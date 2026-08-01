Niki Lauda, piloto de Fórmula 1: “El infierno se me vino encima”

El 1 de agosto de 1976, hace 50 años, el piloto austríaco estuvo a punto de perder la vida cuando su Ferrari chocó y se prendió fuego en Nürburgring

1 de agosto de 2026 01:39 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

“Según me explicaron los doctores, me golpeé muy fuerte. El infierno se me vino encima, por eso tengo todas estas quemaduras...”. Así revivía Niki Lauda para una cadena deportiva el accidente con su Ferrari que casi le cuesta la vida en el Gran Premio de Alemania, el 1 de agosto de 1976.

Al cumplirse 50 años de ese choque en el circuito de Nürburgring Nordschleife que dejó al piloto austríaco multicampeón de Fórmula 1 envuelto en llamas, reconstruimos con sus testimonios (recogidos de distintas entrevistas) cómo fue el antes, el durante y el después del accidente que marcó su vida.

Una imagen del tremendo accidente de Niki Lauda, el 1 de agosto de 1976 DP

La previa

Días antes del accidente, a finales de julio de 1976, Lauda se quejaba de los riesgos del circuito Alemán:

“En mi opinión, el Nürburgring es demasiado peligroso para conducir hoy en día. Porque si voy a cualquier otro circuito permanente y algo se rompe en mi coche, se cae el alerón, falla la suspensión, tengo un 70/30 por ciento de probabilidades de salir ileso o de morir. Acá, si tenés cualquier fallo en el coche, la muerte es segura”.

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“Miro otros circuitos, donde las instalaciones de seguridad proporcionan una conducción mucho más fácil y segura, y lo comparo con el Nürburgring, con rasantes (cambios bruscos del nivel del circuito) a 260 kilómetros por hora, solo Dios te salva. Por lo tanto, creo que es demasiado peligroso. En un rasante donde algo puede salir mal fácilmente con mi coche, necesito una zona de escape (una franja libre entre la pisa y el guardarrail). Todo lo que necesito, cuanto más peligroso sea el circuito, es tener la zona de escape más amplia”.

Niki Lauda contó en distintas entrevistas y en su propia autobiografía lo que vivió antes, durante y después de su accidente en el Gran Premio de Alemania, en agosto de 1976 Captura In Depth With Graham Bensinger

“Estuve allí cuando hubo una reunión de pilotos, para decidir qué hacer. Algunos dijeron que teníamos que ir este año para ayudar a los organizadores. Deberíamos ser cooperativos y todo eso. Mi opinión era que el riesgo de que alguien muera o resulte gravemente herido es demasiado alto. Pero esta es mi opinión personal. Soy miembro de la GPDA, y votamos, y el voto fue a favor de correr. Yo creo que la vida humana es más importante que las carreras de motor más sangrientas”.

El accidente

“No recuerdo el accidente por una causa muy simple. Según me explicaron los doctores, me golpeé muy fuerte, el infierno se me vino encima, por eso tengo todas estas quemaduras. Cuando te golpeás tan fuerte se te cierra el cerebro y no recordás lo que pasó. Recuerdo haber salido de los boxes, después de un cambio de neumáticos y luego de manejar unos 10 kilómetros tuve el accidente. El primer recuerdo que tengo después del accidente fue cuando estaba en el helicóptero. De ahí en adelante, sí me acuerdo”.

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El accidente de Lauda

“Conozco toda la historia. Sé que la máquina derrapó en un charco de agua y que pegó contra el guardarrail. Después perdí el conocimiento. Al principio todos trataron de ocultarme las imágenes del accidente, pensando que podían afectarme. Ahora ya todo está superado. Vi las fotos y no puedo negarlo, me impresionaron. Pero me costó mucho entender que quien estaba en el medio de esa horrible hoguera era yo”.

Niki Lauda yace inconsciente sobre la pista, tras el incendio

“Seguro que hubo dolor, ¿te imaginás que se queme toda tu cabeza?, pero para mí esto no fue un mal recuerdo, pesaba más que estaba en riesgo mi vida. El mal recuerdo fue lo que ocurrió por el accidente, cuando sacaron líquido de mis pulmones con una máquina de vacío”.

Niki Lauda nunca se preocupó por el aspecto que fue consecuencia de su accidente archivo

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“Otra cosa alarmante para mí fue cuando una enfermera me preguntó: ‘¿Querés un sacerdote?’. Luego sentí algo en mi hombro y de repente me doy cuenta que ya me habían dado la Extrema unción. Tocándome, sin hablarme. Pensaba que, al menos, si existiera un Dios, me diría: “Niki, todos vamos a ayudarte”. Me molestó mucho que no me hablara y entonces me dije: ‘No, no voy a morir’“.

“Después del accidente, nunca me preocupé por mi aspecto. Le pregunté a una enfermera: ‘¿Cuándo puedo mirarme en un espejo?’. ‘Cuando quieras’, me dijo. ¡Nunca debería haber sido posible! Encendió una luz y mi cabeza estaba tan grande como esto (expande las manos en la entrevista) debido al calor y la retención de líquidos. Mi cabeza se hundió directamente en los hombros. Tenía que entrecerrar los ojos para ver. ‘¡Mierda!’, pensé. Fui mejorando cada vez más. Había visto mis lesiones en su peor momento".

“El accidente fue un golpe muy duro que me enseñó muchas cosas. Fundamentalmente aprendí a apreciar lo que vale la vida, a reconocer lo lindo que es decir: ‘Estoy vivo’. También, durante mucho tiempos todos decían que yo era una computadora. El accidente les mostró que también podía equivocarme”.

Niki Laudo junto a su gran rival en la Fórmula 1, James Hunt getty

El regreso a las pistas

“Con Marlene (mujer del piloto) discutimos mucho el tema. Ella no quería que yo siguiera corriendo. Finalmente le hice entender que esa era mi vida. Y aceleré mi reaparición para borrar definitivamente de mi mente las imágenes de Nürburgring. Quizás, si seguía algún tiempo más sin correr, no hubiese vuelto nunca”.

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Niki Lauda antes del accidente DPA

“Después de que estuve en condiciones, le dije a mi entrenador, que estaba conmigo: ‘¿Puedo correr o no?. Él dijo: ´'Sí, si entrenamos duro, creo que en dos semanas podemos tenerte listo’. Y entonces tuve que tomar una decisión: ¿quiero volver a correr los mismos riesgos de matarme o no? Y como las carreras, conducir, era mi trabajo en ese momento, siempre supe lo peligroso que era desde el principio. No me sorprendió tener un accidente. Pero me sorprendió gratamente, suena gracioso ahora, que todavía estuviera vivo".

“Dije entonces que había superado mi miedo de forma rápida y contundente. En Monza (circuito italiano donde se corrió la carrera el 29 de agosto, apenas 35 días después del accidente), sin embargo, el miedo me paralizaba. Entrenar bajo la lluvia el viernes antes de la carrera fue tan aterrador que me bajé del coche a la primera oportunidad. Naturalmente, tuve que hacerme el héroe para ganar tiempo y poder recomponerme”.

Autobiografía de Niki Lauda, To Hell and Back GQ

“La situación de Monza fue una experiencia nueva para mí. Había empleado mi táctica habitual: análisis objetivo de las emociones, identificación de las causas, descarte cualquier elemento ilógico o irrelevante, y estaba bien preparado mentalmente. También había superado el accidente de Nürburgring. O al menos eso creía”.

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“Cuando subí a la cabina en Monza, el miedo me invadió con tal fuerza que todas mis teorías de automotivación se esfumaron. Diarrea . El corazón me latía con fuerza. Vomitaba. Regresé a la tranquilidad del hotel y repasé la situación mentalmente".

“Mi error fue intentar conducir tan rápido como antes del accidente, sin importarme mi estado de salud, por un lado, y la lluvia, por otro. Me sentí inseguro y reaccioné de forma exagerada. No controlé el coche como suelo hacerlo; simplemente no usé mi experiencia para tomar el control”.

Niki Lauda Habla De Su Accidente

“Este análisis me ayudó a reprogramarme y logré reprimir la ansiedad que sentía, al menos lo suficiente como para quedar cuarto. Ferrari no dejaba de decirle al mundo lo seguros que estaban de de mí, pero en privado estaban completamente desconcertados. No sabían qué pensar de un campeón defensor con el rostro desfigurado -que realmente se veía mal durante esas primeras semanas- que seguía adelante como si nada hubiera pasado".

Marlene Knaus y Niki Lauda Getty Images

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Ese año de 1976 y pese al tremendo accidente, Lauda terminó segundo el campeonato de Fórmula 1, apenas a un punto debajo de su archirrival James Hunt. El austríaco volvería a ser campeón de Fórmula 1 en 1977, con Ferrari y en 1984, con McLaren. Completaba así una trilogía de triunfos que comenzó con su campeonato de 1975.

Niki Lauda falleció en Suiza, el 20 de mayo de 2019.