El truco que ningún albañil quiere contar y que deja un acabado perfecto a la hora de reparar una pared

Una pequeña grieta, un agujero que quedó después de retirar un tornillo o una zona de la pared que comenzó a desprenderse pueden convertirse en problemas habituales dentro del hogar. Pero al averiguar precios con albañiles para repararlo, el valor puede volverse un dolor de cabeza.

Pero existe un truco sencillo que puede realizarse sin tener grandes conocimientos y que es sumamente efectivo. Se debe incorporar cola blanca, también conocida como adhesivo PVA, a una preparación con cemento.

Se trata de una mezcla económica pero muy efectiva (Foto: Creada con IA)

¿Cómo preparar cemento con cola blanca para pequeñas reparaciones?

No existe una proporción universal de cemento, cola blanca y agua que resulte adecuada para todos los trabajos. La cantidad dependerá del tipo de adhesivo, el cemento utilizado, las indicaciones del fabricante y la superficie que se quiera reparar. Por este motivo, para un arreglo doméstico pequeño conviene preparar poca cantidad y agregar los componentes gradualmente hasta conseguir una consistencia apropiada para la aplicación.

El procedimiento consiste en colocar el cemento necesario en un recipiente limpio e incorporar la cola blanca poco a poco mientras se integran ambos componentes. Posteriormente, se puede añadir agua en pequeñas cantidades, evitando volcar demasiado líquido de una sola vez. La preparación debe mezclarse hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos ni sectores secos, y utilizarse dentro del mismo día en el que se llevará adelante el trabajo, ya que luego queda inutilizable.

Para que la mezcla funcione correctamente, se recomienda revolver hasta que se genere una mezcla homogénea (Foto: Generada con IA)

Uno de los pasos más importantes que no debe olvidarse es limpiar la pared antes de colocar el producto. Se deben eliminar el polvo, las manchas de humedad, la grasa acumulada y cualquier escombro que esté desprendido. Esto es fundamental, debido a que cualquier residuo puede perjudicar la adherencia y afectar el resultado final.

Una vez aplicada la preparación, deberá respetarse el tiempo de secado antes de lijar, pintar o continuar con otro procedimiento que quiera realizarse sobre la superficie.

¿Por qué este procedimiento solo sirve para reparaciones pequeñas en el hogar?

La mezcla de cemento con cola blanca o adhesivo PVA está pensada para arreglos superficiales porque puede mejorar la adherencia y facilitar la terminación, pero no aporta las propiedades estructurales necesarias para reparar daños de mayor importancia.

En una grieta profunda, un desprendimiento considerable o una pared que presenta problemas estructurales, el objetivo no es solamente cubrir la imperfección. Primero es necesario identificar qué provocó el daño, ya que puede estar relacionado con movimientos de la estructura, filtraciones, humedad u otras causas que requieren una solución específica.

En los casos en los que el daño sea más importante, lo recomendable es evitar soluciones caseras y solicitar la evaluación de un profesional. Un albañil, maestro mayor de obras, arquitecto o ingeniero, según la magnitud del problema, que podrá determinar el origen de la grieta o el desprendimiento y establecer cuál es la reparación adecuada.