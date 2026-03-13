La calza chupín es destronada por una nueva y más cómoda opción este otoño 2026

Durante años, las calzas chupín dominaron los looks deportivos. Ajustadas desde la cintura hasta los tobillos, se convirtieron en una prenda infaltable tanto para hacer ejercicio como para armar outfits urbanos cómodos. Sin embargo, la industria de la moda ya marca un nuevo cambio de tendencia para el otoño–invierno 2026. Las calzas rectas comienzan a ganar protagonismo y se posicionan como la opción preferida para quienes buscan mayor comodidad sin resignar estilo.

A diferencia del clásico modelo chupín, este diseño presenta una caída más uniforme, lo que permite mayor libertad de movimiento y genera una silueta más equilibrada. Su diseño logra un equilibrio entre lo deportivo y lo urbano, por lo que se adapta a distintas situaciones del día.

Entre sus principales características se destacan:

Corte recto desde la cadera hasta el tobillo

Ajuste cómodo que no aprieta ni queda demasiado suelto

Tela elástica que permite moverse con libertad

Estética moderna y relajada que combina con distintos estilos

Las calzas rectas en tendencia

El cambio de tendencia no es casual. Desde la pandemia del coronavirus, la moda comenzó a priorizar la funcionalidad y el confort. Esto hizo que el estilo deportivo y casual se instalara de forma definitiva en la vida cotidiana. En este contexto, las calzas rectas responden a esa búsqueda: no comprimen tanto como las chupín, permiten mayor movilidad y resultan ideales para actividades diarias como entrenar, caminar o simplemente armar un look relajado.

Además, su diseño las convierte en una prenda fácil de combinar, lo que explica por qué muchas marcas ya las incorporaron en sus colecciones de la temporada. Las calzas rectas pueden adaptarse tanto a looks deportivos como urbanos.

¿Cómo combinar esta prenda?

Para un look cómodo y canchero, los sweaters o buzos oversize son una de las mejores opciones. Las prendas amplias en la parte superior generan contraste con la caída recta de la calza y crean un outfit relajado ideal para salidas informales, paseos o jornadas de trabajo más distendidas. En estos casos, las zapatillas deportivas o urbanas completan el conjunto y refuerzan el estilo casual.

Otra combinación que gana terreno esta temporada es sumar camisas largas o tapados livianos. Este recurso permite jugar con las capas, algo muy típico de los meses de otoño. Las camisas pueden usarse abiertas sobre una remera básica o cerradas para lograr un look más minimalista. Si se suma un tapado largo, el outfit adquiere un aire más sofisticado sin perder comodidad.

Las calzas rectas vienen este año en diferentes estilos para poder ser usadas a toda hora del día (Foto: Redes Sociales)

Para quienes buscan un estilo más urbano, los blazers o sacos estructurados se convierten en aliados clave. La mezcla entre una prenda formal en la parte superior y una calza recta genera un contraste moderno que funciona muy bien tanto para reuniones informales como para salidas nocturnas. En este caso, se puede completar el look con botas cortas o zapatillas blancas. Es ideal para aquellas personas que después del trabajo tienen una cita o participan de un after office.

Por último, muchas personas optan por combinar las calzas rectas con remeras básicas en colores neutros, tops deportivos o prendas de algodón, lo que permite crear un look simple pero moderno para el día a día.