La youtuber Paulina Cocina es una de las figuras más reconocidas del mundo de las redes sociales en la Argentina y en esta cuarentena obligatoria por coronavirus se volvió faro de millones de personas que pasan varias horas al día explorando el mágico mundo culinario.

Sus recetas prácticas, simples y con mucha gracia, hacen que esta instagramer crezca sin cesar y que sus cuentas suban de a miles de seguidores a diario. Pero Paulina no es solo una cocinera, sino también una persona influyente que tiene, además de muchas recetas, una clara línea feminista.

En su cuenta oficial, por ejemplo, la mayoría de sus posteos están redactados con lenguaje inclusivo, algo que muchas veces es cuestionado por algún seguidor despistado que, al parecer, aún no se enteró de la ideología de la socióloga y youtuber.

En este caso, una seguidora intervino cuando ella puso "amigues" en una de sus últimas recetas y sostuvo que esa "no es una palabra". Paulina aprovechó la oportunidad y con mucha delicadeza le comentó que hay muchas palabras que "no existen" pero que aún así se usan como insultos. El posteo pasó de Instagram a Twitter donde obtuvo cientos de Me gusta.