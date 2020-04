Nequi Galotti. Recuerda a Bartolomé Mitre: "Vivimos 28 años de amor profundo"

En pleno duelo por la muerte de su marido, lo recuerda con la última producción que hicieron juntos para ¡Hola! Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Estoy muy pero muy triste, siento un dolor terrible, profundo, este es un momento de introspección. No me pidas una nota.", se excusa Nequi Galotti (59) al recibir la llamada de ¡HOLA! Y entonces, se anima a recordarlo, a repasar (mentalmente) su historia de amor de 28 años. Y nosotros elegimos replicar la última y fabulosa producción que hicieron juntos en Haras Pavón, su estancia, en mayo de 2015. Para Bartolomé Mitre, que murió el pasado 25 de marzo a los 79 años, director del diario La Nación, el campo era "su lugar en el mundo". Amante de los caballos árabes, del polo (deporte que practicó) y de la naturaleza, allí se desconectaba y pasaba tiempo en familia. "Todo lo que diga es poco", señala Nequi del otro lado del teléfono. "Fueron 28 años de un amor muy profundo, 25 desde que nos fuimos a vivir juntos. Compartimos momentos maravillosos, de mucha felicidad, salud, viajes inolvidables, amigos. Cuando él se enfermó yo siempre estuve a su lado, acompanándolo. Y mientras su salud se iba debilitando, en vez de alejarnos, nos uníamos cada vez más. Le di mi hombro, le di mi mano, le di todo, lo acompañé en cada una de sus internaciones y en los momentos más complicados no dudaba en empujarlo en su silla de ruedas. Siempre lo hice sentir feliz. En estos últimos años disfrutábamos de la gran familia, de los hijos (Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos), de la lectura, de tirarnos en la cama a leer el diario, o a compartir algo en Netflix. Es muy difícil hablar para mí: fue mi gran amor", se quiebra la ex modelo y conductora televisiva.

Nequi y Bartolomé se conocieron en 1992 mientras veraneaban en Punta del Este. Ella tenía 32 años, él, 52, y el flechazo fue instantáneo. Desde entonces, no se separaron más. En 2001 se casaron y Andrea Frigerio, íntima amiga de Nequi, fue testigo de la boda. Tiempo después nació Santos (19), el quinto hijo de Bartolomé y el tercero de Nequi (madre de Luis y Miguel, de su anterior matrimonio con Luis Rusconi). "Siento mucho dolor y tristeza, pero también mucha paz porque se fue sin sufrir, se sintió amado y acompañado siempre", asegura.

Es de público conocimiento el legado que deja el doctor Mitre. Tataranieto del general Bartolomé Mitre (fundador del diario La Nación), entre las numerosas distinciones que recibió, en 2014 ¡HOLA! se hizo eco del premio Luca de Tena con el que el diario español ABCreconoce las trayectorias periodísticas sobresalientes y que Bartolomé recibió de manos de los reyes de España, con Nequi aplaudiéndolo en primera fila. "Ese fue un premio lindísimo para él. ¿Tienen esas fotos?", pregunta la ex Miss Argentina. Más allá de los logros profesionales, Nequi lo recuerda desde la sencillez de lo cotidiano: "En mí quedan su sonrisa, su alegría, su humor, su amorosidad, su amor por los caballos, la naturaleza, la historia. Siempre fue una persona increíble, que podía relacionarse con todo el mundo, era muy simple y muy humano. Se ocupaba y preocupaba por todos, y si alguien venía a pedirle algo intentaba resolvérselo. Fueron años muy lindos los que compartimos. Y tuvimos a Santos, que es un sol; nació el Día del Periodista, así que nació haciéndole un regalo. Fue un padre amoroso de todos sus hijos, a quienes amó profundamente". Cerca de ella se escucha una voz femenina: es su madre Elsa que, gracias a que viven juntas, puede acompañarla en este duelo tan particular, en aislamiento. "El año pasado, cuando murió mi hermano Marcelo, que era autista, no quise dejarla sola porque ellos vivían juntos. Entonces le dije a Bartolomé que quería traerla a casa, y él no titubeó: "Por supuesto", fueron sus palabras.

Era muy bueno, muy generoso. Tuvimos un amor muy profundo, de mucha confianza, mucha unión y respeto", asegura. En este momento en su casa porteña están, además, sus hijos Santos y Luis, que vive en España pero se encuentra circunstancialmente en Buenos Aires. "También nos acompañan nuestros cuatro perros. Hace dos semanas y media Santos y Bartolomé se fueron al campo a buscar a India, una border collie que nació hace dos meses allá. Y por suerte, India también nos acompaña", concluye. Es momento de terminar la charla: así lo pide ella, con gran delicadeza. Hay un dolor que respetar.

