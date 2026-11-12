Los veterinarios coinciden en qué significa cuando un gato mira y parpadea lentamente a su dueño

Cuando un gato fija la mirada en su tutor y cierra los ojos con lentitud, muchas personas interpretan esta acción como una señal de cansancio o falta de interés. Sin embargo, los veterinarios aseguran que este comportamiento constituye un mensaje directo de cariño y tranquilidad. El gesto, denominado por los expertos como parpadeo lento, desmiente la creencia popular sobre la supuesta frialdad de los felinos con quienes conviven. Esta conducta resulta fundamental para comprender la comunicación silenciosa entre los animales y los humanos.

La veterinaria Marina Soriano define este movimiento como una de las señales más relevantes en el comportamiento felino. Según afirma la profesional, si un gato mira a una persona y cierra los ojos despacio, el animal expresa una clara señal de confianza. En coincidencia con esta visión, la veterinaria Margaret Lean Cole explica en su sitio web que el gesto funciona como una forma de comunicación emocional positiva. Mediante esta acción, el felino transmite que se siente relajado y que confía plenamente en la persona que tiene delante.

Esta conducta resulta fundamental para comprender la comunicación silenciosa entre los animales y los humanos. (Foto: Facebook @aprilaranda)

La explicación científica de este fenómeno radica en la naturaleza instintiva del animal. Cerrar los ojos ante otro ser vivo implica bajar la guardia durante un breve instante, una conducta que los gatos solo adoptan cuando no perciben amenazas en su entorno inmediato. La ciencia respalda esta lectura del comportamiento. Una investigación publicada en Scientific Reports detalla que los gatos responden con mayor frecuencia al parpadeo lento de las personas. El estudio también revela que, cuando un humano realiza el mismo gesto, los animales muestran una mayor predisposición a acercarse para interactuar.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan a los dueños devolver el gesto de manera similar. La estrategia consiste en mantener la mirada y cerrar los ojos con suavidad. No obstante, conviene evitar aproximaciones bruscas o intentos de caricias inmediatas, ya que pueden interrumpir la tranquilidad del animal. La veterinaria Wailani Sung sostiene que, cuando un gato ejecuta este parpadeo, el mensaje principal es que el individuo no se siente amenazado ni tiene miedo. Bajo estas condiciones, el felino demuestra apertura para continuar con la interacción y, eventualmente, recibir muestras de afecto físico.

El aburrimiento y la falta de estímulos pueden causar estrés, ansiedad y conductas destructivas (Foto: FreeP¡CK)

Resulta necesario advertir que el parpadeo no debe analizarse de manera aislada. Los expertos subrayan que es clave observar la postura corporal, el movimiento de las orejas y la posición de la cola para obtener una lectura completa del estado emocional del ejemplar. Estos indicadores adicionales permiten determinar si el gato busca un contacto físico más cercano o si, pese a sentirse cómodo y seguro, prefiere conservar una distancia prudente respecto a su cuidador.

La observación atenta de todos estos factores contribuye a mejorar la convivencia diaria y profundizar el vínculo afectivo dentro del hogar. Interpretar correctamente estas sutilezas del lenguaje corporal felino es esencial para cualquier persona que comparta su vida con estos animales domésticos, quienes expresan su confianza a través de actos sutiles y silenciosos que requieren atención y respeto por parte de los humanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.