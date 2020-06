Nueva nostalgia. ¿Otra percepción del tiempo?

El abrupto cambio de contexto transformó la manera en que construimos recuerdos Fuente: LA NACION

Laura Marajofsky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020

Tal vez parezca extraño estar nostálgicos por situaciones que pasaron hace literalmente dos meses. Pero no todos percibimos el tiempo de igual forma y este momento en particular tiene, además, un impacto en la forma en que generamos nuestros recuerdos.

Si bien el concepto de nostalgia pasó por diversas acepciones a lo largo de la historia, la más popular tiene que ver con la tristeza producida por el extrañar la tierra de origen. El término fue acuñado por Johannes Hofer en 1688 al notar lo que les sucedía a los soldados suizos que se encontraban lejos de la madre patria. En los 60 el hogar fue reemplazado por un tiempo anterior o un objeto o consumo. ¿Pero qué sucede ahora? ¿Cómo debemos definir a la nostalgia por una "vida anterior"? ¿Cómo se lidia con este sentimiento?

"Creo que manejar términos como la 'nueva normalidad' nos ha dado una expectativa más pequeña y ha dado paso a una fase de duelo. Ya no estamos esperando que esto pase en 15 días, o que todo vuelva a como era antes y que esto sea solo un bache en nuestras vidas. Ahora sabemos que hay muchas cosas que quizás no vuelvan a ser como antes, o si vuelven se tomarán más tiempo o será de otra forma", señala la escritora María Del Mar Ramón, autora del libro Migrante. En este sentido, a la distorsión en la percepción del tiempo, hay que adicionarle la capacidad para proyectarnos en el futuro, y la necesidad de hacer y procesar un duelo presente.

No estamos acostumbrados a tanta falta de respuesta sobre nuestra vida cotidiana, advierte la psicóloga Teresa Crivaro, pero hay que separar nostalgia de la ansiedad que generan las ganas de vivir como antes. "En realidad nunca sabemos qué nos va a pasar, pero con el contexto pandemia, la necesidad de respuestas aumenta en medio de tanta incertidumbre. Teníamos una vida y una abrupta amenaza la interrumpió. No sabemos qué vida vamos a tener, aunque en este momento parezca que nunca la vamos a recuperar. Hubo que cancelar planes como vacaciones, mudanzas, cumpleaños, incluso separaciones. Y eso genera un sentimiento de nostalgia generalizado, por eso que teníamos y que no pudo ser".

Del Mar también reflexiona sobre el sentimiento de nostalgia desde su identidad de migrante, como colombiana viviendo en Buenos Aire pero sin tener un horizonte cercano para visitar su país natal y a su familia. "Prefiero ese sentimiento a la preocupación o la angustia, aunque muchas veces se hace presente. La sola idea del duelo a distancia me parece pavorosa. Trato de no pensar mucho en la ansiedad por volver y me voy acostumbrando a la nostalgia sonsa".

La nueva (a)normalidad

¿Acaso tal vez podamos decir que estar un poco nostálgicos es la nueva normalidad hoy? No hace falta ser migrante para notar que cierta melancolía por un pasado todavía reciente se vuelve una constante más intensa y ruidosa por estos días.

"No sé cómo se mide la nostalgia dentro del cerebro pero seguramente tiene que ver con el proceso de guardar recuerdos, los recuerdos van siempre asociados a un contexto. Un recuerdo siempre tiene un contenido emocional, uno recuerda muy claramente aquellos fenómenos que están ligados a algo que nos pegó, nos emocionó, por algo la típica pregunta es: "¿Dónde estabas cuando?" Esos recuerdos se fijan más. Y ahora estamos en un momento muy extraño donde la incertidumbre, el estrés, la ansiedad nos tiene emocionalmente raros. Y eso sin dudas modifica los recuerdos, la memoria, el aprendizaje y genera una sensación de nostalgia diferente", explica Diego Golombek, biólogo e investigador.

Por supuesto que la percepción del tiempo también complica las cosas. Los investigadores ya saben que dependiendo de cuán placentera es una actividad o situación, la misma puede variar subjetivamente.

"La nostalgia como todo recuerdo tiene que ver con el tiempo pasado, el cerebro mide el tiempo, y lo hace de acuerdo a lo que pasa. Cuando pasan cosas, cuando hay eventos, hitos, el tiempo parece ir más rápido que cuando no pasa nada. Y eso claramente se está modificando durante la cuarentena. Una buena metáfora es cuando estamos yendo en un viaje largo en auto a un lugar que no conocés, el viaje de ida se nos hace más largo. Porque en el de vuelta tenemos esos eventos, esos hitos que nos marcan el devenir de esos sucesos y para el cerebro todo ocurre más rápido", sigue Golombeck, quien también hace referencia al concepto de nostalgia incontinente (acuñado por Oliver Sacks) en relación a aquellos pacientes que no pueden contener los recuerdos, memorias, asociaciones, emociones, una suerte de guía o leitmotiv para esta época.

Si estamos atravesados por no disponer de nuestra libertad como lo hacíamos y haber perdido parte de la predictibilidad sobre la que tomábamos decisiones, tal vez podamos encontrar herramientas o predisposiciones útiles en algunos de estos estados. "Confinados y viviendo un 'tiempo sin tiempo' podemos contaminarnos de un estado anímico muy complejo, un presente continuo de potencial viral, pero también el encuentro con espacios y tiempos de otros tiempos, puede ser una forma de sostener una actualidad impredecible. El factor clave en esta nostalgia, sería ponerla a trabajar creativamente, lo cual implica cierta dimensión del duelo. Es importante intentar una escritura, hacia adelante, con una cierta mirada en el horizonte que si recurre a la nostalgia, como sucede en el arte, es mezclando dolor con placer, para crear, bordear el vacío con imágenes, lecturas, palabras y así continuar", recomienda la Gabriela Goldstein, psicoanalista didáctica de APA.

El sentido común -aunque no tenga nada de coherente- reza que extrañamos lo que no tenemos y cuando lo tenemos no recordamos que lo extrañábamos, es decir que somos seres permanentemente insatisfechos. Quizás sea esto lo que nos ayude no solo a procesar lo que estamos viviendo, sino a continuar moviéndonos.

"Las cosas no van a ser como antes, pero tampoco van a ser como ahora. Esto siempre fue así, solo que ahora es momento de tenerlo más presente que nunca", cierra Crivaro.