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LA NACION

¿Para qué sirve colocar una botella de plástico con agua boca abajo en el desagüe del lavaplatos?

El procedimiento aprovecha la fuerza hidráulica manual para desplazar residuos acumulados en las tuberías sin necesidad de emplear químicos agresivos

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EL TIEMPO (GDA)
Debe colocar la botella de tal manera que encaje y no se generen fugas
Debe colocar la botella de tal manera que encaje y no se generen fugasImagen creada con IA

El drenaje lento en los lavaplatos suele responder a pequeñas acumulaciones de suciedad y restos orgánicos en las cañerías. Ante esta situación, diversos especialistas y guías de mantenimiento del hogar recomiendan el uso de una botella de plástico flexible llena de agua para generar presión de aire y líquido en el conducto.

Es un sistema que opera bajo un principio físico similar al de un destapacaños tradicional.

Paso a paso del método

La técnica tiene como propósito principal ejercer una fuerza hidráulica directa sobre el punto de bloqueo.

  • Para llevar a cabo el procedimiento, se requiere una botella de plástico flexible de entre 500 ml y 1,5 litros llena casi en su totalidad con agua.
  • Tras retirar la tapa, se invierte la botella y se coloca la boca directamente sobre la abertura del desagüe.
  • Procure obtener un sellado lo más ajustado posible para evitar fugas de presión por los costados.
  • Una vez posicionada, se presiona la botella con firmeza para impulsar el agua hacia el interior del conducto.

El impacto del flujo busca deslodar o desplazar los residuos compactados. Este proceso puede repetirse en varias ocasiones antes de dejar correr el agua de la llave para comprobar la restitución del flujo normal.

Al presionar la botella saldrán los residuos superficiales. Foto: Imagen generada con IA
Al presionar la botella saldrán los residuos superficiales. Foto: Imagen generada con IAGDA

Ventajas y limitaciones de la técnica hidráulica

El recurso a la presión manual mediante recipientes reutilizables destaca por permitir la resolución de atascos menores sin acudir de manera prioritaria a limpiadores químicos corrosivos.

No obstante, los expertos señalan que el método está diseñado únicamente para obstrucciones superficiales.

En caso de no percibir mejoras tras varios intentos, se aconseja suspender la aplicación del sistema y utilizar herramientas mecánicas especializadas como cintas destapacañerías o, en su defecto, llamar a un profesional para evitar daños en la red sanitaria.

EL TIEMPO (GDA)
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