Papel de aluminio en las uñas: para qué sirve y por qué recomiendan este truco

El papel de aluminio tiene un uso inesperado que puede facilitar una de las tareas más engorrosas de la manicura: retirar el esmalte permanente en casa. La técnica combina acetona y pequeños envoltorios de aluminio para ablandar el producto y conseguir que se desprenda de la uña con mayor facilidad, sin necesidad de rasparla.

El método se convirtió en una alternativa casera para quienes quieren quitar el esmalte semipermanente sin recurrir inmediatamente a un salón de belleza. La clave está en mantener la acetona en contacto con la superficie durante varios minutos para que pueda actuar sobre las distintas capas de producto.

Cómo hacer el truco del papel de aluminio en las uñas

El papel de aluminio puede utilizarse de una manera particular durante la rutina de cuidado de las uñas

Para realizar el procedimiento se necesitan papel de aluminio, acetona, algodón, vaselina y un empujador de cutículas. También se puede tener a mano una lima fina para preparar previamente la superficie.

La vaselina cumple una función importante: proteger la piel que rodea las uñas del contacto directo y prolongado con la acetona. Sin embargo, debe aplicarse únicamente alrededor de la uña y no sobre la superficie que tiene esmalte, ya que podría dificultar la acción del producto.

El procedimiento se puede realizar de la siguiente manera:

Proteger la piel : aplicar una pequeña cantidad de vaselina alrededor de cada uña, especialmente en los bordes y la zona de las cutículas.

: aplicar una pequeña cantidad de vaselina alrededor de cada uña, especialmente en los bordes y la zona de las cutículas. Preparar el algodón : cortar pequeños trozos de algodón, del tamaño aproximado de cada uña, y empaparlos con acetona.

: cortar pequeños trozos de algodón, del tamaño aproximado de cada uña, y empaparlos con acetona. Colocar el algodón : apoyar un trozo directamente sobre cada uña, procurando que cubra toda la superficie esmaltada.

: apoyar un trozo directamente sobre cada uña, procurando que cubra toda la superficie esmaltada. Envolver con aluminio : cortar trozos de papel de aluminio y utilizarlos para envolver cada dedo, de modo que el algodón quede en contacto con la uña y el envoltorio quede bien sujeto.

: cortar trozos de papel de aluminio y utilizarlos para envolver cada dedo, de modo que el algodón quede en contacto con la uña y el envoltorio quede bien sujeto. Esperar : dejar actuar la acetona durante unos 15 minutos. El papel de aluminio ayuda a mantener el algodón en su lugar y limita la evaporación del producto.

: dejar actuar la acetona durante unos 15 minutos. El papel de aluminio ayuda a mantener el algodón en su lugar y limita la evaporación del producto. Comprobar el resultado : retirar primero uno de los envoltorios y observar si el esmalte comenzó a levantarse o desprenderse con facilidad.

: retirar primero uno de los envoltorios y observar si el esmalte comenzó a levantarse o desprenderse con facilidad. Dar unos minutos más si es necesario : si el producto continúa firme, volver a colocar el aluminio y esperar aproximadamente cinco minutos antes de comprobar nuevamente.

: si el producto continúa firme, volver a colocar el aluminio y esperar aproximadamente cinco minutos antes de comprobar nuevamente. Retirar los restos: cuando el esmalte esté ablandado, utilizar un empujador de cutículas para quitarlo suavemente, sin arrancar ni raspar con fuerza.

Qué precauciones tener al retirar el esmalte

El procedimiento fue incorporado a las rutinas caseras de cuidado y manicura

Aunque se trata de una técnica sencilla, es importante evitar cualquier movimiento brusco. Por ejemplo, arrancar el esmalte cuando todavía está adherido puede llevarse capas de la superficie de la uña y dejarla más débil.

En caso de utilizar una lima fina para facilitar el proceso, debe hacerse únicamente sobre la capa superficial del esmalte y sin ejercer demasiada presión. La acetona, además, conviene manipularla en un ambiente ventilado.

Si durante el procedimiento aparece dolor, ardor o sensibilidad intensa, lo recomendable es detenerse. También puede ser preferible recurrir a un profesional cuando las uñas ya están debilitadas o presentan daños visibles.