretando a Zulema Yoma, la serie propone una recreación ficcional de hechos reales ocurridos durante los años 80 y 90.

-¿Por qué tomaste distancia?

-Me agarró el miedo al abandono... me da mucho miedo que Carlitos me vuelva a cerrar la puerta en la cara. Entonces decidí alejarme para no volver a sufrir eso. Y tampoco me hace bien estar pensando lo peor, así que estoy cuidando mi salud.

-¿Creés que podrían recomponer el vínculo más adelante?

-No creo que hable con él. No me hablo con nadie de la familia. Con Carlitos me dejé de hablar porque estoy pasando un momento delicado, con ansiedad, ataques de pánico y ese miedo al abandono que me cuesta manejar. Y como una vez él se alejó de mí, prefiero cuidarme.

-En un momento se habían reencontrado...

-Sí, había sido tanta la alegría… poder estar con él, que viniera a mi cumpleaños, ir yo al suyo. Pero también están los miedos que me quedaron de cuando se alejó. No sé… más adelante se verá.

-¿Y ahora preferís quedarte en Córdoba?

-Sí. Recuperé una casa que me habían estafado hace 11 años. La había comprado con lo que heredé de mi papá. Fue algo muy importante para mí.

-¿Qué creés que va a pasar con la serie?

-Hasta que el juez no revise toda la documentación, no se sabe qué va a pasar. En realidad, es una decisión que dependa solo de él...

LA NACION intentó comunicarse con Carlos Nair Menem para conocer su opinión sobre la medida judicial, pero se negó a hacer declaraciones. En diálogo con este medio, su abogado confirmó que desde marzo de este año su Carlos Nair tiene prohibido mencionar, contactar o acercarse a menos de 300 metros de Zulemita Menem, sus hijos y su madre, Zulema Yoma. La restricción forma parte de una probation dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, con una vigencia de 12 meses. La medida fue tomada en el marco de una causa por hostigamiento iniciada por Zulemita Menem.