Las efemérides del 10 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra en la Argentina el Día de la Recuperación de la Democracia.

El objetivo de esta fecha es homenajear la jornada del año 1983 en que asumió la presidencia Raúl Alfonsín, quien fue el primer mandatario electo mediante el voto popular en la Argentina después del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón en 1976. La victoria del candidato de la Unión Cívica Radical en las elecciones de octubre de ese año, con el 51,75 por ciento de los sufragios, acabó por destronar de la Casa Rosada a la sucesión de gobiernos militares que habían interrumpido la democracia.

Efemérides del 10 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1830 – Nace la poeta estadounidense Emily Dickinson.

1896 – Muere el inventor sueco Alfred Nobel.

1901 – En Estocolmo, Suecia, y en Oslo, Noruega, se realiza la primera entrega de los Premios Nobel.

1920 – Nace la escritora ucraniana nacionalizada brasilera Clarice Lispector.

1921 – El científico alemán Albert Einstein obtiene el Premio Nobel de Física.

1923 – Nace el arquitecto italiano Clorindo Testa.

La biblioteca Nacional Mariano Moreno es obra de Clorindo Testa, que nació un 10 de diciembre de 1923 Archivo

1933 – Nace el actor, director y dramaturgo argentino Eduardo “Tato” Pavlovsky.

1945 – La poeta chilena Gabriela Mistral obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1948 – En París, Francia, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1970 – El médico y farmacéutico argentino Luis Federico Leloir obtiene el Premio Nobel de Química.

1971 – El poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1972 – Nace el expiloto de automovilismo argentino Marcos Di Palma.

1977 – En la Argentina desaparece Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

1983 – Raúl Alfonsín inicia su período presidencial y finaliza de forma oficial la última dictadura argentina.

1987 – Nace el futbolista argentino Gonzalo Higuaín.