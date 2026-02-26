Por qué tu perro se detiene en seco al pasear, según un adiestrador canino

Sacar a pasear a tu mascota es uno de los momentos más importantes para la vida del animal; sin embargo, es también un momento de tensión porque pueden suceder variados problemas. Cuando un perro se niega a avanzar durante el paseo, se planta en el lugar o adopta posturas de resistencia, la interpretación humana suele ser errónea. Alan Peiró, adiestrador canino y experto en comportamiento, explicó a qué se debe esta situación: lejos de ser un desafío la autoridad, el canino comunica sensaciones que a menudo pasan desapercibidas por su dueño.

A través de un video en TikTok, el especialista detalló qué significa esta conducta y brindó ciertos tips para que los tutores apliquen. “Hay perros que al salir a la calle se detienen en seco, no avanzan, se sientan, incluso algunos tiemblan”, comentó Peiró. El profesional explicó que la reacción inicial de muchos humanos es contraproducente, ya que lo que hacen es “tirar de la correa, arrastrarlos y regañarlos”. Esta práctica, lejos de solucionar el inconveniente, lo agrava y genera tensión.

Al detenerse, el perro quiere comunicar un malestar (Foto: Freepik) taras_chaban

Según Peiró, el animal intenta “comunicarte que algo le incomoda”. Las causas reflejan vulnerabilidad de los animales en la calle: “Puede ser miedo al ruido, al tráfico o a otros perros. Puede estar saturado de estímulos o incluso abrumado”. Comprender esta raíz del problema es fundamental para que el humano pueda ayudar al perro en ese momento tan difícil para él.

De esta manera, la imposición no resuelve la conducta del animal. “Obligarle a seguir no va a solucionar el problema. Lo agrava”, alertó el experto. “Lo ideal en estos casos es retroceder a un punto donde el perro se sienta seguro”, aconsejó. Al darle espacio al perro, se permite que recupere la calma. La clave reside en la comprensión y respeto por el estado emocional del can.

La solución no es inmediata, sino un proceso paulatino basado en paciencia y refuerzo positivo. El adiestrador sugirió “bajar un poco las expectativas” y aceptar que no todos los paseos serán iguales. “Tal vez ese día no se trata de pasear, sino de estar cinco minutos sin que haya tensión. Repetir poco a poco todas estas acciones con refuerzo positivo”, aclaró el adiestrado. Este método busca reconstruir confianza y asociar el paseo con experiencias agradables y alejar el estrés que le producen ciertos estímulos nocivos.

Se debe trabajar con los refuerzos positivos (Foto: Freepik)

Según Peiró, el objetivo es transformar el paseo en una experiencia mutua de placer entre el perro y su dueño. “Caminar no debería de ser una lucha. Debería ser un momento de conexión y bienestar. Y eso lo vamos a construir desde la comprensión, no desde la imposición”, sentenció.

Con sus enseñanzas, el profesional busca que la relación humano-perro se construya desde el entendimiento profundo de las necesidades del animal, sin obligarlo a nada que no quiera. Por eso, la próxima vez que tu compañero canino se detenga, recordá la perspectiva del experto: no es rebeldía, sino una señal que requiere atención, empatía y una respuesta adecuada. Adoptar este enfoque basado en refuerzo positivo y comprensión es el camino para fortalecer el vínculo y lograr paseos alegres y armoniosos para ambos. Al fin y al cabo, es uno de los momentos más lindos que pueden compartir el tutor y la mascota.