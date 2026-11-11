El truco casero y económico para ahuyentar a los mosquitos de tu casa en pocos minutos

La llegada del calor a la Ciudad de Buenos Aires y la inminente transición hacia la primavera generó un incremento notorio en la presencia de mosquitos. Este fenómeno, habitual durante los meses más cálidos, suele interrumpir el descanso y las actividades cotidianas tanto en espacios urbanos como rurales. La capacidad de estos insectos para reproducirse en reservorios de agua estancada es el factor principal que potencia su aparición masiva en esta época del año.

Las hembras de mosquito requieren nutrientes presentes en la sangre para completar el desarrollo de sus huevos, lo que deriva en las frecuentes picaduras que sufren los residentes. Ante la molestia, muchas personas optan por insecticidas comerciales, aunque estos productos pueden resultar costosos y, en ocasiones, generar preocupaciones por su impacto ambiental. Una alternativa eficiente, natural y de bajo costo es el vinagre de manzana.

El vinagre de manzana es la mejor alternativa para los mosquitos Freepik - Freepik

El aroma del vinagre de manzana actúa como un repelente natural altamente efectivo, dado que resulta desagradable para los mosquitos. La preparación es sencilla: solo es necesario combinar media taza de agua con un cuarto de taza de vinagre. Una vez obtenida la mezcla, se recomienda colocarla en pequeños recipientes dispuestos estratégicamente junto a ventanas o en sitios donde el insecto suele concentrarse. Asimismo, es posible utilizar un rociador para aplicar el líquido en áreas específicas de la vivienda que requieran mayor protección contra estos agentes voladores.

Esta fórmula casera se presenta como una solución versátil, ya que su acción no se limita únicamente a los mosquitos, sino que también resulta útil para ahuyentar moscas y otros insectos no deseados dentro del hogar. Durante la temporada estival, la implementación de este método se posiciona como una opción simple para mantener los ambientes controlados sin recurrir a químicos industriales.

Se recomienda poner la mezcla en un rociador para aplicarse el repelente (Foto: Freepik)

De esta manera, el vinagre de manzana se consolida como un recurso práctico para quienes buscan alternativas económicas y respetuosas con el medio ambiente frente a la persistente invasión de plagas que suele acompañar al ascenso de la temperatura en la capital.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA