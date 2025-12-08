Descubren que un cerebro ansioso provoca la falta de un nutriente clave vinculado a la memoria

Las personas que sufren de ansiedad tienden a tener niveles reducidos de colina, un nutriente esencial, en el cerebro. El descubrimiento proviene de investigadores de UC Davis Health, dependiente de la Universidad de California (Estados Unidos), y se publicó en la revista Molecular Psychiatry, del grupo editorial Nature .

El equipo revisó 25 estudios previos y comparó los niveles de neurometabolitos (sustancias químicas creadas durante el metabolismo cerebral) en 370 personas con trastornos de ansiedad y en 342 sin ansiedad.

La ansiedad afecta los niveles de colina en el cerebro Freepik

En el primer grupo, el análisis mostró que la colina, fundamental para las membranas celulares y funciones cerebrales esenciales como la memoria, el estado de ánimo y el control muscular, se redujo aproximadamente un 8%. Esta reducción fue más evidente en la corteza prefrontal, una región implicada en el pensamiento, la regulación emocional y la toma de decisiones.

“Este es el primer metaanálisis que muestra un patrón químico cerebral en los trastornos de ansiedad”, explicó el coautor Jason Smucny. “Sugiere que los enfoques nutricionales, como la suplementación adecuada con colina, pueden ayudar a restaurar la química cerebral y mejorar los resultados de los pacientes”, completó.

Según el autor principal, Richard Maddock, los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común en Estados Unidos y afectan a aproximadamente el 30% de los adultos. “Pueden ser debilitantes y muchas personas no reciben el tratamiento adecuado”, señaló.

Un estudio previo de Maddock mostró niveles reducidos de colina en pacientes con trastorno de pánico. Esto motivó la decisión de realizar un metanálisis más amplio. Afirmó que, aunque esperaba encontrar niveles más bajos del nutriente en personas con ansiedad, le impresionó la magnitud y la consistencia de la diferencia. “Una reducción del 8 % no parece mucho, pero en el cerebro es significativa”, evaluó.

Los investigadores creen que la mayor respuesta de lucha o huida, común en los trastornos de ansiedad, puede aumentar la demanda de colina del cerebro.

“Aún no sabemos si aumentar la ingesta de colina en la dieta ayudará a reducir la ansiedad. Se necesita más investigación”, señaló Maddock, añadiendo que una dieta equilibrada contribuye tanto a la salud física como a la mental.

Por Renata Turbiani