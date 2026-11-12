Cuándo es la Luna llena de noviembre 2026 en la Argentina

El calendario lunar de noviembre de este año se encuentra disponible para las personas. Este acontecimiento sirve para conocer en detalle cada uno de los momentos en el que el satélite natural pasará por sus distintas fases, en la que se destaca la Luna llena.

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Es por eso que la pregunta recurrente es cuándo es la luna llena en noviembre.

Cuándo es la Luna llena de noviembre 2026 Foto de uomo libero en Unsplash

Las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto a las del calendario, ya que se tratan de ciclos de 28 días que cambian mensualmente.

En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

La Luna llena de noviembre es conocida como la “Luna del Castor”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que los castores suelen estar activos para construir sus presas invernales para prepararse para la temporada de frío en el hemisferio norte. El castor es principalmente nocturno, por lo que trabaja bajo la luz de la Luna Llena. También se la llama “Luna de Escarcha”, “Luna Helada”, “Luna Comercial” y “Luna de Nieve”, todas haciendo alusión a la proximidad del invierno.

El calendario lunar de noviembre 2026

Según detalla el sitio del Servicio de Hidrografía Naval, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en noviembre 2026:

Lunes 9 de noviembre: Luna nueva

Martes 17 de noviembre: cuarto creciente

Martes 24 de noviembre: Luna llena

Martes 1 de diciembre: cuarto menguante

Qué significa la llegada de la Luna nueva

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Las fases lunares cambian de acuerdo con la posición de la Luna y la Tierra en su recorrido alrededor del Sol (Unsplash)

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Fases de la Luna (Unsplash)

Según detalla Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.