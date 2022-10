Mauricio Macri volvió al país y prepara su reaparición: el lanzamiento de su libro, el enigma 2023 y el encono con Manes

Concluida su gira por el exterior, el expresidente Mauricio Macri regresó al país durante las últimas horas y se alista para volver a la primera línea. Lejos de un repliegue táctico frente a la creciente tensión en Juntos por el Cambio, el fundador de Pro se muestra entusiasmado por estos días con la organización de la presentación de su nuevo libro, Para qué, una suerte de hoja de ruta para delinear las fronteras ideológicas de un eventual programa de gobierno de la coalición opositora, cuya tapa reveló ayer a través de las redes sociales. Como ocurrió cuando publicó Primer Tiempo, las memorias de su gestión nacional, Macri planea reunir a referentes opositores y exfuncionarios en un evento que está previsto para fin de mes, en la antesala del mundial de fútbol en Qatar.

La vuelta de Macri al centro de escena mantiene en vilo al resto de los presidenciables de Juntos por el Cambio. Quienes intercambiaron mensajes con el exmandatario desde que volvió al país lo notaron inquieto por la lectura política que generará la presentación de su libro. No quiere que sea interpretado como el “lanzamiento” electoral. En su entorno repiten que aún no definió si volverá a competir o no por la presidencia y avisan que el enigma se mantendrá hasta marzo o abril. Nadie le cierra la puerta a la chance de que busque una segunda oportunidad en la Casa Rosada.

Mientras sus rivales internos sospechan que Macri necesita tiempo para recuperar su nivel de aceptación en la sociedad, los dirigentes que rodean al expresidente creen que ya estaría en condiciones de competir, según las encuestas que evalúan. Entienden que Macri se impondría en una interna de JxC porque mantiene la ascendencia en Pro y que podría superar a cualquier candidato del kirchnerismo por el declive económico. En el larretismo, en cambio, sostienen que el expresidente aún no sería competitivo en las generales y que el jefe porteño tendría un techo más alto. En el núcleo duro del fundador de Pro rechazan esos cálculos y disfrutan el cambio de clima político: “Macri no está especulando”, repiten.

Con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a la espera de su decisión, Macri insiste en que se enfocará en impulsar el debate sobre la identidad de Juntos por el Cambio y la elaboración de la propuesta que presentará el conglomerado opositor ante la sociedad en 2023. Cuando falta menos de un año para las primarias presidenciales, Macri se acomoda en el traje de mentor, pero se mueve como si fuera a ser candidato. De hecho, la presentación de un libro suele ser la excusa de cualquier político con aspiraciones para tener mayor visibilidad o recorrer el país en la previa de una campaña. Cristina Kirchner lo hizo con Sinceramente en 2019.

Desde que recuperó protagonismo en el escenario opositor, Macri mantiene la incógnita sobre una eventual candidatura en 2023. Prefiere postergar la definición. Su lugar, sin la mochila de ser candidato, le permite acumular capital y recuperar terreno en el tablero político. Cuando faltan diez meses para las primarias presidenciales, se ubica en un casillero expectante: sorteado el test de las recorridas en el conurbano bonaerense, se prepara para presentar su libro. “Lo veo ocupado y con expectativa. En cualquier país del África subsahariana diría que se está moviendo como un candidato, pero estamos en la Argentina”, comenta, entre risas, uno de los confidentes de Macri desde que volvió al llano.

Los colaboradores del expresidente aún no cerraron la fecha ni el lugar en que se hará el lanzamiento de Para qué, aunque posiblemente sea en la Ciudad, bastión electoral de Pro, durante los últimos días de octubre. En el libro Macri -en el que trabajó Pablo Avelluto, exministro de Cultura- recapitula su experiencia como empresario, su paso por el club Boca Juniors, los mandatos como jefe de gobierno y sus cuatros años en la Casa Rosada. Cerca del expresidente afirman que repasa con trazo grueso los ejes de su visión del país. No anticipará medidas o reformas, sino que marcará una “orientación”, dicen sus laderos.

Después de haber revelado que, en el escenario de que defina no postularse, podría intervenir para bendecir a Bullrich o Larreta, en caso de que uno de los dos no “garantice el cambio” , el fundador de Pro dejó un mensaje a sus herederos en la contratapa del libro. “Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, señala.

Los movimientos de Macri desorientan a Larreta y a Bullrich, quienes aceleran la construcción de sus proyectos presidenciales, y mantienen en estado de alerta a sus socios de la UCR. Mientras la titular de Pro evita confrontar con el exmandatario, Larreta deja trascender que estaría dispuesto a enfrentar a Macri en las PASO. No contempla bajar su plan presidencial.

De hecho, el jefe porteño se refirió hoy a los dichos del exmandatario durante la presentación de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. “Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el ‘hacer’, lo que estamos haciendo en la Ciudad, es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas. Y el apoyo que vale es el de la gente”, lanzó.

El encono con Manes

Mientras mira el escenario electoral, el expresidente acomoda sus fichas con sigilo para conservar su activo de poder y sobrevuela las internas en Pro. Tampoco se pone al frente de la contraofensiva cuando lo atacan. De hecho, Macri optó por mantener un silencio sugestivo frente a las duras críticas que le dedicó Facundo Manes, uno de los presidenciables de la UCR. Eso sí, los integrantes de su círculo íntimo celebraron el amplio apoyo que cosechó entre los principales jefes de Pro -desde Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal - y, sobre todo, que Gerardo Morales, Martín Lousteau y Rodrigo De Loredo, entre otros dirigentes nacionales del radicalismo, hayan salido a tomar distancia del médico, quien vinculó a Macri con el espionaje ilegal y los operadores judiciales. “Le marcaron los límites”, dicen cerca del co-fundador de Cambiemos.

El diputado radical Facundo Manes, cuando visitó Expoagro

En el círculo de confianza de Macri interpretaron las muestras de respaldo que recibió el expresidente frente a la ofensiva de Manes como una nueva señal de que logró recuperar la centralidad en Juntos por el Cambio. “Hubo una desesperación por congraciarse con Macri que en otro momento no se veía”, evalúa uno de sus dirigentes fieles.

El encono personal entre Manes y Macri no es nuevo. Mientras el médico le reprocha haberlo cuestionado por su decisión de no firmar el juicio político contra Alberto Fernández por sus declaraciones contra el fiscal Diego Luciani, el expresidente le achaca ser “individualista” y no jugar en equipo.

“Es otra más de Manes. Estas actitudes individualistas no suman para nada, para absolutamente nada. Es parte de creer que todo pasa por una autorreferencia y no por un trabajo en equipo”, dijo Macri en agosto durante una entrevista con radio Pulxo 95.1.

Mauricio Macri Marcelo Aguilar - LA NACION

Entre los alfiles de Pro que orbitan cerca del expresidente sospechan que Manes buscó “una excusa para irse de JxC” con su ataque contra Macri. Consideran que se equivoca al atacar al exmandatario porque el líder de Pro conserva altos niveles de apoyo en el universo anti-kirchnerista. Ayer, el senador nacional Humberto Schiavoni se sumó a la ola de críticas contra el médico: dijo que Manes es “un marginal, incluso en la UCR”.

“Lo que es inadmisible es que desde adentro estemos bombardeando la unidad con este tipo de reacciones que son absolutamente oportunistas”, afirmó Schiavoni, en diálogo con Radio Metro.

El médico está convencido de que Macri se siente el “dueño” de Pro, por lo que buscará revancha en 2023 y será candidato o intentará condicionar su eventual heredero en Juntos por el Cambio. Entiende que ese escenario bloqueará al próximo gobierno. Por eso, Manes le ha sugerido a Larreta que enfrente a Macri para consolidar su liderazgo en Pro. “El poder no va a estar más en Juncal y Uruguay si no en Los Abrojos”, deslizan cerca del neurólogo.