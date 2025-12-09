Aliados del invierno: los dos suplementos recomendados para evitar la gripe y combatir la fatiga

La caída de temperaturas durante el invierno boreal favorece la circulación de virus respiratorios y reduce la exposición solar, lo que influye en el funcionamiento del sistema inmunitario. En este escenario, dos suplementos se presentan como relevantes para cubrir deficiencias comunes: la vitamina D y selenio. Muchas personas se preguntan para qué sirven y por qué los profesionales de la salud los recomiendan.

Cómo el invierno incrementa el riesgo de gripe y cansancio

La temporada de frío reúne varios factores que aumentan la probabilidad de contraer gripe o experimentar fatiga. Las vías respiratorias se vuelven más vulnerables porque el aire fresco disminuye sus defensas naturales y permite que los virus se establezcan con mayor facilidad.

Al mismo tiempo, las condiciones climáticas y la necesidad de permanecer en adentro incrementan la transmisión de agentes respiratorios, que se mantienen activos por más tiempo en ambientes secos.

La menor exposición al sol es otro elemento clave. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), los niveles de vitamina D descienden durante esta época, lo que puede afectar la capacidad del organismo para responder ante infecciones. Cuando los virus comienzan a circular con más intensidad, el sistema inmunitario utiliza más recursos, esto genera cansancio en muchas personas.

Frente a este escenario, varias investigaciones observaron cómo algunos suplementos pueden contribuir a cubrir deficiencias nutricionales que suelen aparecer en los meses fríos. Este apoyo no sustituye el funcionamiento natural de las defensas, pero puede ayudar a mantener niveles adecuados de ciertos nutrientes esenciales.

Los dos suplementos clave para el invierno de 2026

Dentro de los nutrientes analizados por organismos de salud, la vitamina D y el selenio destacan por su relación con el funcionamiento inmunitario y los síntomas asociados a infecciones respiratorias. Ambos fueron objeto de múltiples estudios que los vinculan con procesos celulares esenciales para la respuesta del organismo ante virus y para la producción de energía.

Aunque su forma más común de absorber estos nutrientes es a través de una buena alimentación y la exposición solar, frente a condiciones de deficiencias, los suplementos pueden servir para compensar esas carencias específicas y restablecer valores adecuados.

De acuerdo con HealthLine, entre las opciones de suplementación de la vitamina D y el selenio se encuentran:

Vitamina D3 (colecalciferol) y D2 (ergocalciferol) : ambas se absorben en el intestino y elevan los niveles de 25(OH)D, aunque la D3 tiende a mantenerlos por más tiempo. Las presentaciones disponibles responden a diferentes necesidades clínicas y se eligen según indicación profesional y niveles medidos en suero. Su uso debe estar supervisado por un especialista debido a la variabilidad individual en la respuesta.

: ambas se absorben en el intestino y elevan los niveles de 25(OH)D, aunque la D3 tiende a mantenerlos por más tiempo. Las presentaciones disponibles responden a diferentes necesidades clínicas y se eligen según indicación profesional y niveles medidos en suero. Su uso debe estar supervisado por un especialista debido a la variabilidad individual en la respuesta. Selenometionina, levadura enriquecida con selenio, selenito y selenato de sodio: según los NIH, la absorción puede alcanzar cerca del 90%, y la elección de una u otra forma depende de la recomendación médica y de las características de cada persona. El uso de selenio se basa en corregir deficiencias documentadas, ya que tanto la falta como el exceso pueden generar problemas. En invierno, su función antioxidante y su participación en la inmunidad lo convierten en un micronutriente de interés.

¿Cómo influye la vitamina D en el sistema inmunológico?

La vitamina D participa en procesos relacionados con la respuesta inmunitaria. Colabora en el trabajo de células implicadas en la defensa contra microorganismos y modula mecanismos inflamatorios.

Las personas con niveles bajos podrían ser más susceptibles a contraer infecciones respiratorias. Investigaciones sugirieron que, en individuos con deficiencia, la suplementación podría reducir de manera leve el riesgo de presentar cuadros como la gripe.

Respecto a la fatiga, se ha observado que la deficiencia puede estar asociada a este síntoma. Cuando se corrige la carencia, algunos estudios reportaron mejoras en la fuerza física de extremidades superiores e inferiores, lo que podría influir en la disminución del cansancio.

¿El selenio ayuda al sistema inmunológico?

El selenio participa en la formación de selenoproteínas, esenciales para múltiples funciones humanas. De acuerdo con los NIH, su deficiencia afecta a cientos de millones de personas en el mundo debido a ingestas insuficientes. Personas con condiciones que implican restricciones dietéticas, como la fenilcetonuria, pueden ser más vulnerables a la falta de este mineral.

Este nutriente también es un componente fundamental de procesos antioxidantes y antiinflamatorios. Las selenoproteínas contribuyen a limitar el daño celular y participan en la respuesta frente a agentes infecciosos.

Estudios en animales mostraron efectos de protección antiviral frente a virus de influenza. En pollos, distintas formas de suplementación disminuyeron la cantidad del virus y aumentaron la actividad de compuestos relacionados con la respuesta inmunitaria.

Su relación con la fatiga también se ha estudiado. Aunque una carencia puede asociarse con un funcionamiento inmunitario disminuido, un consumo excesivo puede producir efectos adversos, lo que incluye cansancio, por lo que su uso requiere supervisión.

¿Los suplementos previenen la gripe?

Los organismos de salud recuerdan que los suplementos no previenen enfermedades. Su función es mantener niveles adecuados de nutrientes para que el sistema inmunitario despliegue sus mecanismos habituales. Cuando no existe deficiencia, aumentar el consumo mediante esta opción no acelera la recuperación de infecciones ni evita su aparición.

Además, el exceso de vitamina D o selenio puede provocar efectos no deseados, entre ellos alteraciones neurológicas, somnolencia o problemas metabólicos.