Narda Lepes defendió a Paulina Cocina de las críticas: "Paulina es pueblo"

La popular cocinera defendió a la youtuber por las críticas que recibió tras responderle a un hater.

24 de abril de 2020 • 11:36

Un grupo de cocineros que hace videos en Instagram comenzó una serie de críticas hacia la popular youtuber Paulina Cocina . ¿La razón? Los protagonistas de la cuenta argumentan que Carolina Cuga -tal es su nombre- no es una cocinera, por lo que impulsaron el hashtag " PaulinaCretina " con la pretensión de desprestigiarla. Sin embargo, miles de seguidores de la influencer la defendieron, incluyendo a la cocinera Narda Lepes , que tuvo palabras elogiosas con la youtuber. "Paulina es pueblo", aseguró

Paulina Cocina tiene más de 2 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube. De profesión socióloga, siempre manifestó que ella no es cocinera, sino que se dedica a compartir consejos que aprendió como amante de la cocina. Por eso, pareció curiosa la crítica del grupo de cocineros, algo despistados sobre la constante aclaración que hace Carolina Cuga en su canal de videos.

"Me despierto y veo dicen que bardearon a @paulina_cocina, me fijo quién, y esos son uno que se la pasan bardeando sin parar, hasta que alguien pique y los haga conocidos", sostuvo Lepes sobre el TT que se impuso en Twitter en las últimas horas. "No se suban, son nadie", dijo sobre el grupo de personas que empezó a criticar a Cuga. "Paulina es pueblo", remató.

Es la segunda vez en pocos días que Paulina Cocina es víctima de los haters . Esta semana, una seguidora la criticó por usar lenguaje inclusivo en sus posteos y la respuesta de la youtuber fue contudente , pero, según consideraron algunos de sus detractores, también fue agresiva. Sin embargo, como cada vez que alguien la critica -e igual que lo hizo Narda Lepes en las últimas horas- en aquella oportunidad miles de usuarios la defendieron.

Fuente: LA NACION

"Siempre aclarás que no sos cocinera, ¿por qué?", le preguntó LA NACIÓN en mayo de 2019 . "Porque me quita responsabilidad", sostuvo la youtuber . "Sí puedo asegurar que todo lo que publico es rico. Pero lo que yo cocino es una tarta de acelga como la que haría cualquier tía. De un chef, esperás más. Si la hago yo, estás feliz porque podés repetirla en tu casa", respondió.