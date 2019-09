Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 00:00

Los avances en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres no suelen traducirse puertas adentro cuando se trata de la limpieza en el hogar. Eso es justamente lo que está tratando de cambiar la campaña denominada "No me ayudes". Un mensaje que hace referencia a que la mujer no necesita "ayuda" en las tareas del hogar, sino que debe ser una responsabilidad compartida.

"Muchos hombres dicen que ayudan con la limpieza. Ayudemos a que esto cambie. Compartamos la limpieza", es el mensaje que promueve la marca Mr Músculo® para generar un debate sobre el intercambio justo en las tareas domésticas entre hombres y mujeres. La campaña promueve una división del trabajo hogareño más equitativa, que sea mitad y mitad, y propone un fuerte cambio de hábitos en una sociedad como la argentina donde, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 75 % de las personas que realizan tareas domésticas en el hogar son mujeres.

Estos datos se refuerzan con un reciente estudio de la consultora Opinaia el cual sostiene que las mujeres dedican un 50 % más de tiempo semanal a la limpieza de la casa, puntualmente 4 horas y 14 minutos más que los hombres.

La misma investigación da cuenta que las mujeres son quienes comandan la limpieza en 7 de cada 10 hogares y además hacen las tareas más tediosas. Por caso, de las 3400 personas adultas de ambos sexos consultadas, solo el 20 % de los hombres limpia el baño.

Para poner el debate sobre la mesa, la marca pionera de limpieza efectiva realizó un video en el que un grupo de mujeres en situaciones domésticas rechazan la idea de que los hombres deben "ayudar" en la casa. "Porque cuando decís que ayudás, estás asumiendo que no es tu responsabilidad", dice una de ellas. "No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido".

"Así que no me ayudes, hagámoslo juntos. Que sea cincuenta y cincuenta", es otro de los mensajes impulsados por Mr Músculo® para promover un comportamiento equitativo entre géneros, alentando a los miembros de la familia, no solo maridos o parejas, a compartir las tareas para limpiar menos y vivir más.