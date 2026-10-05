Un grupo de arqueólogos desenterró un sorprendente túnel en las afueras de Varsovia, Polonia, cuya estructura alimentó durante décadas diversos mitos sobre logias masónicas y pasadizos secretos. La Oficina de Conservación de Monumentos de la capital polaca anunció que la construcción, lejos de tener un origen místico, funcionó como una mega cañería durante el siglo XVII. El hallazgo ocurrió en la zona de Gucin Gaj y despertó el interés de especialistas por su estado de conservación, dado que permaneció intacto durante más de setenta años y sobrevivió a los violentos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

El conducto semicircular mide 63 metros de largo y recorre parte del subsuelo cercano a la iglesia de San Pedro. Los investigadores determinaron que el túnel integraba un complejo sistema que proveía de agua pura al palacio en Wilanów. Los registros históricos indican que el rey Juan Sobieski III ordenó la construcción de este canal para abastecer a su residencia real, la cual se erigió posteriormente a la edificación de la cañería. El monarca, asesorado por el arquitecto Augustyn Locci, buscó fuentes de agua potable a gran distancia para garantizar el suministro del palacio y mantener frescos los jardines de la propiedad.

Confunden la "tumba masónica" con una mega cañería del siglo XVII (Fuente: Loch masoński? 2008, fot. Maciej Mazur)

La investigación reveló además un uso ingenioso del espacio subterráneo durante los meses de invierno. Los habitantes del palacio cortaban bloques de hielo de la zona congelada y los depositaban en los laterales del túnel. De esta forma, el corredor funcionó como una gran heladera natural donde guardaban carne y otros alimentos para evitar su descomposición. Este descubrimiento aporta datos precisos sobre la vida cotidiana y la tecnología hidráulica de la Alta Edad Media en Europa central.

En invierno, el agua de la cisterna se congelaba y la utilizaban como heladera (Fuente: Loch masoński? 2008, fot. Maciej Mazur)

El mito de la vinculación masónica cobró fuerza en 1989, cuando apareció un documento que titulaba el sitio como tumba masónica. La leyenda sostenía que Stanisław Kostka Potocki, dueño del palacio a mediados del siglo XIX, permitió el ingreso de masones a los túneles tras refaccionar parte de las instalaciones. Sin embargo, los expertos descartaron de plano esta hipótesis, ya que no hallaron pruebas de esqueletos o actividades rituales. “La mayor sorpresa fue el fragmento desenterrado de una pared de ladrillos con un escalón, que probablemente sea un elemento de la entrada original al corredor”, destacó la Oficina de Conservación de Monumentos al analizar los materiales del siglo XIX hallados en el sitio.

Durante los trabajos de campo, los arqueólogos recuperaron monedas de plata de la época que certifican la antigüedad de la estructura. El proyecto conjunto, desarrollado por la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński y la Oficina de Conservación de Monumentos de Varsovia, incluyó un escaneo en tres dimensiones realizado en 2021. Esta tecnología permitió analizar la integridad del corredor sin necesidad de realizar excavaciones invasivas que pusieran en riesgo el monumento histórico. Los especialistas planean continuar con la exploración en las alas laterales que colindan con la iglesia de San Pedro antes de que el invierno europeo dificulte las tareas en terreno.

Descubren un botín milenario con 94 monedas de plata y bronce de hace 1700 años (Fuente: AAI)

Este hallazgo cierra un largo ciclo de incertidumbre sobre los pasadizos de Gucin Gaj. Lo que muchos identificaron como una catacumba prohibida terminó por ser una obra de ingeniería esencial para la supervivencia y el confort de la monarquía polaca. La gestión del agua en el siglo XVII demostró ser una prioridad para las autoridades de la época, quienes invirtieron recursos significativos en redes subterráneas duraderas. La colaboración científica permitió clarificar la historia de este sitio que, a pesar de las guerras y el paso del tiempo, resguardó secretos materiales y técnicos de hace cuatro siglos. La expedición sigue activa para completar el mapa del subsuelo y documentar cada sector del complejo histórico antes de concluir la temporada de excavaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.