Pantalón negro: un hit para combinar a toda hora del día

Para usar de día o de noche, no puede faltar ese básico inoxidable, un verdadero comodín para atesorar en el armario. Claves para armar distintos looks con una prenda protagonista

escuchar

Un hit en el guardarropas es esa prenda versátil que se adapta a las situaciones más diversas. Un ítem que se lleva bien en un look de día, canchero y urbano, ya sea para una reunión en la oficina o en una entrevista de trabajo pero también, con algunos cambios, en un outfit para un after con amigos o en uno glamouroso y sexy para la noche. Las múltiples combinaciones que permite son su fuerte.

El pantalón de cuero negro de corte clásico es una de esas prendas clásicas con gran versatilidad y que conviene seleccionar con especial atención en sus materiales, hechura y textura. Hay que tener en cuenta que, si bien puede resultar una inversión en un principio, se convertirá en un aliado clave que nos acompañará por muchas temporadas y puede ser un comodín para distintos momentos del día.

El secreto es elegir ese que vaya con nuestro estilo, que nos resulte cómodo, y al que no le falte un guiño de tendencia.

Urbano trendy

Por ejemplo, un pantalón negro de corte recto y cintura alta, con recortes marcados y bolsillos laterales tipo cargo se puede convertir fácilmente en un básico infalible. Una prenda que, para un look de día se puede combinar con una remera blanca básica o un maxi sweater de corte irregular para los días más fríos, siempre en tonos claros, que generen contraste y levanten nuestro outfit. En cuanto al calzado, es necesario que aporte un toque bien femenino, por eso, unas botas de caña corta, de taco medio alto, acordonadas al frente, en tono camel, resultan ideales para sumar a este look.

Para completarlo, añadir texturas gana, en especial cuando se trata de abrigos; por ejemplo, un chaleco tipo corderito en crudo aporta volumen a la silueta, además de ser un ítem que nos protege contra el frío, y que además, es canchero y glamoroso. Por último, los accesorios son importantes ya que nos ayudan a definir nuestro estilo; que podrá ser más urbano si usamos una cap o gorra con visera o más enigmático con anteojos oscuros. Mientras que la cartera para este outfit no debe tener gran tamaño para no competir con el volumen que le dio a la parte superior el chaleco y para darle una impronta más elegante. Conviene inclinarse por una pequeña o mediana -si es posible en el mismo tono del pantalón, es decir negra o de algún tono oscuro como gris o visón- y con algún detalle metálico como hebilla o tachas.

Glam noche

Con unos simples cambios, podemos llevar nuestro básico aliado como protagonista de un look para una salida a la noche con amigos, con nuestra pareja o por qué no para un after. ¿Cómo? El pantalón de cuero negro, vuelve al centro de la escena, pero esta vez acompañado por prendas en las que se destacan las texturas y las transparencias en un look total black.

Un body negro transparente con bordados y brillos es un socio perfecto para la noche. Esta elección hace que la silueta destaque el cuerpo femenino, se ajuste y ponga el foco en la cintura y en los hombros; aporta sensualidad y sofisticación. Ahora el calzado a llevar es sexy y glamoroso; por eso conviene sumar botas de taco bien altas, con algún detalle de textura, como tiras finitas que suban por la pierna.

Los accesorios también son aliados para definir nuestro estilo y darle el toque final a nuestro look. Irán bien aquellas opciones que corten con el total black, por eso, aquellos aros, collares, anillos o pulseras en dorado siempre serán una buena elección. No conviene sobrecargar, por lo que será bueno elegir uno de estos ítems en un buen tamaño. En este caso, puede ir muy bien una gargantilla importante o también unos aros que definan un look sensual y sofisticado. Para finalizar, una chaqueta corta de textura pesada, bien de noche, es ideal para cerrar un outfit diez puntos.

En ambos casos, tanto de día como de noche, combinado con distintas prendas, un básico permite jugar y crear distintos looks ya sea más informales y urbanos o bien glamurosos para la noche siempre en clave trendy y muy femeninos. Para apuntar: el secreto es sumar aquellos accesorios que definan nuestro estilo.

Tip

Conocé aquí los beneficios de ICBC en moda con descuentos de hasta un 40% todos los meses.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION