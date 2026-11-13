Oli Reyes, de 42 años, dejó todo y se mudó a un pequeño pueblo: “Yo tenía tres armarios llenos de ropa, y digo, ¿de todo eso qué usaba?”

Oli Reyes, una mujer de 42 años, tomó una decisión drástica hace pocos meses: abandonó su piso en El Vendrell, Tarragona, para instalarse en una casa pequeña situada en un pueblo de Asturias. El cambio responde a una búsqueda consciente de salud y tranquilidad tras años de insomnio. Según relata en @CronicasBerasategui, la vida urbana le pasaba factura de manera constante. “Yo llevaba cuatro años en el Vendrell intentando conciliar el sueño profundo y era imposible”, señala Reyes sobre su etapa previa a la mudanza. A pesar de aplicar técnicas de relajación y cuidar su dieta, el ruido y la velocidad del entorno citadino impedían su descanso reparador.

Oli Reyes y su drástico cambio de vida

La transformación fue inmediata tras su llegada a las montañas. “Llegar aquí, y la primera noche, dormir como un bebé. Después de cuatro años recuperar el sueño profundo”, explica Reyes. En apenas tres semanas, la protagonista recuperó su vitalidad, un hecho que destaca la relevancia del descanso en el bienestar general de las personas. El traslado implicó también un ejercicio estricto de minimalismo. Al mudarse de un piso de tres habitaciones a una vivienda mucho más pequeña, Reyes se desprendió de gran parte de sus pertenencias. “He tenido que dejar muchas cosas, he practicado el desapego a tope”, afirma. Ese proceso le permitió cuestionar sus hábitos de consumo y la acumulación de objetos innecesarios. “Yo tenía 3 armarios llenos de ropa, y digo, ¿de todo eso qué utilizaba yo?”, se pregunta.

Esta experiencia personal motivó la creación de un nuevo proyecto profesional bajo el nombre de Olinda Reyes. La emprendedora diseña una metodología orientada a ayudar a terceros a equilibrar su cuerpo mediante cuatro pilares: alimentación, respiración, movimiento y descanso. El programa, que tiene su lanzamiento previsto para finales de este año o inicios del próximo, se dirige a hombres y mujeres de entre 35 y 60 años que buscan soluciones reales a problemas crónicos de salud. Reyes aclara que su método no ofrece resultados mágicos. “No es para ti si buscas un efecto inmediato”, advierte, pues su enfoque requiere autoconocimiento y escucha corporal. La propuesta consta de una etapa inicial de 21 días para establecer hábitos, seguido de un acompañamiento de tres meses para lograr la autogestión sostenible.

Oli Reyes y su drástico cambio de vida

La vivienda actual de Reyes surgió de forma inesperada. El propietario, quien originalmente no planeaba alquilar el inmueble, accedió al pedido de la mujer. La casa se ubica en el Parque Natural de Redes, un entorno natural que la sorprende cada día. “Esta casa no tiene vecinos a los lados, estoy sola aquí”, señala sobre su actual estilo de vida. La soledad y el silencio funcionan hoy como sus principales aliados. Reyes compara su nueva cotidianidad con un paisaje idílico: “Esto es como vivir en una pequeña Suiza, me siento como Heidi”, bromea. Para ella, despertar con el canto de los pájaros representa un sueño cumplido y el punto de partida de su propósito profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.