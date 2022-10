En un adelanto de su nuevo libro, Mauricio Macri define máximas para el próximo gobierno: “Habrá que tomar decisiones drásticas”

El expresidente Mauricio Macri adelantó, en exclusiva para LA NACION, un fragmento de su nuevo libro, Para qué, que saldrá a la venta el 18 de octubre. Se trata de un extracto del capítulo 25, en el que traza las líneas de una potencial nueva presidencia de Juntos por el Cambio. Anuda conceptos como el cambio social, el reverdecer de las ideas liberales, la ineficiencia del Estado y la velocidad que se tendría que imprimir a la próxima gestión. Una serie de recomendaciones que también pueden leerse en clave interna, como un mensaje a quien resulte el candidato presidencial elegido dentro de la alianza opositora.

Macri considera muy probable que, “tras el rotundo fracaso del populismo”, la oposición resulte victoriosa en las próximas elecciones presidenciales y cree que deberá gestionar en un contexto más complejo que el de 2015, cuando Juntos por el Cambio accedió a su “primer tiempo” en el gobierno nacional. “En diciembre de 2023 los argentinos habremos elegido un nuevo gobierno. Tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio. Si esto sucede, nuestra responsabilidad será mayúscula , aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015″, afirma Macri en el fragmento del libro que se adelanta.

El expresidente, que mantendría la incógnita sobre su candidatura presidencial hasta marzo o abril del año que viene, señala que la sociedad actual no es la misma que la de 2015, por una mayor rebeldía ante el poder, y por su conciencia sobre la ineficiencia que tuvo hasta el momento el Estado.

“Los argentinos de hoy no somos los mismos de 2015. La gente no acepta más ser pisoteada o ninguneada por el poder. Cada vez que vio amenazada su libertad se movilizó a lo largo de todo el país. Ante las restricciones absurdas impuestas durante la pandemia, ante las amenazas de expropiaciones, ante los casos de inseguridad extrema, ante el cierre arbitrario de las escuelas, la sociedad demostró que está muy por delante de la mayoría de la dirigencia política”, se asegura en el extracto del capítulo 25.

La mirada que Macri expone en este fragmento del libro -cuya presentación se prevé para fin de mes- incluye también algunas certezas que avizora el expresidente para el potencial nuevo mandato de la coalición opositora. Sostiene que existe una revalorización de las ideas liberales. Lo expresa así: “ El resurgimiento del ideario liberal ha sido una verdadera bocanada de aire fresco frente al monopolio del relato populista. Temas de enorme importancia en la agenda del cambio como la reducción drástica del déficit fiscal, el control por parte del Estado del orden público, el costo de la energía que consumimos o la importancia de una educación pública de calidad han dejado de estar monopolizados por unos pocos”.

Además, marca una diferencia con su etapa de gobierno y da por cerrada la etapa del gradualismo, con la certeza de que la gestión deberá acelerar, porque no habrá tiempo de quedarse “a mitad de camino” a partir de 2023. “ Esta vez no habrá tiempo ni sustento político para quedarnos a mitad del camino. Los enemigos del cambio usarán todas las artimañas a su alcance. Muchas de ellas las hemos padecido durante los años de mi presidencia. No tengo dudas de que se abroquelarán para intentar frenar el impulso transformador con el objetivo de defender sus privilegios”, asegura el expresidente en su nuevo libro.

“No podemos llegar al gobierno con prejuicios ideológicos de ningún tipo. Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel “buenismo” que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más. El populismo light no es una opción ”, sentencia Macri en el cierre del pasaje de su libro que difundió como adelanto.

