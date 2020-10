Patagonia galesa: la escuela creada para mantener mucho más que las tradiciones

Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 00:55

Amplios espacios para albergar las salas, pasillos anchos, lugares de recreación internos y externos, un gran patio verde cercado y seguro para los juegos y actividades deportivas. Una sala de música con interesante cantidad de instrumentos donados por amigos desde el País de Gales, una sala de docentes, el área de dirección y la cocina. Un lugar "amado" por los niños, quienes tienen la oportunidad de aprender artes culinarias tradicionales y degustar sus propias creaciones a la hora de la merienda.

Estas son algunas de las características de "Escuela del valle" en Trevelin (Chubut), el establecimiento escolar construido por la Comisión de la Asociación Galesa que en el año 2016 comenzó a dictar las clases a 34 niños y niñas de entre 3 y 5 años.

Un edificio para albergar un sueño

"El Proyecto de Enseñanza del Idioma Galés en Chubut tiene 24 años y comenzó como iniciativa de maestros del País de Gales que viajaron a la Patagonia para dar clases, en forma voluntaria, a jóvenes y a adultos que quisieran mantener el idioma de sus antepasados. Pasados los años se obtuvo financiamiento para el proyecto por parte del Gobierno Galés, que pagaba los costos de traslado y salario, mientras las Asociaciones Galesas locales se ocupaban de dar alojamiento a los docentes que cambiaban todos los años. Llegado el 2015, la provincia de Chubut celebró los 150 años desde la llegada de los primeros colonos a las costas de Puerto Madryn, y cada una de las Asociaciones Galesas propuso realizar una actividad para recordar la gesta. Trevelin decidió construir un edificio escolar para albergar un sueño, la educación formal inicial y primaria bilingüe galés / castellano", explica Margarita Green, Secretaría Administrativa de la escuela.

El edifico de una planta es muy colorido, lleno de dibujos y de pinturas realizados por los mismos alumnos que le dan muchísima vida Crédito: Gentileza @justoca

"Cada ambiente es amplio y despojado, pero todos con su esfuerzo lo llenan de vida y de colores"

En noviembre del 2019 Mariana F. tuvo la oportunidad de viajar a Trevelin y, cuenta, Margarita y su marido, Charlie, la recibieron con una cena en su casa con una abundante mesa en la que no faltó, obviamente, torta galesa, el vino, la vajilla típica, la música y el té.

Al día siguiente Margarita la llevó a recorrer la escuela. "Primero me encontré con Oscar Kansas Jones, Presidente de la Asociación Galesa 16 de octubre de Trevelin, quien me abrió las puertas de la capilla Bethel. De la mano de Margarita y parte del cuerpo docente fui a conocer la escuela, justo en el momento en que sonaba el timbre de término de la jornada y veía a todos los alumnos salir con una sonrisa inmensa en su cara. El edifico de una planta ante todo es muy colorido, lleno de dibujos y de pinturas realizados por los mismos alumnos que le dan muchísima vida. Lo primero que una lee son carteles que dicen ´croeso´ (bienvenido) y así tal cual es como te hacen sentir. Tienen diferentes salas y gran parte de lo que encontramos (libros, juegos y demás) lo traen los galeses en este viaje aspiracional como donación. Cada ambiente es amplio y despojado, pero todos con su esfuerzo lo llenan de vida y de colores. Volví a sentirme como si yo misma cursara preescolar entrando con todo el respeto del mundo a sus aulas, divididas en grado o sala de jardín, de música, de lectura, de juegos. Casi coronando el edificio me encontré con el enorme dragón emblema de la bandera galesa que durante tiempo estuvieron haciendo todos en equipo", describe Mariana F desde su instagram @justoca.

La puerta de la escuela en Trevellin Crédito: Gentileza

Solo un 35% del alumnado tiene algún ascendiente de sangre galesa

La Escuela Nro. 1038 es pública de gestión privada, aprobada por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, bilingüe galés / castellano y además propone la enseñanza del idioma inglés a partir de Cuarto Grado. Fundada en los valores de los galeses que han sabido mantener las tradiciones y la cultura, la enseñanza del segundo idioma se imparte a través de la música, la danza y el arte, permitiendo que cada niño desarrolle en su tiempo sus anhelos, desplegando al máximo su creatividad, respetando sus gustos e intentando que al finalizar la escuela primaria pueda comunicarse en forma fluida en su segunda lengua.

"Actualmente, concurren 80 alumnos que desde el mes de marzo de 2020 tienen clases en forma virtual, habiendo alcanzado un gran número de ellos los contenidos correspondientes al año escolar, con mucho apoyo de los docentes y de las familias. Solo un 35% del alumnado tiene algún ascendiente de sangre galesa, algún bisabuelo o tía abuela. En ningún caso los padres hablan el idioma en casa, aunque lentamente se va despertando el interés por aprender junto a sus hijos el antiguo idioma celta", cuenta Margarita.

El Proyecto de Enseñanza del Idioma Galés en Chubut tiene 24 años y comenzó como iniciativa de maestros del País de Gales que viajaron a la Patagonia para dar clases, en forma voluntaria, a jóvenes y a adultos que quisieran mantener el idioma de sus antepasados. Crédito: Gentileza Margarita Green

Pensando en el futuro

Margarita dice que en medio de la pandemia es difícil proyectar, pero se ilusiona con que en 2022 pueda egresar la primera promoción de egresados de la escuela primaria.

"Un grupo de padres muy entusiastas sueñan con que sus hijos puedan seguir formándose en una escuela secundaria. Se ha comenzado a trabajar en el Proyecto Pedagógico. La limitación hoy en día es la imposibilidad de recibir maestros galeses, por las razones bien conocidas por todos. Nuestros padres y abuelos supieron atravesar problemas muy difíciles, en soledad, distanciados por falta de caminos y tecnología, pero con una fe que los sostuvo porque el objetivo de su gesta valía la pena. Hoy sus descendientes y los vecinos que valoran esta forma de vida, siguen apostando por un sueño, por una patria, la Argentina, con ciudadanos educados y comprometidos con el bien hacer", finaliza Margarita.

