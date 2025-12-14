Por qué es importante decir que “no” en la vida, según Bernardo Stamateas

Todos, en alguna ocasión, dijimos que “sí” cuando, en realidad, queríamos decir que “no”. Muchos tienen miedo de decirles que “no” a los demás porque no desean ser excluidos o rechazados. Es decir, que les temen a las consecuencias negativas de su respuesta. “Si todo el mundo lo hace, ¿cómo le voy a decir que no?”, piensan.

Es importante tener muy en claro que el “no” es absolutamente necesario en nuestras vidas. Pero debemos aprender a soltarlo en un buen tono y a quedarnos en paz. Recordá esto: está permitido decir que “no”. Y, en algunas ocasiones, incluso puede significar que estamos cuidando nuestra salud, tanto física como emocional.

¿Por qué a veces no podemos decir que “no”? En muchas ocasiones, la falta de rumbo se debe a que no sabemos reconocer nuestras prioridades. Nos cuesta definir qué queremos realmente y hacia dónde estamos orientando nuestra vida. Sin embargo, este conocimiento es fundamental, porque todas nuestras decisiones estarán influenciadas —conscientemente o no— por el objetivo que perseguimos. Cuando alguien tiene claro su propósito, puede distinguir con mayor facilidad a qué decirle “sí” y a qué decirle “no”. En otras palabras: qué aceptar y qué rechazar. Y es que estas dos palabras, tan breves en nuestro idioma, tienen un enorme poder: pueden poner límites o abrir puertas, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos.

Te invito a considerar algunos usos del “sí” y el “no” que no deberían faltar en nuestro día a día:

En toda negociación con otras personas.

En el liderazgo de nuestra propia vida.

En la definición de quién soy, qué me gusta y qué quiero para mí.

Para evitarnos, a tiempo, un gran dolor de cabeza.

En la resolución de un problema.

En la persecución del éxito.

Cada “sí” y cada “no” que digamos nos mantendrán enfocados. Nos ayudarán a saber qué elegir y con quién relacionarnos. También nos permitirán ser responsables. Y ser responsables es justamente saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Quién es la gente que más sobresale en este tiempo? Aquella que cumple lo que promete. Ahora bien, si sentimos dudas sobre qué responder, pues tomémonos el tiempo necesario para meditar sobre ello y luego decidir. Aunque nos presionen, démonos ese tiempo. Y, una vez que tengamos la respuesta, mantengámonos firmes en la decisión. No cambiemos de opinión, seamos gente de palabra.

Ser fieles a nuestra palabra, es ser fieles a nosotros mismos, lo cual nos hace personas dignas de confianza, que saben lo que quieren y van por ello cada día.