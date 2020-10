Otros materiales: la llamativa casa de acero y sin revestimiento en San Telmo

Marina Gambier Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 00:01

"La pandemia impactó en el pensamiento de arquitectos y diseñadores a la hora de imaginar la vivienda y la vida en el futuro. Hay conceptos muy importantes de recordar, como el de la responsabilidad al momento de construir. Necesitamos nuevos dogmas productivos donde coexistan ética y estética, respeto por el hombre y la naturaleza. Diseñar significa proyectar, el proyecto es la visión futura de la creación" dice Julio Oropel, arquitecto, diseñador, docente del posgrado de Diseño de Espacio Interior en la FADU y ex presidente de DArA.

En sintonía con esos postulados hace poco se mudó a su nueva casa en San Telmo, una rara avis construida con Steel framing sobre el lote de una antigua propiedad del barrio. A diferencia de las típicas edificaciones de esta técnica, optó por dejar los tabiques de acero a la vista, sin revestimiento. "La gran revolución del futuro serán los materiales. Todos los procesos tenderán a reducir la emisión de carbono: desde el hormigón triturado de descarte mezclado con otros elementos, la madera, y hasta los sistemas más limpios y de fácil montaje como el Steel framing, que es muy novedoso.

En Argentina es menos caro que el hormigón, abrevia tiempos de obra, cosa que la construcción tradicional no permite, pero todavía falta un cambio cultural y de mentalidad. El usuario local prefiere hormigón y ladrillo, cosa que en Europa ya es un pensamiento obsoleto. Allá la mayoría de las nuevas viviendas se hacen en sistemas prefabricados que hoy tienen la versatilidad de generar espacios más agradables y aggiornados gracias al diseño. Acá de a poco la gente empieza a entenderlos, y adoptarlos".

Oropel, que por estos días coordina uno de los encuentros internacionales de diseño más prestigiosos del país, DArA ID, un ciclo que convoca a los referentes más prestigiosos del mundo, con participación virtual abierta al público, recuerda que en el próximo escenario se requerirá de un enfoque multidisciplinario. "Conceptos de biología, tecnología digital, ética de la identidad, sostenibilidad, comunicación y política empiezan a confluir en el diseño, que deja de ser campo exclusivo del arquitecto para ser un trabajo conjunto de varias especialidades" agrega. Alineado a esos principios, su flamante vivienda estudio es el resultado de una profunda investigación sobre las posibilidades creativas del acero. Contempla dos pisos con terraza y jardines; y resolvió parte del equipamiento con piezas de descarte de obra. Vale recordar que desde la aprobación del sistema como alterativa, hasta los bancos locales contemplan la utilización de Steel framing para créditos ProCreAr

Qué es el Steel framing

"El Steel framing, o Steel frame no estaba muy difundido en el país. Hasta su aprobación como sistema constructivo hace unos años, todo lo que es perfilería metálica se usaba como soporte de placas de roca de yeso, llámese Durlock. Ese era su uso más extendido, antes de ser generalizado en la vivienda. Se coloca normalmente como revestimiento en cielorrasos, muros y tabiques interiores en diversas tipologías, como residencial, oficinas y locales comerciales. Ahora, al estar regulado, puede aplicarse como estructura. A partir de entonces tenemos perfiles más importantes, capaces de soportar hasta cierto número de pisos, claro, no es apto para torres.

La perfilería se monta sobre vigas o plateas de hormigón, que es el soporte de la estructura; luego se encadena en columnas y en vigas de acuerdo a la dimensión del proyecto, y se hacen las terminaciones exteriores e interiores. Para la exterior hay distintos materiales. Los americanos construyen mucho con madera real o símil, que no necesita mantenimiento; en Europa es más sofisticado, puede cubrirse con placas cementicias y arriba símil piedra, pintura, revoque etc. Su costo es menor comparado con otros sistemas, justamente por no estar generalizado; además permite reducir tiempos de obra, por ejemplo, las instalaciones van embutidas, es decir, no hace falta esperar a que fragüe o sequen los materiales. El tipo de cubiertas también cambió mucho, en el caso de las viviendas. En la mía usé chapas continuas de 11 metros de largo y cinco centímetros de espesor, una doble capa trapezoidal con aislante en el medio. Como está en San Telmo, rodeada de propiedades centenarias, preferí que no se apoyara en las medianeras vecinas. Tenía que ser autoportante, por lo tanto, todas las columnas se sostienen en la platea de hormigón".

Limpio y rápido

"La obra es más rápida y limpia. Este sistema consume menos energía que la construcción tradicional, menos mano de obra, menos uso de herramientas especializadas, y lo bueno es que se está adaptando a alternativas como los paneles solares para agua corriente y calefacción. De esta forma la vivienda se independiza de los servicios de gas y electricidad. Los paneles pueden abastecer todo cuando están bien calculados".

Ambientes de diseño

"Antes era considerado rígido, no permitía flexibilidad, es decir, proyectar viviendas formales o 'más lindas', pero ahí está la creatividad del arquitecto. Yo elegí esta opción por ser rápida, moderna y un buen contraste para la piel antigua de esta casa en San Telmo. Quería que la estructura estuviera expuesta, a la vista, por eso lleva mucho detalle: cada viga y cada columna resulta de la unión de cuatro perfiles. Visualmente me resulta muy atractivo e interesante el metal plateado, no uniforme, y esta lectura de miles de tornillos uniendo la estructura.

La casa tiene 110 metros cuadrados. Conservé una parte de la original, ahora cocina y oficina, conectada a este doble espacio del nuevo proyecto. Investigué mucho para poder realizarlo de esta forma, hasta le encargué los cálculos a una arquitecta especializada. Quería que todo fuera metálico, por eso también investigué las mallas de acero galvanizado hechas a medida para el entrepiso, la rampa y el entrepiso de arriba- que es una glorieta moderna a la que se accede desde una escalerita ubicada justo bajo el árbol. Tiene un tratamiento para que no sea resbaladizo y la casa se pintó de blanco para potenciar el metal. No quería nada de color. El piso es de cemento alisado. Adelante, en lo que era la vieja sala, generé un patio en torno a un árbol que creció espontáneo durante los años que estuvo abandonado el terreno. Podría haber ganado más superficie, pero preferí rescatar la luz, el verde y esa glorieta arriba que se funde con el árbol en verano".

Customizar, cuidar y reusar

"Hay una tendencia a vivir con menos cosas. Acá aproveché sobras de la obra para hacer algunos muebles. Quedaron bandejas metálicas de las vigas con las que generé soportes para objetos, y bibliotecas hechas con mallas metálicas sin galvanizar. Los accesorios y barandas, igual que las sillas del comedor, están hechas con caños redondos pintados de blanco, también de la obra. Tengo vidrios y tronquitos de árboles de la ciudad que se cayeron o podaron, fui juntándolos y están ahí: un gomero centenario de Recoleta, una tipa de Plaza San Martin, etc. En ese sentido, me parece muy oportuna la nueva propuesta de Ikea, la gran empresa sueca que ahora alienta a los consumidores a cuidar sus muebles. 'Cuida, customiza, recicla y dona tus muebles' son las consignas de la marca para adaptarse a los tiempos que corren. La iniciativa comenzó en su local de Madrid y apuesta por integrar un modelo de negocio basado en la economía circular, y consiste en que todos los productos sean fabricados de tal forma que al terminar su ciclo de vida vuelvan a integrarse a la cadena para crear algo nuevo. Su visión es que bajo este modelo se desperdicia menos y se aprovecha más".