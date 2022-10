“Para qué”, el libro de Mauricio Macri: a partir de cuándo y dónde se podrá comprar

Los primeros extractos del próximo libro de Mauricio Macri, Para qué, se difundieron en varios medios y preparan la llegada de la nueva apuesta editorial del expresidente, la cual estará disponible para el público general a partir del 18 de octubre. Será su tercera publicación luego de Pasión y Gestión (2009), que detalla sus años como dirigente en Boca Juniors, y el más reciente Primer Tiempo, una relectura de su gobierno nacional editada en marzo del año pasado.

El inminente lanzamiento dialoga con la obra anterior, ya que su nombre completo es Para qué: Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el Segundo Tiempo, una metáfora futbolística que Macri usa para referirse a un hipotético nuevo gobierno de Juntos por el Cambio tras las elecciones de 2023.

Respecto al título, la contratapa cuenta que surge a partir de la reflexión del exmandatario respecto al “para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer”. En este sentido, este libro cuenta sus experiencias como dirigente en Boca Juniors, la ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Nación. “Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él”, se lee en la contratapa.

La imagen que ilustra la contratapa del nuevo libro de Mauricio Macri Twitter

En estas páginas, según cuenta, Macri intenta contestarse las preguntas de “para qué dirigir un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país”. Las respuestas a esos interrogantes, entonces, estarán en el interior del libro, del que solo se conoce hasta ahora una pequeña parte. “O somos el cambio o no somos nada. Es mucho más que una frase. Es la esencia de nuestro para qué y es también la conclusión a la que he llegado tras el largo camino recorrido en la vida, ese que he intentado plasmar en estas páginas”, dice en el extracto del capítulo 25 que su equipo de comunicación difundió a la prensa.

Asimismo, delinea algunas directrices para una eventual nueva gestión bajo su signo político: “Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel ‘buenísimo’ que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más. El populismo light no es una opción”, sentencia en el cierre del pasaje que difundió como adelanto.

También anticipa el tipo de liderazgo que, según el exjefe de Estado, es necesario en la Argentina tras las próximas elecciones, un lugar en el que no se ubica necesariamente a él mismo ya que aclara que su consejo se mantiene “más allá del hombre o la mujer que lidere el gobierno que viene”. Al respecto, profundiza: “Tanto el equipo de gobierno como los ciudadanos comprometidos con nuestro ‘para qué' deben saber que va a ser necesario mucho coraje. La resistencia al cambio será dura. Pero nuestras convicciones deberán serlo aún más”.

El libro, que contó con la asistencia técnica del exministro de Cultura Pablo Avelluto, todavía no está disponible para la compra, y llegará a las librerías y a las aplicaciones de comercio electrónico el próximo martes 18 de noviembre con un precio que todavía no está oficializado. El sello que lo publica es la editorial Planeta: la misma que estuvo detrás de Primer Tiempo.

LA NACION