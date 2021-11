Nueva York no parecía ideal, hasta que halló el mejor amanecer de la ciudad y un oasis en medio de Manhattan

Nueva York no se había presentado sencilla. Tras las reconocidas postales de una de las ciudades más emblemáticas del mundo, Mario Vivas halló tiempos oscuros, búsquedas infructuosas y desafíos impensados. Pero un buen día, los meses rocosos quedaron atrás y la transformación llegó de la mano de un nombre: Sutton Place.

De los tantos barrios de Nueva York, siempre bulliciosos e invadidos por turistas, aquel emergió como un oasis de tranquilidad. Enamorado de su atmósfera, el argentino decidió que era tiempo de redireccionar su vida y su domicilio: “Mudarme a Sutton Place significó un nuevo renacer en muchos aspectos. Me permitió seguir eligiendo esta ciudad, pero con una especie de protección y de paz, algo que venía necesitando en ese momento. Es un barrio muy pequeño de unas doce cuadras en el este de Manhattan”, cuenta Mario.

“Sutton Place me permitió estar en contacto con gente local, que me hizo ver a los neoyorquinos con otros ojos”.

Sutton Place es considerado entre los más pudientes de la ciudad, con vistas a Queens y al East River colmado con edificios de departamentos de lujo. NY Times

De Buenos Aires a Nueva York: la paz en Sutton Place

Mario dejó atrás Buenos Aires en el 2011. El arribo fue impactante y su entrada a escena neoyorquina, abrupta. Fue entonces que comprendió la verdadera dificultad de emigrar: el desafío personal no estaba en tomar coraje y subir a un avión sin pasaje de regreso. El verdadero reto comenzaba al llegar. Nueva York, tierra extranjera compleja para un nuevo extraño, se había presentado en su vida para ponerlo a prueba en otro contexto y desafiarlo a sobrevivir en el intento.

Fue por ello que, para Mario, la verdadera paz llegó cuando se instaló en Sutton Place, lugar donde vivió cuatro años, y en donde hoy tiene su oficina: sus calles se transformaron en su rincón favorito de la ciudad.

Vista del puente Queensboro Bridge, famosa por una escena de la película Manhattan, de Woody Allen, filmada en este sitio.

Tras 11 años desempeñándose en gastronomía y eventos, para Mario, tener en la actualidad su espacio de trabajo en Sutton Place es el fiel reflejo de su transformación dentro de la escena neoyorquina. Hace tiempo ya que el argentino dejó atrás aquel pasado que alguna vez supo ser complejo. Mirar siempre hacia adelante lo llevó a potenciar su capacidad nata para las relaciones públicas y a exponerse a un nivel social más alto.

“Más allá de mi trabajo diario, cada día muchas personas que recién llegan a la ciudad, ya sea para emprender o conocer, me contactan para que oficie de anfitrión. Estoy conectando con gente que viene de todas partes, y rodeado de un grupo de creativos y de personas del mundo de las relaciones públicas. Todo este crecimiento social tuvo de alguna manera su origen durante aquellos cuatro años que viví donde ahora trabajo, Sutton Place”.

Una postal típica de Sutton Place.

Sutton Place: el mejor amanecer de Nueva York y un oasis de paz y tranquilidad en medio de Manhattan

En Nueva York, Mario descubrió una ciudad extrema que despierta emociones extremas: uno la odia o la ama; puede ser cansadora, pero estimulante; la multitud surge por doquier, pero es muy solitaria. Es desafiante e inspiradora, pero sobre todo muy libre. En Sutton Place, sin embargo, develó una atmósfera peculiar que, sin dudas, era la que tanto había buscado en aquella urbe.

“Creo que Sutton Place me devolvió todo lo que yo considero mi versión de New York; en invierno uno puede ver los árboles de Navidad en los departamentos de los vecinos desde la calle. A su vez, es una zona que siempre mantiene la elegancia típica de New York sin importar estación”, describe.

El puente de Queensboro fue construido en 1909. El puente conecta a los barrios de Long Island City en el borough de Queens con Manhattan, pasando sobre la Isla Roosevelt.

“Cuando uno va en auto desde este barrio a la zona de los teatros en Broadway, pasa por los lugares más mágicos de New York: el glamour de la 57 y su intersección con la 5ta avenida, Carnegie Hall, Bryant Park y la Biblioteca Pública. Esto sin mencionar que Sutton Place tiene el mejor amanecer, donde se divisa el Queensboro Bridge al lado, ¡una postal!”

“También cabe destacar que es un barrio muy atípico: primero porque se ubica en el corazón de Manhattan y es extremadamente tranquilo y, segundo, porque no hay turistas. Es uno de los pocos oasis de paz y tranquilidad que se puede encontrar en la ciudad”.

Desde Sutton Place se pueden apreciar hermosas vistas al East River. NY Times

Una joya para amantes de la arquitectura y del viejo estilo newyorker

Cada día Mario se dirige a su oficina y respira feliz. Nadie va a Sutton Place a menos que sea para visitar a alguien: hay pocos restaurantes y no hay atracciones turísticas cerca; es un barrio residencial muy elegante y tradicional.

“Es una joya para amantes de la arquitectura y del viejo estilo newyorker”, agrega con una sonrisa. “Se accede a pie caminando por la calle 57 hacia el este hasta `chocarse´ con el East River, donde culmina con un hermoso parque muy tranquilo y vecinal. Recomiendo visitarlo en primavera y ver los cerezos en Roosevelt Island, se accede con un teleférico desde este mismo barrio, aunque en invierno también es encantador con sus árboles navideños a la venta sobre las veredas”.

Mario en su rincón favorito de Nueva York. Foto: @darkkristo

“En mis años residiendo en Sutton Place, fue surreal y mágico haber compartido mis actividades diarias en el barrio con celebridades en una convivencia natural y maravillosa. Por aquellos días me solían comentar acerca de mi capacidad para las relaciones públicas, pero no lo percibía, no estaba enterado. El barrio me permitió descubrir otra faceta en mí”, continúa. “Y, sin dudas, este lugar significó una gran transformación y una especie de reconciliación con New York”, concluye.

