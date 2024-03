Hernán Bernasconi lleva 28 años junto a la periodista Alicia Barrios, ejerce como abogado, va al gimnasio, escribe trabajos teológicos sobre el pensamiento del Papa Francisco... y jura que nunca vio la serie “Coppola, el representante”

Miguel Braillard PARA LA NACION

Escuchar

“¿Qué será de la vida del ex Juez Hernán Bernasconi, el que metió preso a Coppola?”, es la pregunta que algunos se hacen ante el reciente estreno de la serie Coppola, el representante.

Antes de entrar en su actualidad, vale recordar lo que decía de él Diego Maradona, quien no podía creer ni soportar ver a su amigo detenido en la cárcel de Dolores porque el entonces juez lo había ordenado. “Bernasconi es muy rápido, capaz de ponerle un supositorio a una liebre”, vociferaba el jugador al salir luego de visitarlo en la Unidad 6 por su cumpleaños.

Hernán Bernasconi en 2018 en su casa

Su representante había sido detenido días antes, el 9 de octubre de 1996, en el marco de la causa N° 575 en la que el Juzgado Federal de 1ra. Instancia en lo Criminal Correccional de Dolores a cargo del doctor Hernán Bernasconi investigaba una presunta infracción a la ley antidrogas (23.737).

El magistrado que ordenaba operativos principalmente en las ciudades de Dolores, Castelli y Pinamar, antes ya había mandado a detener tanto a personajes desconocidos para el común de la gente, y también a otros de renombre como Gustavo Palmer, señalado como uno de los propietarios de la disco Ku, y el ex jugador de fútbol Alberto César Tarantini. No era todo, la agenda de investigación de los pesquisas apuntaba al propio Maradona y hasta podía encontrarse nada menos que el nombre de Luis Miguel, con el objetivo de darle trascendencia internacional.

La carátula del expediente judicial que llevó a Coppola a la cárcel

La droga, vedette de aquel verano

Bernasconi repetía que tenía pruebas y estaba convencido de que los mencionados conformaban una red que traficaba estupefacientes en la costa atlántica, en especial cocaína y éxtasis, la droga vedette de aquel verano.

Luego de una serie de allanamientos realizados, varios de los investigados fueron a parar a la cárcel. Coppola permaneció 30 días preso en la Unidad 6 de Dolores y 67 en la cárcel de Caseros. Su abogado defensor era un joven Mariano Cúneo Libarona, hoy ministro de justicia, quien logró dar vuelta la causa y demostrar que los 403 gramos de cocaína de pésima calidad que le encontraron a su cliente cuando allanaron su departamento de la avenida Libertador habían sido “plantados” y que no era un narcotraficante como Bernasconi pretendía.

El caso dio un giro de 180 grados. El manager de Diego quedó libre y el juez Bernasconi, su secretario Roberto Schlagel y los policías Daniel Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez, fueron sometidos a juicio y condenados por “falsedad ideológica, adulteración de documentos públicos y asociación ilícita”. La pena de Hernán Bernasconi fue “ocho años de prisión”.

El ex juez Hernán Bernasconi fue detenido en Brasil. La imagen fue tomada durante su traslado, desde Ezeiza a los Tribunales

Mariano Cúneo Libarona, hoy Ministro de Seguridad, fue el abogado defensor de Guillermo Coppola Archivo

A la salida de prisión

El ex magistrado no cumplió los ocho años tras las rejas: gracias a la ley del “dos por uno”, solo estuvo cinco años y cuatro meses en prisión (las dos terceras partes de la pena). El 26 de setiembre de 2003 recuperó la libertad.

Esa tarde, en la puerta del Escuadrón de Gendarmería de Retiro, lo esperaba ansiosa su pareja, la periodista Alicia Barrios, que lo conoció cuando se inició el caso y lo entrevistó para Crónica TV. El amor entre ambos surgió de inmediato y no se separaron más. Muy por el contrario, en 2006 se casaron por civil y en 2021 por iglesia, en la Parroquia Santa Teresita, en Belgrano, una capilla bizantina ubicada en Echeverría y Migueletes, cuando Bernasconi pidió la nulidad de su matrimonio anterior en un trámite que realizó en forma exprés. En esa oportunidad el padrino de bodas fue el empresario Guillermo Whipei y el cura Alejandro Russo ofició la misa. Cuando pronunció el clásico “puede besar a la novia”, ella lo miró a los ojos y le dijo: “Chocolatito, mi vida sin tu vida no es vida”.

Alicia Barrios y Hernán Bernasconi se conocieron cuando ella lo entrevistó por el caso que lo llevó a prisión

En 2006 se casaron por civil, Bernasconi debió primero pedir la nulidad de su matrimonio anterior en un trámite que realizó en forma exprés.

Hoy el ex juez sigue pensando lo mismo que hace 28 años, cuando inició la investigación. No se arrepiente de nada, más allá de haber sido sentenciado y pagado con encierro sus procederes de aquel momento cuando su rostro estaba en todos los noticieros de la época. Deja entrever que por algo la embajada de los Estados Unidos no le otorgó la visa para viajar a Coppola, situación que el empresario hoy sigue gestionando pero su trámite continúa stand by.

En 2021 se casaron por iglesia en la Parroquia Santa Teresita en Belgrano.

Además, da a conocer que no le interesa entrar en polémica con nadie al respecto. Y desmiente los dichos de Jacobo Winograd en el programa de televisión LAM, que aseguró que había intentado reunirse con Coppola para pedirle disculpas. “Nada más lejos que eso”, aseguran en su entorno.

La entrevista que terminó en amor

Como su esposa es corresponsal por el diario Crónica en el Vaticano, viajan juntos varias veces al año. Ella siempre cultivó una amistad y estuvo muy cerca del Papa Francisco cuando era simplemente el padre Jorge Bergoglio. Juntos asistieron, hace 11 años, al inicio del Ciclo Petrino de Francisco.

De viaje a Roma con Alicia Barrios, su amor desde que se vieron por primera vez en una entrevista

Alicia además conduce en radio Colonia el programa La hora del regreso y también es corresponsal de la revista Il mío Papa en Europa. Su libro “Mi amigo el padre Jorge”, de editorial Romana editado en 2016, que agotó varias ediciones, es una biografía religiosa y espiritual en la que la periodista describe a lo largo de 29 capítulos y 192 páginas una amistad que comenzó hace más de quince años, en la Nochebuena de 1999 en la Catedral de Buenos Aires.

A sus 77 años Bernasconi se dedica a su profesión de abogado, y por el acercamiento que logró como compañero de vida de Alicia Barrios, escribe trabajos teológicos filosóficos acerca del pensamiento puro del Papa y su tarea. De jueves a domingos se encierra en su casa hasta terminarlos, así cada semana.

Una de sus pasiones es la fotografía, y la ejerce de manera profesional y como hobby. Hace 11 años, en el inicio del Ciclo Petrino del Papa Francisco, Bernasconi estuvo con su cámara en la terraza, sobre la columnata de Bernini, junto a los reporteros gráficos de todo el mundo.

En los tiempos libres él va al gimnasio tres veces por semana, su esposa juega al golf y se los ve caminar juntos alrededor de los lagos del Parque Tres de febrero en Palermo. Nunca vieron ni verán la serie “Coppola, el representante”. Ni siquiera hablan del “Caso Coppola”, como se lo conoció en el pasado, pese a que a ambos terminó uniéndolos para siempre.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project